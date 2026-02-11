https://crimea.ria.ru/20260211/pshenitsa-i-yachmen-kryma-idut-v-mir-odobreny-krupnye-eksportnye-kvoty-1153119834.html

Пшеница и ячмень Крыма идут в мир: одобрены крупные экспортные квоты

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Крыму выделили экспортные квоты на 400 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч тонн ячменя. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в рамках выставки "АгроЭкспоКрым 2026".По его словам, сейчас регион добивается пробной квоты на вывоз технических культур – подсолнечника и рапса. В данном случае речь идет о сравнительно небольших объемах: 10 тысяч тонн и 15 тысяч тонн соответственно.Министр подчеркнул, что для республики важен не столько масштаб поставок, сколько сам факт выхода на внешний рынок с этой продукцией.Кроме того, по словам Кратюка, экспорт технических культур позволит обеспечить загрузку портовой инфраструктуры.Традиционными направлениями поставок крымского зерна остаются страны Ближнего Востока и Северной Африки – Египет, Оман и Ливия. Ранее в числе партнеров была и Сирия, которая, по мнению министра, вернется в орбиту поставок.Отдельно глава минсельхоза остановился на кориандре – культуре, которая в отдельные годы демонстрирует высокую рентабельность. Однако он уточнил, что при резком увеличении посевных площадей цена на нее снижается."Когда ее пересевают, цена падает, и она становится не совсем интересной. Поэтому стараемся сдерживать объем до 50 тысяч гектаров", – отметил Кратюк."АгроЭкспоКрым 2026" – специализированная отраслевая выставка, объединяющая представителей органов власти, агробизнеса, науки и инфраструктурных компаний для обсуждения ключевых направлений развития АПК республики. В центре повестки – мелиорация, семеноводство и генетика, цифровизация отрасли, агротуризм, логистика и инвестиции в агропромышленную инфраструктуру. Площадка служит пространством для выработки практических решений, заключения соглашений и формирования кооперации между бизнесом и государством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как насытить крымский рынок подсолнечным масломКрым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историюВ Крыму хотят снизить ставку по льготным кредитам для аграриев

