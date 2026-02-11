Рейтинг@Mail.ru
Спорт выйдет во дворы: "Год дворового спорта" объявлен в Крыму
Спорт выйдет во дворы: "Год дворового спорта" объявлен в Крыму
Спорт выйдет во дворы: "Год дворового спорта" объявлен в Крыму - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Спорт выйдет во дворы: "Год дворового спорта" объявлен в Крыму
В Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для... РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для проведения соревнований, спортивных игр и тренировок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комиссии Общественной палаты РК по делам молодежи, массового спорта и туризма Ольга Безугловец."Дворовые игры, к сожалению, исчезли из наших дворов. Уже нет вот этих стаек детей, которые бегают, взрослых, которые гоняют в футбол вместе с мальчишками. И вот сама идея именно Года дворового спорта вышла из того, что надо во дворы наши вернуть самые простые дворовые игры… Дворовый спорт – это основа основ любого спорта - и любительского, и профессионального", - отметила она.Уже определены республиканские спортивные федерации, которые взяли на себя обязательство помочь с проведением подобных игр, соревнований, тренировок или каких-то просто массовых мероприятий, сообщила гостья студии.Важно также то, уточнила гостья студии, что все занятия должны проводиться именно в придомовых территориях и в организации будущих мероприятий смогут помочь управляющие компании многоквартирных домов, возможно, они будут оповещать жильцов и объявлять о готовящихся спортивных событиях."У всех сейчас есть домовые чаты, почему бы там не объявлять, что будет проходить физзарядка, в 8 утра в субботу, на спортивной площадке. Пожалуйста, приходите. Или тренер какой-либо спортивной школы, где обычно занятия все начинаются во второй половине дня, к примеру, утром объявляет о том, что будет мастер-класс по футболу, кто желает, приходите, возраст не ограничен. Я более чем уверена, что на площадку люди выйдут и, наверное, это единственный путь — вот так всех соорганизовать", - заметила она.Одна из задач Года дворового спорта, считает специалист, наладить и укрепить взаимоотношения между простыми людьми всех возрастов.Председатель профильной комиссии также выразила надежду, что данная инициатива даст толчок массовому спорту в Крыму."Очень хочется, чтобы это все продолжилось именно в дворовых играх, тех самых, в которых и дети, и взрослые могут себя попробовать в чем угодно, и самое главное - перестанут стесняться выходить на спортивные площадки и заниматься физкультурой и спортом", - подчеркнула она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он былВторое дыхание: как готовят гимнастов в КрымуКрымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта
Новости
крым, спорт, городская среда, ольга безугловец, новости крыма, общество
Спорт выйдет во дворы: "Год дворового спорта" объявлен в Крыму

Крымские спортивные федерации выйдут во дворы для популяризации здорового образа жизни

21:10 11.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Скадовск - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для проведения соревнований, спортивных игр и тренировок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комиссии Общественной палаты РК по делам молодежи, массового спорта и туризма Ольга Безугловец.
"Дворовые игры, к сожалению, исчезли из наших дворов. Уже нет вот этих стаек детей, которые бегают, взрослых, которые гоняют в футбол вместе с мальчишками. И вот сама идея именно Года дворового спорта вышла из того, что надо во дворы наши вернуть самые простые дворовые игры… Дворовый спорт – это основа основ любого спорта - и любительского, и профессионального", - отметила она.
Уже определены республиканские спортивные федерации, которые взяли на себя обязательство помочь с проведением подобных игр, соревнований, тренировок или каких-то просто массовых мероприятий, сообщила гостья студии.

"Это - федерация баскетбола, футбола, микрофутбола, федерация скакалки, федерация фитнеса. Они, надеюсь, действительно выйдут во дворы. Ведь с одной стороны - это популяризация данного вида спорта, а с другой стороны - возможность научить своему виду спорта как можно больше людей", - пояснила она.

Важно также то, уточнила гостья студии, что все занятия должны проводиться именно в придомовых территориях и в организации будущих мероприятий смогут помочь управляющие компании многоквартирных домов, возможно, они будут оповещать жильцов и объявлять о готовящихся спортивных событиях.
"У всех сейчас есть домовые чаты, почему бы там не объявлять, что будет проходить физзарядка, в 8 утра в субботу, на спортивной площадке. Пожалуйста, приходите. Или тренер какой-либо спортивной школы, где обычно занятия все начинаются во второй половине дня, к примеру, утром объявляет о том, что будет мастер-класс по футболу, кто желает, приходите, возраст не ограничен. Я более чем уверена, что на площадку люди выйдут и, наверное, это единственный путь — вот так всех соорганизовать", - заметила она.
Одна из задач Года дворового спорта, считает специалист, наладить и укрепить взаимоотношения между простыми людьми всех возрастов.

"Перезнакомить соседей, которые живут в многоквартирных домах и не знают, как друг друга зовут. Как бы это банально не звучало. Перезнакомятся взрослые, дети. Кроме того - это физическое воспитание и активность - выйти на площадку, начать заниматься спортом. Это также навык идти дальше по жизни с умением выстраивать взаимоотношения с любым коллективом", - отметила она.

Председатель профильной комиссии также выразила надежду, что данная инициатива даст толчок массовому спорту в Крыму.
"Очень хочется, чтобы это все продолжилось именно в дворовых играх, тех самых, в которых и дети, и взрослые могут себя попробовать в чем угодно, и самое главное - перестанут стесняться выходить на спортивные площадки и заниматься физкультурой и спортом", - подчеркнула она.
Крым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он был
Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму
Крымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта
 
