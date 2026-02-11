https://crimea.ria.ru/20260211/rossiyane-smogut-restrukturizirovat-bankovskie-dolgi-po-novym-pravilam-1153130080.html

Россияне смогут реструктуризировать банковские долги по новым правилам

Законопроект о реструктуризации долгов физлиц по потребительским кредитам и займам в разных банках и микрофинансовых организациях принят Госдумой России в среду РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T22:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Законопроект о реструктуризации долгов физлиц по потребительским кредитам и займам в разных банках и микрофинансовых организациях принят Госдумой России в среду в первом чтении, пишет РИА Новости.Процедура даст возможность должнику с просрочкой согласовать индивидуальный план реструктуризации сразу со всеми кредиторами. Это даст возможность изменить условия обслуживания кредитов, получить отсрочку или даже частично списать долг, поясняет издание со ссылкой на одного из авторов законопроекта, председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.В соответствии с проектом, уведомить должника о его праве на комплексное урегулирование долгов свыше 25 тысяч рублей, а после соответствующего заявления со стороны должника стать организатором этого процесса и направить информацию в бюро кредитных историй (БКИ) обязан сам кредитор. Далее БКИ проинформирует других кредиторов, которые будут принимать решения о согласии или отказе внести изменения в кредитный договор.Также законопроект дает право задолжавшему заемщику обратиться к финансовому уполномоченному с заявлением о проверке процедуры комплексного урегулирования. В случае нарушений омбудсмен уведомит кредиторов о необходимости провести ее повторно. До этого момента кредитор не сможет принудительно взыскать долг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектораС 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНСКак справиться с задолженностями - советы налогового консультанта

россия

2026

