Стройка возле моря в Феодосии – что возводят у стадиона "Динамо"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии в районе стадиона спортивной базы "Динамо" вблизи устья реки Байбуга началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса за 100 миллионов рублей. Об этом РИА новости Крым сообщил замминистра спорта Республики Крым Шериф Османов.По его словам, проектно-изыскательские работы были завершены в прошлом году, в этом – начинается строительство. Объект будет построен до 31 декабря 2026 года, объем средств, предусмотренных на возведение комплекса, – около 100 млн рублей."Запроектированное здание размерами почти 40 на 24 метра. Заниматься в нем будут дети разных возрастов. В основном это будет художественная гимнастика, поскольку в Феодосии много детей занимается этим видом спорта и есть потребность", – констатировал Османов.В перспективе, по его словам, планируется реконструкция спортивной базы "Крым-Спорт" и относящегося к ней стадиона "Динамо".В Феодосии ранее завершили реконструкцию городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл". За счет средств республики обновили трибуны с просторным подтрибунным пространством, где разместили административные и подсобные помещения, комнаты для размещения команд на время игр – душевые, санузлы, комнаты отдыха. Также на территории "Кристалла" появился новый многофункциональный модульный спортзал.
крым, феодосия, строительство, спорт, благоустройство, минспорта крыма, шериф османов
Стройка возле моря в Феодосии – что возводят у стадиона "Динамо"

В Феодосии началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса – минспорта

11:41 11.02.2026
 
© РИА Новости КрымСтройка возле моря в Феодосии – что возводят у стадиона "Динамо"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии в районе стадиона спортивной базы "Динамо" вблизи устья реки Байбуга началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса за 100 миллионов рублей. Об этом РИА новости Крым сообщил замминистра спорта Республики Крым Шериф Османов.
"В рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Феодосия для государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике", – проинформировал замминистра.
По его словам, проектно-изыскательские работы были завершены в прошлом году, в этом – начинается строительство. Объект будет построен до 31 декабря 2026 года, объем средств, предусмотренных на возведение комплекса, – около 100 млн рублей.
"Запроектированное здание размерами почти 40 на 24 метра. Заниматься в нем будут дети разных возрастов. В основном это будет художественная гимнастика, поскольку в Феодосии много детей занимается этим видом спорта и есть потребность", – констатировал Османов.
В перспективе, по его словам, планируется реконструкция спортивной базы "Крым-Спорт" и относящегося к ней стадиона "Динамо".
"Прорабатываем вопрос, изыскиваем средства и способы реализации вообще реконструкции комплекса в целом: спортзалы, гостиничный комплекс, стадион – в планах его огородить хорошим забором, заменить покрытие, сделать беговые дорожки, трибуны, освещение – все это поэтапно, сейчас преждевременно говорить о сроках, но в планах это стоит. Это может быть республиканский или федеральный бюджет – сейчас идет поиск средств", - уточнил замминистра профильного ведомства.
В Феодосии ранее завершили реконструкцию городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл". За счет средств республики обновили трибуны с просторным подтрибунным пространством, где разместили административные и подсобные помещения, комнаты для размещения команд на время игр – душевые, санузлы, комнаты отдыха. Также на территории "Кристалла" появился новый многофункциональный модульный спортзал.
