Подменил сейф с 25 миллионами на пустой – жителю Кубани грозит 10 лет - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Подменил сейф с 25 миллионами на пустой – жителю Кубани грозит 10 лет
Подменил сейф с 25 миллионами на пустой – жителю Кубани грозит 10 лет - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Подменил сейф с 25 миллионами на пустой – жителю Кубани грозит 10 лет
Житель Краснадара похитил у приятеля сейф с 25 миллионами рублей, подменив его пустым. Об этом сообщает МВД Кубани. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T23:07
2026-02-11T23:07
происшествия
кубань
краснодарский край
новости
мвд по краснодарскому краю
кража
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Житель Краснадара похитил у приятеля сейф с 25 миллионами рублей, подменив его пустым. Об этом сообщает МВД Кубани.В сейфе оказалось 5 млн рублей и свыше 250 000 долларов США. Ущерб потерпевшему превысил 25 млн рублей.В доме подозреваемого оперативники обнаружили пистолет Макарова, короткоствольный пистолет, сделанный из газового, и больше 120 патронов, добавили в МВД.По информации полиции, уголовное дело направлено в суд, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
кубань
краснодарский край
происшествия, кубань, краснодарский край, новости, мвд по краснодарскому краю, кража
Подменил сейф с 25 миллионами на пустой – жителю Кубани грозит 10 лет

Подменил сейф с 25 миллионами на пустой – жителю Кубани грозит 10 лет за решеткой

23:07 11.02.2026
 
© Fotolia / Vinicius TupinambaСейф
Сейф
© Fotolia / Vinicius Tupinamba
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Житель Краснадара похитил у приятеля сейф с 25 миллионами рублей, подменив его пустым. Об этом сообщает МВД Кубани.
"61-летний краснодарец дружил с пожилым мужчиной и помогал ему в уходе за домом и участком. Он узнал, что в гараже у друга находится сейф. Изучив расположение видеокамер, купил такой же сейф. Пока владельца не было дома он отключил камеры, демонтировал тайник и заменил на свой", – говорится в сообщении.
В сейфе оказалось 5 млн рублей и свыше 250 000 долларов США. Ущерб потерпевшему превысил 25 млн рублей.
В доме подозреваемого оперативники обнаружили пистолет Макарова, короткоствольный пистолет, сделанный из газового, и больше 120 патронов, добавили в МВД.
По информации полиции, уголовное дело направлено в суд, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
