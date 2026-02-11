Рейтинг@Mail.ru
Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники - РИА Новости Крым, 11.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260211/otkryta-prodazha-biletov-na-poezda-v-krym-na-mayskie-prazdniki-1153111453.html
Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники
Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники
Открыта продажа билетов на поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" сообщением в Крым на майские праздники. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T09:53
2026-02-11T09:55
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148146141_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_1e7303151d9706135a804551bf6876aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Открыта продажа билетов на поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" сообщением в Крым на майские праздники. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что поскольку это период высокого спроса на билеты, ближе к майским праздникам выбор мест может быть сильно ограничен.В майские праздники, помимо привычных круглогодичных поездов, в Крым поедут еще три поезда. Продажа билетов на поезда "Таврия" открывается за 90 суток.В 2025 году в майские праздники в Крым курсировали 14 поездов дальнего следования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апрелеБез пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — СимферопольКак приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика
поезд, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, крым, транспорт, железная дорога, новости крыма, майские праздники
Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники

Открыта продажа билетов на поезда "Таврия" на майские праздники - перевозчик

09:53 11.02.2026 (обновлено: 09:55 11.02.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Открыта продажа билетов на поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" сообщением в Крым на майские праздники. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"Продажа билетов на поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" открыта на даты до 11 мая включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поскольку это период высокого спроса на билеты, ближе к майским праздникам выбор мест может быть сильно ограничен.
В майские праздники, помимо привычных круглогодичных поездов, в Крым поедут еще три поезда.
"Уже будет курсировать ускоренный поезд №17/18 Москва – Симферополь. С конца апреля он будет доходить от Москвы до Керчи ровно за сутки. Кроме того, в Крым будут курсировать поезда №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория", - уточнили в компании.
Продажа билетов на поезда "Таврия" открывается за 90 суток.
В 2025 году в майские праздники в Крым курсировали 14 поездов дальнего следования.
Лента новостейМолния