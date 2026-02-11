https://crimea.ria.ru/20260211/putin-utverdil-spisok-porucheniy-v-sfere-demografii-i-semeynoy-politiki-1153136328.html
Путин дал поручения в сфере семейной и демографической политики России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений в области формировании семейно ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России. Решение принято по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, который состоялся в октябре 2025 года, сообщает пресс-служба российского лидера.Правительству, в частности, поручено рассмотреть возможность предоставлять семьям с детьми в случае рождения в них четвертого и последующих детей дополнительных мер государственной поддержки путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту или займу за счет государства (не более 450 тысяч рублей).Также правительству России поручено совместно с исполнительными органами субъектов РФ, а также Центробанком и акционерным обществом "ДОМ.РФ" подготовить и представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей с детьми.В том числе по первоочередному улучшению жилищных условий семей, имеющих детей в возрасте до семи лет и по развитию льготной аренды для семей с детьми, не имеющих собственного жилья.В числе поручений также возможности перехода семей из одной госпрограммы в другую в зависимости от увеличения числа детей.Кроме того, правительству России совместно с исполнительной властью в регионах страны поручено проанализировать востребованность ясельных групп в детсадах у родителей с детьми до 3 лет и принять меры, направленные на поддержку и развитие указанных организаций, в том числе негосударственных.Для повышения информированности семей с детьми о мерах господдержки президент поручил правительству России обеспечить создание в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг раздела "Госуслуги. Семья" а также создания приложения, предоставляющего доступ к этому разделу на мобильных устройствах.Помимо этого, своей администрации президент России поручил сформировать постоянную действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды и популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил кабмину найти решение для поддержки многодетных семейПутин поручил повысить качество подготовки учителей начальнойКак в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики
22:04 11.02.2026 (обновлено: 22:19 11.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений в области формировании семейно ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России. Решение принято по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, который состоялся в октябре 2025 года, сообщает пресс-служба российского лидера.
"Образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде", – говорится сообщении на сайте Кремля.
Правительству, в частности, поручено рассмотреть возможность предоставлять семьям с детьми в случае рождения в них четвертого и последующих детей дополнительных мер государственной поддержки путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту или займу за счет государства (не более 450 тысяч рублей).
Также правительству России поручено совместно с исполнительными органами субъектов РФ, а также Центробанком и акционерным обществом "ДОМ.РФ" подготовить и представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей с детьми.
В том числе по первоочередному улучшению жилищных условий семей, имеющих детей в возрасте до семи лет и по развитию льготной аренды для семей с детьми, не имеющих собственного жилья.
В числе поручений также возможности перехода семей из одной госпрограммы в другую в зависимости от увеличения числа детей.
Кроме того, правительству России совместно с исполнительной властью в регионах страны поручено проанализировать востребованность ясельных групп в детсадах у родителей с детьми до 3 лет и принять меры, направленные на поддержку и развитие указанных организаций, в том числе негосударственных.
Для повышения информированности семей с детьми о мерах господдержки президент поручил правительству России обеспечить создание в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг раздела "Госуслуги. Семья" а также создания приложения, предоставляющего доступ к этому разделу на мобильных устройствах.
Помимо этого, своей администрации президент России поручил сформировать постоянную действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды и популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Администрацией Президента Российской Федерации и представить предложения по внесению в нормативные правовые акты изменений, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей и позитивного образа многодетной семьи в рекламе", – также сказано в документе.
