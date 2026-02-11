https://crimea.ria.ru/20260211/otkryta-prodazha-biletov-na-poezda-v-krym-na-mayskie-prazdniki-1153111453.html
Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники
Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники
Открыта продажа билетов на поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" сообщением в Крым на майские праздники. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T09:53
2026-02-11T09:53
2026-02-11T09:55
поезд
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
крым
транспорт
железная дорога
новости крыма
майские праздники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148146141_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_1e7303151d9706135a804551bf6876aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Открыта продажа билетов на поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" сообщением в Крым на майские праздники. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что поскольку это период высокого спроса на билеты, ближе к майским праздникам выбор мест может быть сильно ограничен.В майские праздники, помимо привычных круглогодичных поездов, в Крым поедут еще три поезда. Продажа билетов на поезда "Таврия" открывается за 90 суток.В 2025 году в майские праздники в Крым курсировали 14 поездов дальнего следования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апрелеБез пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — СимферопольКак приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148146141_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_5dcec2811d6699149e59678671790b4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поезд, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, крым, транспорт, железная дорога, новости крыма, майские праздники
Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники
Открыта продажа билетов на поезда "Таврия" на майские праздники - перевозчик
09:53 11.02.2026 (обновлено: 09:55 11.02.2026)