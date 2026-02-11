https://crimea.ria.ru/20260211/sledstvie-prosit-arestovat-posobnikov-pokusheniya-na-generala-minoborony-1153116257.html

Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Минобороны

Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Минобороны - РИА Новости Крым, 11.02.2026

Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Минобороны

Следствие ходатайствует об аресте пособников в посягательстве на жизнь генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщили в пресс-службе СК... РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T12:44

2026-02-11T12:44

2026-02-11T12:44

министерство обороны рф

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

покушение

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/91083/67/910836770_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_a7fe678636fb0dfca732094d52b7f997.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует об аресте пособников в посягательстве на жизнь генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.В ведомстве добавили, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован столичным судом, следует из данных суда. В них указано, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.Кроме того, на территории Московского региона задержаныпособники в совершении этого преступления – Виктор Васин и его сын Павел Васин.Также установлена причастность к совершенному преступлению выехавшей на территорию Украины Зинаиды Серебрицкой. Фигурантка передала через тайник Корбе электронный ключ от входной двери в подъезд потерпевшего. Она объявлена в розыск.Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, покушение, новости