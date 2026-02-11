https://crimea.ria.ru/20260211/putin-nagradil-zamglavreda-rossiya-segodnya-blagodyrenko-1153124326.html
Путин наградил замглавреда "России сегодня" Андрея Благодыренко
Путин наградил замглавреда "России сегодня" Андрея Благодыренко - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Путин наградил замглавреда "России сегодня" Андрея Благодыренко
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T15:44
2026-02-11T15:44
2026-02-11T16:38
новости
международная медиагруппа "россия сегодня"
медиагруппа "россия сегодня"
награды
владимир путин (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Новости
ru-RU
15:44 11.02.2026 (обновлено: 16:38 11.02.2026)