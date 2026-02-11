Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил положение о Главном штабе войск Росгвардии - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Путин утвердил положение о Главном штабе войск Росгвардии
Путин утвердил положение о Главном штабе войск Росгвардии - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Путин утвердил положение о Главном штабе войск Росгвардии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утвердив им положение о Главном штабе войск Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T19:40
2026-02-11T19:44
новости
владимир путин (политик)
россия
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утвердив им положение о Главном штабе войск Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). Документ размещен на электронном портале опубликования правовых актов.Новые положения определяют порядок организации и основные задачи Главного штаба Росгвардии.Согласно его положениям, Главный штаб – это основной орган управления войсками Национальной гвардии РФ, в задачи которого входит организация управления войсками нацгвардии на основании решений директора и их применения в мирное и военное время.А также: участие в выработке и реализации госполитики в установленных сферах деятельности, организация планирования и проведение мероприятий по строительству и развитию войск нацгвардии, поддержания их боевой и мобилизационной готовности и контроль за их состоянием.Также в число задач Главного штаба нацгвардии входит руководство оперативной и мобилизационной подготовкой войск, организация и проведение мероприятий по их боевому обеспечению, организация ведения разведки для выполнения войсками нацгвардии РФ своих задач и развитие системы управления войсками национальной гвардии.Помимо этого, в Главном штабе решаются вопросы, касающиеся организации связи, автоматизированного управления войсками и шифровальной работы в них, организация службы войск и деятельности военных оркестров, обеспечение безопасности службы, охраны труда и профессиональной служебной деятельности в войсках национальной гвардии, организация применения информационных технологий в их деятельности, а также участие в нормативно-правовом регулировании вопросов в установленных сферах деятельности.Документ вступает в силу со дня подписания.
россия
новости, владимир путин (политик), россия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Путин утвердил положение о Главном штабе войск Росгвардии

Путин подписал указ об утверждении положения о Главном штабе войск Национальной гвардии РФ

19:40 11.02.2026 (обновлено: 19:44 11.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утвердив им положение о Главном штабе войск Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). Документ размещен на электронном портале опубликования правовых актов.
"В целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемое положение", – сказано в указе.
Новые положения определяют порядок организации и основные задачи Главного штаба Росгвардии.
Согласно его положениям, Главный штаб – это основной орган управления войсками Национальной гвардии РФ, в задачи которого входит организация управления войсками нацгвардии на основании решений директора и их применения в мирное и военное время.
А также: участие в выработке и реализации госполитики в установленных сферах деятельности, организация планирования и проведение мероприятий по строительству и развитию войск нацгвардии, поддержания их боевой и мобилизационной готовности и контроль за их состоянием.
Также в число задач Главного штаба нацгвардии входит руководство оперативной и мобилизационной подготовкой войск, организация и проведение мероприятий по их боевому обеспечению, организация ведения разведки для выполнения войсками нацгвардии РФ своих задач и развитие системы управления войсками национальной гвардии.
Помимо этого, в Главном штабе решаются вопросы, касающиеся организации связи, автоматизированного управления войсками и шифровальной работы в них, организация службы войск и деятельности военных оркестров, обеспечение безопасности службы, охраны труда и профессиональной служебной деятельности в войсках национальной гвардии, организация применения информационных технологий в их деятельности, а также участие в нормативно-правовом регулировании вопросов в установленных сферах деятельности.
Документ вступает в силу со дня подписания.
НовостиВладимир Путин (политик)РоссияРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)
 
