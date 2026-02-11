Рейтинг@Mail.ru
Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия
https://crimea.ria.ru/20260211/oplachivaemyy-bolnichnyy-teper-dostupen-samozanyatym--kakie-usloviya-1153119071.html
Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия
Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия
Самозанятым россиянам стал доступен оплачиваемый больничный. Как сообщает Отделение Социального фонда России по Республике Крым, для этого необходимо... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T21:48
2026-02-11T21:48
отделение социального фонда россии по республике крым
больничный
новости
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
страхование
самозанятость
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072856_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_1444229dd5c1b572d4d4ced0b26a9051.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Самозанятым россиянам стал доступен оплачиваемый больничный. Как сообщает Отделение Социального фонда России по Республике Крым, для этого необходимо зарегистрироваться, выбрать размер страховой суммы и начать уплачивать страховые взносы.Для этого необходимо зарегистрироваться в СФР, выбрав размер страховой суммы – 35 000 или 50 000 рублей в год – и начать уплачивать страховые взносы.Чтобы получить право на больничный, уплачиваются взносы, ежемесячно или разово за весь год. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной страховой суммы. Соответственно, в месяц нужно перечислить 1 344 или 1 920 рублей (3,84% от 35 тысяч или 50 тысяч рублей). При уплате раз в год взнос составляет 16 128 или 23 040 рублей (сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев), объяснили специалисты."Самозанятый сможет получить выплаты по больничному листу спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов. Сумма больничного при этом будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов", – добавили в сообщении.Подать заявление о вступлении в программу можно не только через приложение "Мой налог", но и на портале Госуслуг, а также лично в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым. Проводимый эксперимент распространяет свое действие на получение самозанятым выплат по болезни или травме, подчеркнули в соцфонде.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что неработающих, но имеющих высокий доход граждан России, обяжут платить за полис обязательного медстрахования (ОМС). По ее словам, такие нормы не коснутся детей, студентов, пенсионеров, инвалидов и домохозяек. За всех них платит и будет платить государство.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Самозанятым россиянам стал доступен оплачиваемый больничный. Как сообщает Отделение Социального фонда России по Республике Крым, для этого необходимо зарегистрироваться, выбрать размер страховой суммы и начать уплачивать страховые взносы.
"С 2026 года в Крыму стартовал эксперимент по добровольному страхованию самозанятых граждан на случай временной нетрудоспособности. По условиям программы, плательщики налога на профессиональный доход могут пользоваться правом на оплачиваемый больничный", – сказано в сообщении.
Для этого необходимо зарегистрироваться в СФР, выбрав размер страховой суммы – 35 000 или 50 000 рублей в год – и начать уплачивать страховые взносы.
Чтобы получить право на больничный, уплачиваются взносы, ежемесячно или разово за весь год. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной страховой суммы. Соответственно, в месяц нужно перечислить 1 344 или 1 920 рублей (3,84% от 35 тысяч или 50 тысяч рублей). При уплате раз в год взнос составляет 16 128 или 23 040 рублей (сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев), объяснили специалисты.
"Самозанятый сможет получить выплаты по больничному листу спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов. Сумма больничного при этом будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов", – добавили в сообщении.
Подать заявление о вступлении в программу можно не только через приложение "Мой налог", но и на портале Госуслуг, а также лично в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым. Проводимый эксперимент распространяет свое действие на получение самозанятым выплат по болезни или травме, подчеркнули в соцфонде.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что неработающих, но имеющих высокий доход граждан России, обяжут платить за полис обязательного медстрахования (ОМС). По ее словам, такие нормы не коснутся детей, студентов, пенсионеров, инвалидов и домохозяек. За всех них платит и будет платить государство.
