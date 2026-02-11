https://crimea.ria.ru/20260211/putin-utverdil-polozhenie-o-glavnom-shtabe-voysk-rosgvardii-1153134016.html

Путин утвердил положение о Главном штабе войск Росгвардии

2026-02-11T19:40

2026-02-11T19:40

2026-02-11T19:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утвердив им положение о Главном штабе войск Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). Документ размещен на электронном портале опубликования правовых актов.Новые положения определяют порядок организации и основные задачи Главного штаба Росгвардии.Согласно его положениям, Главный штаб – это основной орган управления войсками Национальной гвардии РФ, в задачи которого входит организация управления войсками нацгвардии на основании решений директора и их применения в мирное и военное время.А также: участие в выработке и реализации госполитики в установленных сферах деятельности, организация планирования и проведение мероприятий по строительству и развитию войск нацгвардии, поддержания их боевой и мобилизационной готовности и контроль за их состоянием.Также в число задач Главного штаба нацгвардии входит руководство оперативной и мобилизационной подготовкой войск, организация и проведение мероприятий по их боевому обеспечению, организация ведения разведки для выполнения войсками нацгвардии РФ своих задач и развитие системы управления войсками национальной гвардии.Помимо этого, в Главном штабе решаются вопросы, касающиеся организации связи, автоматизированного управления войсками и шифровальной работы в них, организация службы войск и деятельности военных оркестров, обеспечение безопасности службы, охраны труда и профессиональной служебной деятельности в войсках национальной гвардии, организация применения информационных технологий в их деятельности, а также участие в нормативно-правовом регулировании вопросов в установленных сферах деятельности.Документ вступает в силу со дня подписания.

