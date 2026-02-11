Рейтинг@Mail.ru
Первый зампредседателя Совфеда с рабочей поездкой прибыл в Крым - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Первый зампредседателя Совфеда с рабочей поездкой прибыл в Крым
Первый зампредседателя Совфеда с рабочей поездкой прибыл в Крым - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Первый зампредседателя Совфеда с рабочей поездкой прибыл в Крым
Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин во главе делегации верхней палаты российского парламента посетил Крым с рабочей поездкой, передает... РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин во главе делегации верхней палаты российского парламента посетил Крым с рабочей поездкой, передает корреспондент РИА Новости Крым.Первый вице-спикер Совфеда и глава парламента Крыма Владимир Константинов посетили новый дом культуры в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, который откроет свои двери в марте этого года, в годовщину воссоединения полуострова с Россией.Также Яцкин и Константинов посетили ранее национализированный властями республики Бахчисарайский цементный завод, ознакомились с работой предприятия и организацией процесса производства.В ходе визита в Крым Андрей Яцкин проведет выездное совещание по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Первый зампредседателя Совфеда с рабочей поездкой прибыл в Крым

Первый зампредседателя Совфеда Яцкин с рабочей поездкой прибыл в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин во главе делегации верхней палаты российского парламента посетил Крым с рабочей поездкой, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Первый вице-спикер Совфеда и глава парламента Крыма Владимир Константинов посетили новый дом культуры в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, который откроет свои двери в марте этого года, в годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Также Яцкин и Константинов посетили ранее национализированный властями республики Бахчисарайский цементный завод, ознакомились с работой предприятия и организацией процесса производства.
В ходе визита в Крым Андрей Яцкин проведет выездное совещание по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России.
