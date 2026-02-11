https://crimea.ria.ru/20260211/stroyka-vozle-morya-v-feodosii--chto-vozvodyat-u-stadiona-dinamo-1153114496.html

Стройка возле моря в Феодосии – что возводят у стадиона "Динамо"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии в районе стадиона спортивной базы "Динамо" вблизи устья реки Байбуга началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса за 100 миллионов рублей. Об этом РИА новости Крым сообщил замминистра спорта Республики Крым Шериф Османов.По его словам, проектно-изыскательские работы были завершены в прошлом году, в этом – начинается строительство. Объект будет построен до 31 декабря 2026 года, объем средств, предусмотренных на возведение комплекса, – около 100 млн рублей."Запроектированное здание размерами почти 40 на 24 метра. Заниматься в нем будут дети разных возрастов. В основном это будет художественная гимнастика, поскольку в Феодосии много детей занимается этим видом спорта и есть потребность", – констатировал Османов.В перспективе, по его словам, планируется реконструкция спортивной базы "Крым-Спорт" и относящегося к ней стадиона "Динамо".В Феодосии ранее завершили реконструкцию городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл". За счет средств республики обновили трибуны с просторным подтрибунным пространством, где разместили административные и подсобные помещения, комнаты для размещения команд на время игр – душевые, санузлы, комнаты отдыха. Также на территории "Кристалла" появился новый многофункциональный модульный спортзал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем годуВ Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОККапремонт стадиона в Керчи близится к завершению

