Пшеница и ячмень Крыма идут в мир: одобрены крупные экспортные квоты - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Пшеница и ячмень Крыма идут в мир: одобрены крупные экспортные квоты
Крыму выделили экспортные квоты на 400 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч тонн ячменя. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T15:50
2026-02-11T15:50
денис кратюк
минсельхоз крыма
сельское хозяйство
новости крыма
крым
экспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Крыму выделили экспортные квоты на 400 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч тонн ячменя. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в рамках выставки "АгроЭкспоКрым 2026".По его словам, сейчас регион добивается пробной квоты на вывоз технических культур – подсолнечника и рапса. В данном случае речь идет о сравнительно небольших объемах: 10 тысяч тонн и 15 тысяч тонн соответственно.Министр подчеркнул, что для республики важен не столько масштаб поставок, сколько сам факт выхода на внешний рынок с этой продукцией.Кроме того, по словам Кратюка, экспорт технических культур позволит обеспечить загрузку портовой инфраструктуры.Традиционными направлениями поставок крымского зерна остаются страны Ближнего Востока и Северной Африки – Египет, Оман и Ливия. Ранее в числе партнеров была и Сирия, которая, по мнению министра, вернется в орбиту поставок.Отдельно глава минсельхоза остановился на кориандре – культуре, которая в отдельные годы демонстрирует высокую рентабельность. Однако он уточнил, что при резком увеличении посевных площадей цена на нее снижается."Когда ее пересевают, цена падает, и она становится не совсем интересной. Поэтому стараемся сдерживать объем до 50 тысяч гектаров", – отметил Кратюк."АгроЭкспоКрым 2026" – специализированная отраслевая выставка, объединяющая представителей органов власти, агробизнеса, науки и инфраструктурных компаний для обсуждения ключевых направлений развития АПК республики. В центре повестки – мелиорация, семеноводство и генетика, цифровизация отрасли, агротуризм, логистика и инвестиции в агропромышленную инфраструктуру. Площадка служит пространством для выработки практических решений, заключения соглашений и формирования кооперации между бизнесом и государством.
денис кратюк, минсельхоз крыма, сельское хозяйство, новости крыма, крым, экспорт
Крым получил квоты на экспорт 400 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч тонн ячменя

15:50 11.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Крыму выделили экспортные квоты на 400 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч тонн ячменя. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в рамках выставки "АгроЭкспоКрым 2026".
По его словам, сейчас регион добивается пробной квоты на вывоз технических культур – подсолнечника и рапса. В данном случае речь идет о сравнительно небольших объемах: 10 тысяч тонн и 15 тысяч тонн соответственно.
Министр подчеркнул, что для республики важен не столько масштаб поставок, сколько сам факт выхода на внешний рынок с этой продукцией.
"Для нас это принципиально важно не столько объемом, сколько фактом вывоза. Если удастся реализовать подсолнечник и рапс на экспорт, это добавленная стоимость, аграрии будут в плюсе", – отметил он.
Кроме того, по словам Кратюка, экспорт технических культур позволит обеспечить загрузку портовой инфраструктуры.
Традиционными направлениями поставок крымского зерна остаются страны Ближнего Востока и Северной Африки – Египет, Оман и Ливия. Ранее в числе партнеров была и Сирия, которая, по мнению министра, вернется в орбиту поставок.
Отдельно глава минсельхоза остановился на кориандре – культуре, которая в отдельные годы демонстрирует высокую рентабельность. Однако он уточнил, что при резком увеличении посевных площадей цена на нее снижается.
"Когда ее пересевают, цена падает, и она становится не совсем интересной. Поэтому стараемся сдерживать объем до 50 тысяч гектаров", – отметил Кратюк.
"АгроЭкспоКрым 2026" – специализированная отраслевая выставка, объединяющая представителей органов власти, агробизнеса, науки и инфраструктурных компаний для обсуждения ключевых направлений развития АПК республики. В центре повестки – мелиорация, семеноводство и генетика, цифровизация отрасли, агротуризм, логистика и инвестиции в агропромышленную инфраструктуру. Площадка служит пространством для выработки практических решений, заключения соглашений и формирования кооперации между бизнесом и государством.
