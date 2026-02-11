Рейтинг@Mail.ru
Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна
Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна
Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом журналистам сообщала редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом журналистам сообщала редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщает RT.В среду днем в Анапе студент индустриального техникума открыл стрельбу в фойе учебного заведения, в результате погиб охранник техникума, который первый принял на себя удар, не дал нападавшему пройти дальше в колледж и вызвал правоохранительные органы, также еще два человека получили ранения.По словам Симоньян, семья этого человека, который ценой собственной жизни остановил напавшего на людей, получит премию имени Тиграна Кеосаяна.Ранее в феврале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. По ее словам, на это ее вдохновил поступок воспитательниц детсада в Оренбурге, которые, рискуя жизнью, защитили детей от вооруженного ножом мужчины. Симоньян заявила, что эту премию она будет выдавать лично "вот таким людям... просто хорошим, правильным".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион просто хорошим людям: Симоньян учредила премию имени Кеосаяна Маргарита Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свою книгу
тигран кеосаян, маргарита симоньян, премия, новости, россия, анапа
Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна

Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна - Симоньян

20:36 11.02.2026 (обновлено: 20:52 11.02.2026)
 
Николай Замараев
Николай Замараев
© RT
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом журналистам сообщала редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщает RT.
В среду днем в Анапе студент индустриального техникума открыл стрельбу в фойе учебного заведения, в результате погиб охранник техникума, который первый принял на себя удар, не дал нападавшему пройти дальше в колледж и вызвал правоохранительные органы, также еще два человека получили ранения.
По словам Симоньян, семья этого человека, который ценой собственной жизни остановил напавшего на людей, получит премию имени Тиграна Кеосаяна.
Ранее в феврале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. По ее словам, на это ее вдохновил поступок воспитательниц детсада в Оренбурге, которые, рискуя жизнью, защитили детей от вооруженного ножом мужчины. Симоньян заявила, что эту премию она будет выдавать лично "вот таким людям... просто хорошим, правильным".
Миллион просто хорошим людям: Симоньян учредила премию имени Кеосаяна
Маргарита Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свою книгу
