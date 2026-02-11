https://crimea.ria.ru/20260211/sledkom-vozbudil-ugolovnoe-delo-v-svyazi-so-strelboy-v-anape-1153123840.html
Следком возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в Анапе
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в колледже Анапы, сообщает краевое управление ведомства по Краснодарскому краю.В среду днем в Анапе студент открыл стрельбу в колледже, сообщили ранее в краевом управлении МВД. Охранник колледжа погиб. Злоумышленник задержан.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибшего и поблагодарил представителей силовых структур за оперативную работу, позволившую не допустить еще большего количества жертв.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
