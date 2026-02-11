https://crimea.ria.ru/20260211/ogranicheniya-v-telegram--ekspert-otsenil-mery-i-sprognoziroval-buduschee-1153113437.html
Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Борьба с нарушениями законодательства в Telegram и в других мессенджерах необходима, однако жесткие ограничения могут деструктивно повлиять на информационное поле внутри страны, поэтому необходимо разработать иные меры, не нарушающие удобства граждан. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил генеральный директор автономного некоммерческого общества "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин."Это все делают не из вредности. Telegram не выполняет все требования российского законодательства по хранению данных пользователей на территории России, по удалению какого-то нежелательного контента и так далее. С противоправным контентом, распространением запрещенных веществ и так далее необходимо бороться самыми жесткими методами", – считает Михайлин.При этом он подчеркивает, что Telegram давно уже стал не просто мессенджером, а превратился в целую экосистему, в которой существует огромное количество людей, создающих и потребляющих контент. В этой связи ограничения могут не самым лучшим образом сказаться на информационном пространстве внутри страны.Также эксперт подчеркивает, что ограничения работы тех или иных каналов коммуникации – мера, которая практикуется во всем мире и в целом во всех странах наблюдается глобальный процесс фрагментации информационного пространства."То есть, грубо говоря, через какое-то время мы увидим, что у каждой большой страны или группы стран будут свои локальные интернеты. С этим большим интернетом, с которым мы имели дело последние 20-25 лет, будет покончено. Все ограничивают – и США и Европа, в частности. И вот этот самый вход в интернет по паспорту — это уже реальность", - констатирует гость эфира.Что касается свободы слова, по его мнению, информационная вседозволенность и пугающее количество фейковой информации является скорее наступлением на свободу слова, а не ее расширением.В последние дни россияне массово сообщают о плохой работе мессенджера Telegram. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.Как сообщил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждался на заседаниях комитета.При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальшеРИА Новости Крым появились в MAXБольше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым
. Борьба с нарушениями законодательства в Telegram и в других мессенджерах необходима, однако жесткие ограничения могут деструктивно повлиять на информационное поле внутри страны, поэтому необходимо разработать иные меры, не нарушающие удобства граждан. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил генеральный директор автономного некоммерческого общества "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин.
"Это все делают не из вредности. Telegram не выполняет все требования российского законодательства по хранению данных пользователей на территории России, по удалению какого-то нежелательного контента и так далее. С противоправным контентом, распространением запрещенных веществ и так далее необходимо бороться самыми жесткими методами", – считает Михайлин.
При этом он подчеркивает, что Telegram давно уже стал не просто мессенджером, а превратился в целую экосистему, в которой существует огромное количество людей, создающих и потребляющих контент. В этой связи ограничения могут не самым лучшим образом сказаться на информационном пространстве внутри страны.
"Вопрос в способах воздействия на противоправные действия, которые совершаются с помощью этой и остальных платформ. Необходимо придумать какие-то более эффективные способы воздействия, придумать меру, которая позволит соблюдать права граждан в информационном пространстве, не нарушая удобства граждан в смысле пользования. Все это надо делать аккуратно, хирургически", – убежден эксперт.
Также эксперт подчеркивает, что ограничения работы тех или иных каналов коммуникации – мера, которая практикуется во всем мире и в целом во всех странах наблюдается глобальный процесс фрагментации информационного пространства.
"То есть, грубо говоря, через какое-то время мы увидим, что у каждой большой страны или группы стран будут свои локальные интернеты. С этим большим интернетом, с которым мы имели дело последние 20-25 лет, будет покончено. Все ограничивают – и США и Европа, в частности. И вот этот самый вход в интернет по паспорту — это уже реальность", - констатирует гость эфира.
Что касается свободы слова, по его мнению, информационная вседозволенность и пугающее количество фейковой информации является скорее наступлением на свободу слова, а не ее расширением.
В последние дни россияне массово сообщают о плохой работе мессенджера Telegram. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.
Как сообщил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, вопрос блокировки
мессенджера Telegram в России не обсуждался на заседаниях комитета.
При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.
