https://crimea.ria.ru/20260211/sport-vyydet-vo-dvory-god-dvorovogo-sporta-obyavlen-v-krymu-1153120558.html

Спорт выйдет во дворы: "Год дворового спорта" объявлен в Крыму

Спорт выйдет во дворы: "Год дворового спорта" объявлен в Крыму - РИА Новости Крым, 11.02.2026

Спорт выйдет во дворы: "Год дворового спорта" объявлен в Крыму

В Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для... РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T21:10

2026-02-11T21:10

2026-02-11T21:10

радио "спутник в крыму"

крым

спорт

городская среда

ольга безугловец

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140671673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0548ffeafb55f3e0f1e1ac8c0b720af3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для проведения соревнований, спортивных игр и тренировок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комиссии Общественной палаты РК по делам молодежи, массового спорта и туризма Ольга Безугловец."Дворовые игры, к сожалению, исчезли из наших дворов. Уже нет вот этих стаек детей, которые бегают, взрослых, которые гоняют в футбол вместе с мальчишками. И вот сама идея именно Года дворового спорта вышла из того, что надо во дворы наши вернуть самые простые дворовые игры… Дворовый спорт – это основа основ любого спорта - и любительского, и профессионального", - отметила она.Уже определены республиканские спортивные федерации, которые взяли на себя обязательство помочь с проведением подобных игр, соревнований, тренировок или каких-то просто массовых мероприятий, сообщила гостья студии.Важно также то, уточнила гостья студии, что все занятия должны проводиться именно в придомовых территориях и в организации будущих мероприятий смогут помочь управляющие компании многоквартирных домов, возможно, они будут оповещать жильцов и объявлять о готовящихся спортивных событиях."У всех сейчас есть домовые чаты, почему бы там не объявлять, что будет проходить физзарядка, в 8 утра в субботу, на спортивной площадке. Пожалуйста, приходите. Или тренер какой-либо спортивной школы, где обычно занятия все начинаются во второй половине дня, к примеру, утром объявляет о том, что будет мастер-класс по футболу, кто желает, приходите, возраст не ограничен. Я более чем уверена, что на площадку люди выйдут и, наверное, это единственный путь — вот так всех соорганизовать", - заметила она.Одна из задач Года дворового спорта, считает специалист, наладить и укрепить взаимоотношения между простыми людьми всех возрастов.Председатель профильной комиссии также выразила надежду, что данная инициатива даст толчок массовому спорту в Крыму."Очень хочется, чтобы это все продолжилось именно в дворовых играх, тех самых, в которых и дети, и взрослые могут себя попробовать в чем угодно, и самое главное - перестанут стесняться выходить на спортивные площадки и заниматься физкультурой и спортом", - подчеркнула она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он былВторое дыхание: как готовят гимнастов в КрымуКрымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, спорт, городская среда, ольга безугловец, новости крыма, общество