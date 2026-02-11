Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил замглавреда "России сегодня" Андрея Благодыренко - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Путин наградил замглавреда "России сегодня" Андрея Благодыренко
Путин наградил замглавреда "России сегодня" Андрея Благодыренко - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Путин наградил замглавреда "России сегодня" Андрея Благодыренко
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Путин наградил замглавреда "России сегодня" Андрея Благодыренко

Путин наградил замглавреда медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко

15:44 11.02.2026 (обновлено: 16:38 11.02.2026)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Андрей Благодыренко - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Благодыренко Андрея Александровича – заместителя главного редактора – диктора дирекции федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", – говорится в тексте документа.
Лента новостейМолния