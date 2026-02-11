Рейтинг@Mail.ru
Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/pod-alushtoy-stolknulis-avtobus-i-legkovushka--passazhira-zazhalo-v-avto-1153123959.html
Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто
Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто
Водителя легковушки зажало в искореженном авто при столкновении с микроавтобусом на трассе под Алуштой. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшего... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T16:07
2026-02-11T16:07
мчс крыма
"крым-спас"
алушта
новости крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153125817_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_7e543ea06a721e71945aac1981b4fea3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Водителя легковушки зажало в искореженном авто при столкновении с микроавтобусом на трассе под Алуштой. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшего пришлось деблокировать спасателям.По данным спасателей, информация об аварии на автодороге Симферополь – Алушта в районе села Лучистого поступила в среду в 09:20. Водитель ВАЗ 2112 после столкновения с микроавтобусом Volkswagen оказался зажат в салоне машины. На помощь выехали сотрудники алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-СПАС", ГИБДД и скорой медицинской помощи.Кроме этого, сотрудники "Крым-СПАС" приняли необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП, уточняется в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беременная женщина пострадала в ДТП в СевастополеДело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без правВ Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре"
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153125817_159:0:1122:722_1920x0_80_0_0_b2a01548facfeddcfb2e78a8c4011eca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс крыма, "крым-спас", алушта, новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто

Под Алуштой столкнулись микроавтобус и легковушка – пассажира зажало в искореженном авто

16:07 11.02.2026
 
© МЧС Республики КрымДТП в Крыму
ДТП в Крыму
© МЧС Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Водителя легковушки зажало в искореженном авто при столкновении с микроавтобусом на трассе под Алуштой. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшего пришлось деблокировать спасателям.
По данным спасателей, информация об аварии на автодороге Симферополь – Алушта в районе села Лучистого поступила в среду в 09:20. Водитель ВАЗ 2112 после столкновения с микроавтобусом Volkswagen оказался зажат в салоне машины. На помощь выехали сотрудники алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-СПАС", ГИБДД и скорой медицинской помощи.
"Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя легкового авто и передали медработникам", – проинформировали в ведомстве.
Кроме этого, сотрудники "Крым-СПАС" приняли необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП, уточняется в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Беременная женщина пострадала в ДТП в Севастополе
Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре"
 
МЧС Крыма"КРЫМ-СПАС"АлуштаНовости КрымаПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35В интересах исторических регионов принято более 100 федеральных законов
17:17Крым выполнил программу социально-экономического развития на 99,9%
17:05В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия
16:52Студент расстрелял людей в техникуме Анапы – что известно о ЧП
16:36Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома
16:22Над Крымом и еще четырьмя регионами России ликвидировали 26 беспилотников
16:16Авария на сетях частично обесточила Алушту
16:07Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто
15:57Следком возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в Анапе
15:50Пшеница и ячмень Крыма идут в мир: одобрены крупные экспортные квоты
15:44Путин наградил замглавреда "России сегодня" Андрея Благодыренко
15:29Крым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на поток
15:14Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США
15:01ВСУ ударили по предприятию в Белгороде – раненых госпитализируют
14:53При стрельбе в Анапе погиб охранник колледжа
14:40Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди
14:28Большего позора придумать трудно – Лавров о словах Гуттереша по Крыму
14:09Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму
14:04Жителю Фороса грозит 5 лет за призыв убивать русских
14:01От зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курс
Лента новостейМолния