Подменил сейф с 25 миллионами на пустой – жителю Кубани грозит 10 лет

Житель Краснадара похитил у приятеля сейф с 25 миллионами рублей, подменив его пустым. Об этом сообщает МВД Кубани. РИА Новости Крым, 11.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Житель Краснадара похитил у приятеля сейф с 25 миллионами рублей, подменив его пустым. Об этом сообщает МВД Кубани.В сейфе оказалось 5 млн рублей и свыше 250 000 долларов США. Ущерб потерпевшему превысил 25 млн рублей.В доме подозреваемого оперативники обнаружили пистолет Макарова, короткоствольный пистолет, сделанный из газового, и больше 120 патронов, добавили в МВД.По информации полиции, уголовное дело направлено в суд, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

