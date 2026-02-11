Рейтинг@Mail.ru
Провокационный ход: что готовит Зеленский вместо выборов на Украине - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Провокационный ход: что готовит Зеленский вместо выборов на Украине
Провокационный ход: что готовит Зеленский вместо выборов на Украине - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Провокационный ход: что готовит Зеленский вместо выборов на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский делает вбросы о якобы скорых выборах на Украине, чтобы выявить своих политических конкурентов, но проводить их не... РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает вбросы о якобы скорых выборах на Украине, чтобы выявить своих политических конкурентов, но проводить их не собирается, поскольку это будет означать его политическую смерть, а возможно – и физическое устранение западными "партнерами". Такое мнение РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук, доктор политических наук Андрей Манойло.Американские СМИ ранее сообщили, что чиновники из США и Украины обсудили график, согласно которому к марту 2026 года будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы. Накануне появилась информация о том, что Зеленский планирует провести выборы и референдумом этой весной. При этом в среду депутат Рады Железняк опроверг заявления о скором объявлении выборов, назвав обозначенные сроки не реалистичными.По мнению Манойло, заявления о том, что на Украине скоро будут выборы – это типичный прием, который на самом деле к выборам никакого отношения не имеет. На самом деле, по мнению политолога, глава киевского режима постарается как можно дольше затягивать вопрос проведения выборов и референдума, поскольку шансов победить в президентской гонке у него нет.При этом Манойло уверен, что рано или поздно выборы на Украине все же состоятся, "если страна все еще будет к этому времени существовать". И чем больше Зеленский будет позволят себе вступать в противоречия со своими западными хозяевами, тем быстрее это произойдет.США подталкивают Киев к заключению мира с Россией и проведению референдума на Украине, при этом ставят важные для Белого дома дедлайны, но это не значит, что все будет так, как планирует официальный Вашингтон, считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
украина, владимир зеленский, новости, коллективный запад, андрей манойло, политика, выборы на украине, эксклюзивы риа новости крым
Провокационный ход: что готовит Зеленский вместо выборов на Украине

Зеленский делает вбросы о выборах на Украине для выявления конкурентов – политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает вбросы о якобы скорых выборах на Украине, чтобы выявить своих политических конкурентов, но проводить их не собирается, поскольку это будет означать его политическую смерть, а возможно – и физическое устранение западными "партнерами". Такое мнение РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук, доктор политических наук Андрей Манойло.
Американские СМИ ранее сообщили, что чиновники из США и Украины обсудили график, согласно которому к марту 2026 года будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы. Накануне появилась информация о том, что Зеленский планирует провести выборы и референдумом этой весной. При этом в среду депутат Рады Железняк опроверг заявления о скором объявлении выборов, назвав обозначенные сроки не реалистичными.
По мнению Манойло, заявления о том, что на Украине скоро будут выборы – это типичный прием, который на самом деле к выборам никакого отношения не имеет.

"Зеленский беспокоится, что его западные хозяева и кураторы постепенно готовят ему замену, а может быть уже и подготовили, и делает провокационный вброс. Если конкуренты воспримут это за чистую монету, они начнут действовать и проявят себя. Зеленский увидит, у кого из его окружения – ближнего или дальнего – есть президентские амбиции, и постарается сделать так, чтобы эти люди его больше не беспокоили", – убежден Манойло.

На самом деле, по мнению политолога, глава киевского режима постарается как можно дольше затягивать вопрос проведения выборов и референдума, поскольку шансов победить в президентской гонке у него нет.

"Очевидно, для Зеленского выборы – это точка в его политической карьере. Но может оказаться и так, что это точка в его жизни. Поскольку, как только он сойдет со сцены – а он сойдет, его хозяева подтолкнут его к пропасти – так вот, как только он сойдет, США и Великобритания от него избавятся. Слишком много знает", – считает профессор.

При этом Манойло уверен, что рано или поздно выборы на Украине все же состоятся, "если страна все еще будет к этому времени существовать". И чем больше Зеленский будет позволят себе вступать в противоречия со своими западными хозяевами, тем быстрее это произойдет.

"Условие для проведения выборов и референдума одно: когда США дадут отмашку, тогда эти выборы и состоятся. А до этого момента будет бесконечно управляемое военное положение, в условиях которого они состоятся не могут. При этом Зеленский в своей агонии периодически зарывается. Именно в такие моменты американцы ставят его на место, делают шаг навстречу России, и это одна из тех вещей, которая может ускорить завершение его деятельности как лидера киевского режима", – говорит эксперт.

США подталкивают Киев к заключению мира с Россией и проведению референдума на Украине, при этом ставят важные для Белого дома дедлайны, но это не значит, что все будет так, как планирует официальный Вашингтон, считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
