Рейтинг@Mail.ru
Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работы - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/prokladka-vodovodov-k-zemlyam-uchastnikov-svo-v-krymu---kak-idut-raboty-1153112353.html
Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работы
Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работы - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работы
В Республике Крым продолжаются работы по строительству сетей водоснабжения к землям участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T10:54
2026-02-11T10:54
водовод
крым
новости крыма
земля в крыму для участников сво
вода крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1c/1131003158_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_11a6d1ff45e82cc2158bc752ac8d21e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым продолжаются работы по строительству сетей водоснабжения к землям участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".Контракты заключены на строительство водовода и разводящих сетей к земельным участкам в Николаевском сельском поселении Симферопольского района, в селах Каменское и Соляное Семисотского сельского поселения Ленинского района. Сейчас по объектам продолжаются проектно-изыскательные работы.В Штормовском сельском поселении Сакского района продолжается проектно-изыскательные работы по строительству водовода. Начало работ запланировано c 2026 года.Кроме того, положительные заключения госэкспертизы получены на строительство водоводов в Лесновском и Молочненском сельских поселениях Сакского района.Добавлено дополнительное финансирование на строительство подводящего водовода к земельным участкам, выделенным участникам СВО Окуневского сельского поселения Черноморского района. Работы должны завершить в 2026 году.С подробной "дорожной картой" по индивидуальному подключению к коммуникациям можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК "Вода Крыма".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1c/1131003158_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_16457974298f0236fc4abdabd7cb48b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
водовод, крым, новости крыма, земля в крыму для участников сво, вода крыма
Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работы

В Крыму продолжают прокладывать водоводы к участкам бойцов СВО

10:54 11.02.2026
 
© Минстрой КрымаСтроительство водовода
Строительство водовода
© Минстрой Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым продолжаются работы по строительству сетей водоснабжения к землям участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
Контракты заключены на строительство водовода и разводящих сетей к земельным участкам в Николаевском сельском поселении Симферопольского района, в селах Каменское и Соляное Семисотского сельского поселения Ленинского района. Сейчас по объектам продолжаются проектно-изыскательные работы.
В Штормовском сельском поселении Сакского района продолжается проектно-изыскательные работы по строительству водовода. Начало работ запланировано c 2026 года.
Кроме того, положительные заключения госэкспертизы получены на строительство водоводов в Лесновском и Молочненском сельских поселениях Сакского района.
Добавлено дополнительное финансирование на строительство подводящего водовода к земельным участкам, выделенным участникам СВО Окуневского сельского поселения Черноморского района. Работы должны завершить в 2026 году.
С подробной "дорожной картой" по индивидуальному подключению к коммуникациям можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК "Вода Крыма".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВодоводКрымНовости КрымаЗемля в Крыму для участников СВОВода Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее
11:07В Саках чиновницы "погорели" на взятках за госконтракты
11:00Первый зампредседателя Совфеда с рабочей поездкой прибыл в Крым
10:54Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работы
10:30ФАС проверит обоснованность тарифов на коммунальные услуги
10:23Взрывы и стрельба из бомбометов в Севастополе продлятся до ночи
10:12Два курорта на Южном берегу Крыма обесточены
09:53Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники
09:35Над Крымом отработала ПВО - сбиты 5 украинских беспилотников
09:28Крымский мост сейчас - ситуация к этому часу
09:22Мало трезвых голосов - Лавров об отношении ЕС к урегулированию на Украине
09:16Зеленский планирует президентские выборы в мае - СМИ
08:41Как в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики России
08:22Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях
08:11Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
07:57В Севастополе возобновили движение морского транспорта
07:4910 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде
07:39Как в России 201 год назад спустили первый пароход – инфографика
07:23108 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
07:02В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
Лента новостейМолния