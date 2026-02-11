https://crimea.ria.ru/20260211/ot-zerna-k-sadam-i-moryu-krym-gotovit-novyy-agrarnyy-kurs-1153119226.html

От зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курс

От зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курс

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Крымский агросектор сохраняет консервативную систему севооборота, однако в условиях дефицита воды и климатической нестабильности регион планирует постепенно смещать акценты в сторону садов, виноградников и овощеводства. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в рамках выставки "АгроЭкспоКрым 2026"."У нас достаточно консервативная система севооборота. Когда мы говорим о зерновых культурах, любая попытка сдвинуться влево или вправо должна быть очень четко просчитана. Потому что технические культуры, которые в прошлом году составили большую часть сева, в этом году повели себя не очень корректно, была засуха", – ответил он на вопрос РИА Новости Крым.В связи с этим, по словам министра, регион намерен аккуратно диверсифицировать аграрную модель.Глава ведомства также обозначил территориальные приоритеты развития. Предгорная зона рассматривается как перспективная для внедрения инновационных решений, прежде всего в условиях орошения. Здесь планируется развивать овощные и эфиромасличные культуры.Северный и западный Крым, прилегающие к морскому побережью, имеют собственную климатическую специфику. Центральные районы традиционно считаются "житницей" республики с преобладанием зерновых и технических культур.Отдельно министр выделил Ленинский район на востоке полуострова. По его словам, в последние годы там фиксируются гарантированные осадки, что открывает новые возможности для развития садов и виноградников. Кроме того, Кратюк оценил местный потенциал марикультуры: территорию омывают сразу два моря – Азовское и Черное."АгроЭкспоКрым 2026" – специализированная отраслевая выставка, объединяющая представителей органов власти, агробизнеса, науки и инфраструктурных компаний для обсуждения ключевых направлений развития АПК республики. В центре повестки – мелиорация, семеноводство и генетика, цифровизация отрасли, агротуризм, логистика и инвестиции в агропромышленную инфраструктуру. Площадка служит пространством для выработки практических решений, заключения соглашений и формирования кооперации между бизнесом и государством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сильные морозы отразятся на урожае в КрымуВ Крыму проведут инвентаризацию виноградников – РоссельхознадзорВ минсельхозе Крыма рассказали о ситуации с озимыми

