Россияне смогут реструктуризировать банковские долги по новым правилам - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Россияне смогут реструктуризировать банковские долги по новым правилам
Россияне смогут реструктуризировать банковские долги по новым правилам - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Россияне смогут реструктуризировать банковские долги по новым правилам
Законопроект о реструктуризации долгов физлиц по потребительским кредитам и займам в разных банках и микрофинансовых организациях принят Госдумой России в среду РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T22:22
2026-02-11T22:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Законопроект о реструктуризации долгов физлиц по потребительским кредитам и займам в разных банках и микрофинансовых организациях принят Госдумой России в среду в первом чтении, пишет РИА Новости.Процедура даст возможность должнику с просрочкой согласовать индивидуальный план реструктуризации сразу со всеми кредиторами. Это даст возможность изменить условия обслуживания кредитов, получить отсрочку или даже частично списать долг, поясняет издание со ссылкой на одного из авторов законопроекта, председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.В соответствии с проектом, уведомить должника о его праве на комплексное урегулирование долгов свыше 25 тысяч рублей, а после соответствующего заявления со стороны должника стать организатором этого процесса и направить информацию в бюро кредитных историй (БКИ) обязан сам кредитор. Далее БКИ проинформирует других кредиторов, которые будут принимать решения о согласии или отказе внести изменения в кредитный договор.Также законопроект дает право задолжавшему заемщику обратиться к финансовому уполномоченному с заявлением о проверке процедуры комплексного урегулирования. В случае нарушений омбудсмен уведомит кредиторов о необходимости провести ее повторно. До этого момента кредитор не сможет принудительно взыскать долг.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Законопроект о реструктуризации долгов физлиц по потребительским кредитам и займам в разных банках и микрофинансовых организациях принят Госдумой России в среду в первом чтении, пишет РИА Новости.
"Документ устанавливает единый обязательный порядок досудебного урегулирования задолженности заемщика – физлица по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с двумя и более кредиторами", – сказано в сообщении.
Процедура даст возможность должнику с просрочкой согласовать индивидуальный план реструктуризации сразу со всеми кредиторами. Это даст возможность изменить условия обслуживания кредитов, получить отсрочку или даже частично списать долг, поясняет издание со ссылкой на одного из авторов законопроекта, председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
В соответствии с проектом, уведомить должника о его праве на комплексное урегулирование долгов свыше 25 тысяч рублей, а после соответствующего заявления со стороны должника стать организатором этого процесса и направить информацию в бюро кредитных историй (БКИ) обязан сам кредитор. Далее БКИ проинформирует других кредиторов, которые будут принимать решения о согласии или отказе внести изменения в кредитный договор.
Также законопроект дает право задолжавшему заемщику обратиться к финансовому уполномоченному с заявлением о проверке процедуры комплексного урегулирования. В случае нарушений омбудсмен уведомит кредиторов о необходимости провести ее повторно. До этого момента кредитор не сможет принудительно взыскать долг.
