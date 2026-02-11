Рейтинг@Mail.ru
Расстрел людей в колледже Анапы и выборы на Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Расстрел людей в колледже Анапы и выборы на Украине: главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Студент открыл стрельбу в Анапском индустриальном техникуме, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует весной провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах России. Президент России Владимир Путин наградил заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко. Международная выставка "АгроЭкспоКрым" стартовала в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Студент расстрелял людей в техникуме АнапыВ среду днем в Анапе студент открыл стрельбу в одном из колледжей Анапы, в результате один человек погиб и двое получили ранения. Как сообщила мэр города Светлана Маслова, речь идет об Анапском индустриального техникуме (АИТ), студентам которого сейчас оказывают помощь психологи.Все, что известно к этому часу о смертельном инциденте, – в подборке РИА Новости Крым.Зеленский планирует президентские выборы в маеГлава киевского режима Владимир Зеленский планирует провести весенние выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times.На минувших выходных агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что чиновники из США и Украины обсудили график, согласно которому к марту 2026 года будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы.Обоснованность тарифов на коммуналку проверит ФАСФАС проверит обоснованность тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства."ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Речь идет о сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения", – говорится в сообщении.Путин наградил орденом замглавреда "России сегодня"Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.Выставка "АгроЭкспоКрым" стартовала в СимферополеВ Крыму открылась выставка "АгроЭкспоКрым 2026", объединившая представителей власти, науки и бизнеса вокруг ключевых вызовов и точек роста регионального АПК.В центре внимания мероприятия – вода, семена, технологии и инвестиции.Торжественная церемония открытия прошла на главной сцене выставки, где собрались представители не только сельскохозяйственной сферы, но также промышленной и туристической."АгроЭкспо Крым 2026" – мероприятие, прочно зарекомендовавшее себя в выставочном календаре Юга России как авторитетная экспертная площадка, на которой профессионалы отрасли многие годы делятся опытом и смело внедряют новые технологические решения", – говорится в приветственном слове зампредседателя Совета министров Крыма – постпреда республики при президенте России Георгия Мурадова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Студент открыл стрельбу в Анапском индустриальном техникуме, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует весной провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах России. Президент России Владимир Путин наградил заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко. Международная выставка "АгроЭкспоКрым" стартовала в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Студент расстрелял людей в техникуме Анапы

В среду днем в Анапе студент открыл стрельбу в одном из колледжей Анапы, в результате один человек погиб и двое получили ранения. Как сообщила мэр города Светлана Маслова, речь идет об Анапском индустриального техникуме (АИТ), студентам которого сейчас оказывают помощь психологи.
Все, что известно к этому часу о смертельном инциденте, – в подборке РИА Новости Крым.
Зеленский планирует президентские выборы в мае

Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует провести весенние выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times.
На минувших выходных агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что чиновники из США и Украины обсудили график, согласно которому к марту 2026 года будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы.
Обоснованность тарифов на коммуналку проверит ФАС

ФАС проверит обоснованность тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Речь идет о сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения", – говорится в сообщении.
Путин наградил орденом замглавреда "России сегодня"

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Благодыренко Андрея Александровича – заместителя главного редактора – диктора дирекции федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", – говорится в тексте документа.
Выставка "АгроЭкспоКрым" стартовала в Симферополе

В Крыму открылась выставка "АгроЭкспоКрым 2026", объединившая представителей власти, науки и бизнеса вокруг ключевых вызовов и точек роста регионального АПК.
В центре внимания мероприятия – вода, семена, технологии и инвестиции.
Торжественная церемония открытия прошла на главной сцене выставки, где собрались представители не только сельскохозяйственной сферы, но также промышленной и туристической.
"АгроЭкспо Крым 2026" – мероприятие, прочно зарекомендовавшее себя в выставочном календаре Юга России как авторитетная экспертная площадка, на которой профессионалы отрасли многие годы делятся опытом и смело внедряют новые технологические решения", – говорится в приветственном слове зампредседателя Совета министров Крыма – постпреда республики при президенте России Георгия Мурадова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
