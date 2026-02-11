https://crimea.ria.ru/20260211/oplachivaemyy-bolnichnyy-teper-dostupen-samozanyatym--kakie-usloviya-1153119071.html

Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия

Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Самозанятым россиянам стал доступен оплачиваемый больничный. Как сообщает Отделение Социального фонда России по Республике Крым, для этого необходимо зарегистрироваться, выбрать размер страховой суммы и начать уплачивать страховые взносы.Для этого необходимо зарегистрироваться в СФР, выбрав размер страховой суммы – 35 000 или 50 000 рублей в год – и начать уплачивать страховые взносы.Чтобы получить право на больничный, уплачиваются взносы, ежемесячно или разово за весь год. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной страховой суммы. Соответственно, в месяц нужно перечислить 1 344 или 1 920 рублей (3,84% от 35 тысяч или 50 тысяч рублей). При уплате раз в год взнос составляет 16 128 или 23 040 рублей (сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев), объяснили специалисты."Самозанятый сможет получить выплаты по больничному листу спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов. Сумма больничного при этом будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов", – добавили в сообщении.Подать заявление о вступлении в программу можно не только через приложение "Мой налог", но и на портале Госуслуг, а также лично в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым. Проводимый эксперимент распространяет свое действие на получение самозанятым выплат по болезни или травме, подчеркнули в соцфонде.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что неработающих, но имеющих высокий доход граждан России, обяжут платить за полис обязательного медстрахования (ОМС). По ее словам, такие нормы не коснутся детей, студентов, пенсионеров, инвалидов и домохозяек. За всех них платит и будет платить государство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самозанятость – не уход от налогов: в Крыму раскрывают серые схемыПовышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплатыВ Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРН

