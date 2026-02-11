Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Погода в Крыму в среду
В среду в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления установится малооблачная погода. Без осадков, в ночные и утренние часы местами гололедица...
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления установится малооблачная погода. Без осадков, в ночные и утренние часы местами гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем +3…+5 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +5...+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -6 до -1, днем от +2 до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Погода в Крыму в среду

В Крыму в среду до +6 градусов и малооблачно

00:01 11.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления установится малооблачная погода. Без осадков, в ночные и утренние часы местами гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, на южном побережье -1…-3, днем +1…+6 градусов, в горах 0…-5", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем +3…+5 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +5...+7.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -6 до -1, днем от +2 до +6 градусов.
