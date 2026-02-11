https://crimea.ria.ru/20260211/putin-utverdil-spisok-porucheniy-v-sfere-demografii-i-semeynoy-politiki-1153136328.html

Путин дал поручения в сфере семейной и демографической политики России

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений в области формировании семейно ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России. Решение принято по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, который состоялся в октябре 2025 года, сообщает пресс-служба российского лидера.Правительству, в частности, поручено рассмотреть возможность предоставлять семьям с детьми в случае рождения в них четвертого и последующих детей дополнительных мер государственной поддержки путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту или займу за счет государства (не более 450 тысяч рублей).Также правительству России поручено совместно с исполнительными органами субъектов РФ, а также Центробанком и акционерным обществом "ДОМ.РФ" подготовить и представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей с детьми.В том числе по первоочередному улучшению жилищных условий семей, имеющих детей в возрасте до семи лет и по развитию льготной аренды для семей с детьми, не имеющих собственного жилья.В числе поручений также возможности перехода семей из одной госпрограммы в другую в зависимости от увеличения числа детей.Кроме того, правительству России совместно с исполнительной властью в регионах страны поручено проанализировать востребованность ясельных групп в детсадах у родителей с детьми до 3 лет и принять меры, направленные на поддержку и развитие указанных организаций, в том числе негосударственных.Для повышения информированности семей с детьми о мерах господдержки президент поручил правительству России обеспечить создание в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг раздела "Госуслуги. Семья" а также создания приложения, предоставляющего доступ к этому разделу на мобильных устройствах.Помимо этого, своей администрации президент России поручил сформировать постоянную действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды и популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил кабмину найти решение для поддержки многодетных семейПутин поручил повысить качество подготовки учителей начальнойКак в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики

