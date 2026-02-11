https://crimea.ria.ru/20260211/prikrytie-dlya-zelenskogo-chto-stoit-za-insaydami-o-vyborakh-na-ukraine-1153130187.html

Прикрытие для Зеленского: что стоит за инсайдами о выборах на Украине

Прикрытие для Зеленского: что стоит за инсайдами о выборах на Украине

Отсутствие ответов на ключевые вопросы об организации выборов на Украине как волеизъявления граждан свидетельствуют о том, что инсайды об их подготовке –...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Отсутствие ответов на ключевые вопросы об организации выборов на Украине как волеизъявления граждан свидетельствуют о том, что инсайды об их подготовке – прикрытие для главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.На минувших выходных агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что чиновники из США и Украины обсудили график, согласно которому к марту 2026 года должен быть готов проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы. Накануне о том же написала газета Financial Times. Оба издания отметили, что администрация президента США Дональда Трампа "оказывает давление на украинского лидера, требуя провести оба голосования до 15 мая, иначе он рискует потерять гарантии безопасности".Прежде всего потому, что для организации такого уровня голосования необходимо ответить на ключевые вопросы, и прежде всего: кто и как будет голосовать – сказал он."Какой состав избирателей будет? Будут ли голосовать люди, которые, как Киевом провозглашено, своей страной считают Украину в границах 1991 года или результаты будут считать от реального количества людей, которые сейчас находятся на той территории, которую контролирует киевский режим? Как? Что будет с голосованием тех, кто покинул Украину за эти годы, находится в Европе, в Российской Федерации, в тех же Соединенных Штатах? Ответов на эти вопросы нет", – сказал Светов.Нет и ответа на вопрос, как возможно совместить выборы президента с референдумом по вопросу территорий, да еще в таких обстоятельствах и в такой короткий срок, добавил он."Это как совместить одно с другим? Ладно, допустим, совместили. У меня еще ключевой детский вопрос: а если избиратели Украины проголосуют против того, чтобы территории, которые являются российскими, российскими же и оставались – и что с этим делать? Ответа нет", – сказал политолог.Эксперт делает вывод, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским хочет лишь проимитировать подготовку к выборам и одновременно публично переложить ответственность за все, что произошло, происходит и еще произойдет с Украиной, на народ.Такие люди, как Зеленский, которые волей случая оказываются во главе страны, всегда пытаются действовать под чьей-то волей и ею же прикрываться, заметил он.По мнению Светова, на этот раз Зеленский делает так потому, что боится националистов, которые ему угрожают, и ему необходима "ширма" из воли народа."Потому что, если он позволит хоть клочок украинской земли отдать, они с ним разберутся", – заметил эксперт.Ранее профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук, доктор политических наук Андрей Манойло предположил, что глава киевского режима Владимир Зеленский делает вбросы касательно подготовки к выборам на Украине, чтобы выявить своих политических конкурентов и устранить их.А доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что США подталкивают Киев к заключению мира с Россией и проведению референдума на Украине, при этом ставят важные для Белого дома дедлайны, но это не значит, что все будет так, как планирует официальный Вашингтон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мало трезвых голосов - Лавров об отношении ЕС к урегулированию на Украине Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжи Зеленский заявил о введении новых санкций против России

