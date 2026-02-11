Рейтинг@Mail.ru
Следком возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в Анапе - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Следком возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в Анапе
Следком возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в Анапе - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Следком возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в Анапе
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в колледже Анапы, сообщает краевое управление ведомства по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 11.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в колледже Анапы, сообщает краевое управление ведомства по Краснодарскому краю.В среду днем в Анапе студент открыл стрельбу в колледже, сообщили ранее в краевом управлении МВД. Охранник колледжа погиб. Злоумышленник задержан.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибшего и поблагодарил представителей силовых структур за оперативную работу, позволившую не допустить еще большего количества жертв.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Следком возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в Анапе

15:57 11.02.2026 (обновлено: 16:49 11.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в колледже Анапы, сообщает краевое управление ведомства по Краснодарскому краю.
В среду днем в Анапе студент открыл стрельбу в колледже, сообщили ранее в краевом управлении МВД. Охранник колледжа погиб. Злоумышленник задержан.
"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений", – говорится в сообщении СК.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибшего и поблагодарил представителей силовых структур за оперативную работу, позволившую не допустить еще большего количества жертв.
