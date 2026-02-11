Рейтинг@Mail.ru
Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260211/ogranicheniya-v-telegram--ekspert-otsenil-mery-i-sprognoziroval-buduschee-1153113437.html
Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее
Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее
Борьба с нарушениями законодательства в Telegram и в других мессенджерах необходима, однако жесткие ограничения могут деструктивно повлиять на информационное... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T11:18
2026-02-11T11:18
радио "спутник в крыму"
интернет
telegram
роскомнадзор
мнения
дмитрий михайлин
закон и право
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111093/21/1110932133_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f01ba642fc65304d384cae597b71959.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Борьба с нарушениями законодательства в Telegram и в других мессенджерах необходима, однако жесткие ограничения могут деструктивно повлиять на информационное поле внутри страны, поэтому необходимо разработать иные меры, не нарушающие удобства граждан. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил генеральный директор автономного некоммерческого общества "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин."Это все делают не из вредности. Telegram не выполняет все требования российского законодательства по хранению данных пользователей на территории России, по удалению какого-то нежелательного контента и так далее. С противоправным контентом, распространением запрещенных веществ и так далее необходимо бороться самыми жесткими методами", – считает Михайлин.При этом он подчеркивает, что Telegram давно уже стал не просто мессенджером, а превратился в целую экосистему, в которой существует огромное количество людей, создающих и потребляющих контент. В этой связи ограничения могут не самым лучшим образом сказаться на информационном пространстве внутри страны.Также эксперт подчеркивает, что ограничения работы тех или иных каналов коммуникации – мера, которая практикуется во всем мире и в целом во всех странах наблюдается глобальный процесс фрагментации информационного пространства."То есть, грубо говоря, через какое-то время мы увидим, что у каждой большой страны или группы стран будут свои локальные интернеты. С этим большим интернетом, с которым мы имели дело последние 20-25 лет, будет покончено. Все ограничивают – и США и Европа, в частности. И вот этот самый вход в интернет по паспорту — это уже реальность", - констатирует гость эфира.Что касается свободы слова, по его мнению, информационная вседозволенность и пугающее количество фейковой информации является скорее наступлением на свободу слова, а не ее расширением.В последние дни россияне массово сообщают о плохой работе мессенджера Telegram. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.Как сообщил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждался на заседаниях комитета.При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальшеРИА Новости Крым появились в MAXБольше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111093/21/1110932133_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_89daa3b1d00a37f7d3d00722e926d069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интернет, telegram, роскомнадзор, мнения, дмитрий михайлин, закон и право, общество
Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее

Борьба с нарушениями в Telegram не должна нарушать удобство граждан – эксперт

11:18 11.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Борьба с нарушениями законодательства в Telegram и в других мессенджерах необходима, однако жесткие ограничения могут деструктивно повлиять на информационное поле внутри страны, поэтому необходимо разработать иные меры, не нарушающие удобства граждан. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил генеральный директор автономного некоммерческого общества "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин.
"Это все делают не из вредности. Telegram не выполняет все требования российского законодательства по хранению данных пользователей на территории России, по удалению какого-то нежелательного контента и так далее. С противоправным контентом, распространением запрещенных веществ и так далее необходимо бороться самыми жесткими методами", – считает Михайлин.
При этом он подчеркивает, что Telegram давно уже стал не просто мессенджером, а превратился в целую экосистему, в которой существует огромное количество людей, создающих и потребляющих контент. В этой связи ограничения могут не самым лучшим образом сказаться на информационном пространстве внутри страны.
"Вопрос в способах воздействия на противоправные действия, которые совершаются с помощью этой и остальных платформ. Необходимо придумать какие-то более эффективные способы воздействия, придумать меру, которая позволит соблюдать права граждан в информационном пространстве, не нарушая удобства граждан в смысле пользования. Все это надо делать аккуратно, хирургически", – убежден эксперт.
Также эксперт подчеркивает, что ограничения работы тех или иных каналов коммуникации – мера, которая практикуется во всем мире и в целом во всех странах наблюдается глобальный процесс фрагментации информационного пространства.
"То есть, грубо говоря, через какое-то время мы увидим, что у каждой большой страны или группы стран будут свои локальные интернеты. С этим большим интернетом, с которым мы имели дело последние 20-25 лет, будет покончено. Все ограничивают – и США и Европа, в частности. И вот этот самый вход в интернет по паспорту — это уже реальность", - констатирует гость эфира.
Что касается свободы слова, по его мнению, информационная вседозволенность и пугающее количество фейковой информации является скорее наступлением на свободу слова, а не ее расширением.
В последние дни россияне массово сообщают о плохой работе мессенджера Telegram. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.
Как сообщил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждался на заседаниях комитета.
При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше
РИА Новости Крым появились в MAX
Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года
 
Радио "Спутник в Крыму"ИнтернетTelegramРоскомнадзорМненияДмитрий МихайлинЗакон и правоОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее
11:07В Саках чиновницы "погорели" на взятках за госконтракты
11:00Первый зампредседателя Совфеда с рабочей поездкой прибыл в Крым
10:54Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работы
10:30ФАС проверит обоснованность тарифов на коммунальные услуги
10:23Взрывы и стрельба из бомбометов в Севастополе продлятся до ночи
10:12Два курорта на Южном берегу Крыма обесточены
09:53Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники
09:35Над Крымом отработала ПВО - сбиты 5 украинских беспилотников
09:28Крымский мост сейчас - ситуация к этому часу
09:22Мало трезвых голосов - Лавров об отношении ЕС к урегулированию на Украине
09:16Зеленский планирует президентские выборы в мае - СМИ
08:41Как в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики России
08:22Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях
08:11Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
07:57В Севастополе возобновили движение морского транспорта
07:4910 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде
07:39Как в России 201 год назад спустили первый пароход – инфографика
07:23108 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
07:02В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
Лента новостейМолния