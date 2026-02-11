https://crimea.ria.ru/20260211/podmenil-seyf-s-25-millionami-na-pustoy--zhitelyu-kubani-grozit-10-let-1153131136.html
Подменил сейф с 25 миллионами на пустой – жителю Кубани грозит 10 лет
Житель Краснадара похитил у приятеля сейф с 25 миллионами рублей, подменив его пустым. Об этом сообщает МВД Кубани.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Житель Краснадара похитил у приятеля сейф с 25 миллионами рублей, подменив его пустым. Об этом сообщает МВД Кубани.В сейфе оказалось 5 млн рублей и свыше 250 000 долларов США. Ущерб потерпевшему превысил 25 млн рублей.В доме подозреваемого оперативники обнаружили пистолет Макарова, короткоствольный пистолет, сделанный из газового, и больше 120 патронов, добавили в МВД.По информации полиции, уголовное дело направлено в суд, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Житель Краснадара похитил у приятеля сейф с 25 миллионами рублей, подменив его пустым. Об этом сообщает МВД Кубани.
"61-летний краснодарец дружил с пожилым мужчиной и помогал ему в уходе за домом и участком. Он узнал, что в гараже у друга находится сейф. Изучив расположение видеокамер, купил такой же сейф. Пока владельца не было дома он отключил камеры, демонтировал тайник и заменил на свой", – говорится в сообщении.
В сейфе оказалось 5 млн рублей и свыше 250 000 долларов США. Ущерб потерпевшему превысил 25 млн рублей.
В доме подозреваемого оперативники обнаружили пистолет Макарова, короткоствольный пистолет, сделанный из газового, и больше 120 патронов, добавили в МВД.
По информации полиции, уголовное дело направлено в суд, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
