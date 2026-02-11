https://crimea.ria.ru/20260211/prokladka-vodovodov-k-zemlyam-uchastnikov-svo-v-krymu---kak-idut-raboty-1153112353.html

Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работы

Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым продолжаются работы по строительству сетей водоснабжения к землям участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".Контракты заключены на строительство водовода и разводящих сетей к земельным участкам в Николаевском сельском поселении Симферопольского района, в селах Каменское и Соляное Семисотского сельского поселения Ленинского района. Сейчас по объектам продолжаются проектно-изыскательные работы.В Штормовском сельском поселении Сакского района продолжается проектно-изыскательные работы по строительству водовода. Начало работ запланировано c 2026 года.Кроме того, положительные заключения госэкспертизы получены на строительство водоводов в Лесновском и Молочненском сельских поселениях Сакского района.Добавлено дополнительное финансирование на строительство подводящего водовода к земельным участкам, выделенным участникам СВО Окуневского сельского поселения Черноморского района. Работы должны завершить в 2026 году.С подробной "дорожной картой" по индивидуальному подключению к коммуникациям можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК "Вода Крыма".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

