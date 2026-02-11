https://crimea.ria.ru/20260211/pri-strelbe-v-anape-pogib-okhrannik-kolledzha-1153122900.html
При стрельбе в Анапе погиб охранник колледжа
При стрельбе в Анапе погиб охранник колледжа - РИА Новости Крым, 11.02.2026
При стрельбе в Анапе погиб охранник колледжа
Охранник колледжа погиб, еще как минимум два человека получили ранения во время стрельбы в Анапе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Охранник колледжа погиб, еще как минимум два человека получили ранения во время стрельбы в Анапе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В среду днем в Анапе студент открыл стрельбу в колледже и ранил троих человек, сообщали ранее в краевое управление МВД. Злоумышленник задержан.Еще как минимум два человека получили ранения средней тяжести, добавил глава региона.Он подчеркнул, что данные по числу пострадавших уточняются. Сейчас на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, все медицинские учреждения Анапы готовы принимать пострадавших.Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибшего и поблагодарил представителей силовым структур за оперативную работу, позволившую не допустить еще большего количества жертв.
При стрельбе в Анапе погиб охранник колледжа
В Анапе во время стрельбы в колледже погиб охранник – губернатор
14:53 11.02.2026 (обновлено: 15:05 11.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Охранник колледжа погиб, еще как минимум два человека получили ранения во время стрельбы в Анапе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В среду днем в Анапе студент открыл стрельбу в колледже и ранил троих человек, сообщали ранее в краевое управление МВД. Злоумышленник задержан.
"На данный момент есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в колледж", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Еще как минимум два человека получили ранения средней тяжести, добавил глава региона.
Он подчеркнул, что данные по числу пострадавших уточняются. Сейчас на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, все медицинские учреждения Анапы готовы принимать пострадавших.
Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибшего и поблагодарил представителей силовым структур за оперативную работу, позволившую не допустить еще большего количества жертв.
