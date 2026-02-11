https://crimea.ria.ru/20260211/shestero-detey-popali-v-bolnitsu-s-simptomami-kishechnoy-infektsii-v-permi-1153115516.html

Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми

Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми - РИА Новости Крым, 11.02.2026

Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми

Шестеро воспитанников детского сада в Перми попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном... РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T12:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Шестеро воспитанников детского сада в Перми попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Пермскому краю.Отмечается, что об инциденте стало известно из СМИ. По их данным, среди воспитанников детсада в Орджоникидзевском районе города Перми зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции.Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности заболевание или отравление людей.В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинские, допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются причины и условия случившегося, уточнили в Следкоме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

