https://crimea.ria.ru/20260211/pervyy-zampredsedatelya-sovfeda-s-rabochey-poezdkoy-pribyl-v-krym-1153113149.html

Первый зампредседателя Совфеда с рабочей поездкой прибыл в Крым

Первый зампредседателя Совфеда с рабочей поездкой прибыл в Крым - РИА Новости Крым, 11.02.2026

Первый зампредседателя Совфеда с рабочей поездкой прибыл в Крым

Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин во главе делегации верхней палаты российского парламента посетил Крым с рабочей поездкой, передает... РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T11:00

2026-02-11T11:00

2026-02-11T11:00

крым

новости крыма

совет федерации

владимир константинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153112517_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_7174a1679a85873938d75b523acf9f6e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин во главе делегации верхней палаты российского парламента посетил Крым с рабочей поездкой, передает корреспондент РИА Новости Крым.Первый вице-спикер Совфеда и глава парламента Крыма Владимир Константинов посетили новый дом культуры в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, который откроет свои двери в марте этого года, в годовщину воссоединения полуострова с Россией.Также Яцкин и Константинов посетили ранее национализированный властями республики Бахчисарайский цементный завод, ознакомились с работой предприятия и организацией процесса производства.В ходе визита в Крым Андрей Яцкин проведет выездное совещание по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, совет федерации, владимир константинов