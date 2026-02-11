https://crimea.ria.ru/20260211/semya-pogibshego-v-anape-okhrannika-poluchit-premiyu-imeni-tigrana-keosayana-1153135378.html

Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна

Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна - РИА Новости Крым, 11.02.2026

Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна

Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом журналистам сообщала редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T20:36

2026-02-11T20:36

2026-02-11T20:52

тигран кеосаян

маргарита симоньян

премия

новости

россия

анапа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153135439_0:71:528:368_1920x0_80_0_0_3c1f71aa13ad82e01f443f5969f40ba1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом журналистам сообщала редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщает RT.В среду днем в Анапе студент индустриального техникума открыл стрельбу в фойе учебного заведения, в результате погиб охранник техникума, который первый принял на себя удар, не дал нападавшему пройти дальше в колледж и вызвал правоохранительные органы, также еще два человека получили ранения.По словам Симоньян, семья этого человека, который ценой собственной жизни остановил напавшего на людей, получит премию имени Тиграна Кеосаяна.Ранее в феврале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. По ее словам, на это ее вдохновил поступок воспитательниц детсада в Оренбурге, которые, рискуя жизнью, защитили детей от вооруженного ножом мужчины. Симоньян заявила, что эту премию она будет выдавать лично "вот таким людям... просто хорошим, правильным".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион просто хорошим людям: Симоньян учредила премию имени Кеосаяна Маргарита Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свою книгу

https://crimea.ria.ru/20260211/student-rasstrelyal-lyudey-v-tekhnikume-anapy--chto-izvestno-o-chp-1153128265.html

россия

анапа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тигран кеосаян, маргарита симоньян, премия, новости, россия, анапа