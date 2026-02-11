https://crimea.ria.ru/20260211/pogoda-v-krymu-v-sredu-1153042993.html
Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Погода в Крыму в среду
В среду в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления установится малооблачная погода. Без осадков, в ночные и утренние часы местами гололедица... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T00:01
2026-02-11T00:01
2026-02-11T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110261/34/1102613498_0:376:2972:2048_1920x0_80_0_0_83319c34ff9a4f53d0e282bb33a85a6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления установится малооблачная погода. Без осадков, в ночные и утренние часы местами гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем +3…+5 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +5...+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -6 до -1, днем от +2 до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110261/34/1102613498_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_be006c3b99c2871359b7c28465b788ac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления установится малооблачная погода. Без осадков, в ночные и утренние часы местами гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, на южном побережье -1…-3, днем +1…+6 градусов, в горах 0…-5", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем +3…+5 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +5...+7.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -6 до -1, днем от +2 до +6 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.