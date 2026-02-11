https://crimea.ria.ru/20260211/pod-alushtoy-stolknulis-avtobus-i-legkovushka--passazhira-zazhalo-v-avto-1153123959.html
Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто
Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто
Водителя легковушки зажало в искореженном авто при столкновении с микроавтобусом на трассе под Алуштой. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшего... РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Водителя легковушки зажало в искореженном авто при столкновении с микроавтобусом на трассе под Алуштой. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшего пришлось деблокировать спасателям.По данным спасателей, информация об аварии на автодороге Симферополь – Алушта в районе села Лучистого поступила в среду в 09:20. Водитель ВАЗ 2112 после столкновения с микроавтобусом Volkswagen оказался зажат в салоне машины. На помощь выехали сотрудники алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-СПАС", ГИБДД и скорой медицинской помощи.Кроме этого, сотрудники "Крым-СПАС" приняли необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП, уточняется в сообщении.
Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто
Под Алуштой столкнулись микроавтобус и легковушка – пассажира зажало в искореженном авто