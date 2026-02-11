https://crimea.ria.ru/20260211/provokatsionnyy-khod-chto-gotovit-zelenskiy-vmesto-vyborov-na-ukraine-1153117704.html

Провокационный ход: что готовит Зеленский вместо выборов на Украине

Провокационный ход: что готовит Зеленский вместо выборов на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский делает вбросы о якобы скорых выборах на Украине, чтобы выявить своих политических конкурентов, но проводить их не... РИА Новости Крым, 11.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает вбросы о якобы скорых выборах на Украине, чтобы выявить своих политических конкурентов, но проводить их не собирается, поскольку это будет означать его политическую смерть, а возможно – и физическое устранение западными "партнерами". Такое мнение РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук, доктор политических наук Андрей Манойло.Американские СМИ ранее сообщили, что чиновники из США и Украины обсудили график, согласно которому к марту 2026 года будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы. Накануне появилась информация о том, что Зеленский планирует провести выборы и референдумом этой весной. При этом в среду депутат Рады Железняк опроверг заявления о скором объявлении выборов, назвав обозначенные сроки не реалистичными.По мнению Манойло, заявления о том, что на Украине скоро будут выборы – это типичный прием, который на самом деле к выборам никакого отношения не имеет. На самом деле, по мнению политолога, глава киевского режима постарается как можно дольше затягивать вопрос проведения выборов и референдума, поскольку шансов победить в президентской гонке у него нет.При этом Манойло уверен, что рано или поздно выборы на Украине все же состоятся, "если страна все еще будет к этому времени существовать". И чем больше Зеленский будет позволят себе вступать в противоречия со своими западными хозяевами, тем быстрее это произойдет.США подталкивают Киев к заключению мира с Россией и проведению референдума на Украине, при этом ставят важные для Белого дома дедлайны, но это не значит, что все будет так, как планирует официальный Вашингтон, считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжиПочти половина украинцев хочет ухода Зеленского - опрос"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий

