Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми
Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми
Шестеро воспитанников детского сада в Перми попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном... РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Шестеро воспитанников детского сада в Перми попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Пермскому краю.Отмечается, что об инциденте стало известно из СМИ. По их данным, среди воспитанников детсада в Орджоникидзевском районе города Перми зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции.Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности заболевание или отравление людей.В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинские, допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются причины и условия случившегося, уточнили в Следкоме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пермь, отравление, массовое отравление, дети, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, детский сад, новости, общество
Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми

В Перми шесть воспитанников детсада попали в больницу с острой кишечной инфекцией

12:01 11.02.2026
 
© РИА Новости . Игорь Руссак
Ребенок в больнице
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Шестеро воспитанников детского сада в Перми попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Пермскому краю.
Отмечается, что об инциденте стало известно из СМИ. По их данным, среди воспитанников детсада в Орджоникидзевском районе города Перми зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции.
"Дети почувствовали недомогание, шесть воспитанников были госпитализированы в лечебное учреждение с симптомами заболевания", – сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности заболевание или отравление людей.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинские, допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются причины и условия случившегося, уточнили в Следкоме.
