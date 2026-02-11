Рейтинг@Mail.ru
Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Минобороны - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Минобороны
Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Минобороны - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Минобороны
Следствие ходатайствует об аресте пособников в посягательстве на жизнь генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщили в пресс-службе СК... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T12:44
2026-02-11T12:44
министерство обороны рф
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
покушение
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует об аресте пособников в посягательстве на жизнь генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.В ведомстве добавили, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован столичным судом, следует из данных суда. В них указано, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.Кроме того, на территории Московского региона задержаныпособники в совершении этого преступления – Виктор Васин и его сын Павел Васин.Также установлена причастность к совершенному преступлению выехавшей на территорию Украины Зинаиды Серебрицкой. Фигурантка передала через тайник Корбе электронный ключ от входной двери в подъезд потерпевшего. Она объявлена в розыск.Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
министерство обороны рф, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, покушение, новости
Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Минобороны

Следствие требует арестовать пособников покушения на генерала Минобороны Алексеева

12:44 11.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует об аресте пособников в посягательстве на жизнь генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Сегодня следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании в отношении Виктора и Павла Васиных меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.
"Продолжается розыск его организаторов", - добавили в СК.
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован столичным судом, следует из данных суда. В них указано, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.
Кроме того, на территории Московского региона задержаныпособники в совершении этого преступления – Виктор Васин и его сын Павел Васин.
Также установлена причастность к совершенному преступлению выехавшей на территорию Украины Зинаиды Серебрицкой. Фигурантка передала через тайник Корбе электронный ключ от входной двери в подъезд потерпевшего. Она объявлена в розыск.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта.
