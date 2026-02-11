https://crimea.ria.ru/20260211/ogranicheniya-v-telegram--ekspert-otsenil-mery-i-sprognoziroval-buduschee-1153113437.html

Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее

Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее - РИА Новости Крым, 11.02.2026

Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее

Борьба с нарушениями законодательства в Telegram и в других мессенджерах необходима, однако жесткие ограничения могут деструктивно повлиять на информационное... РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T11:18

2026-02-11T11:18

2026-02-11T11:18

радио "спутник в крыму"

интернет

telegram

роскомнадзор

мнения

дмитрий михайлин

закон и право

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111093/21/1110932133_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f01ba642fc65304d384cae597b71959.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Борьба с нарушениями законодательства в Telegram и в других мессенджерах необходима, однако жесткие ограничения могут деструктивно повлиять на информационное поле внутри страны, поэтому необходимо разработать иные меры, не нарушающие удобства граждан. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил генеральный директор автономного некоммерческого общества "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин."Это все делают не из вредности. Telegram не выполняет все требования российского законодательства по хранению данных пользователей на территории России, по удалению какого-то нежелательного контента и так далее. С противоправным контентом, распространением запрещенных веществ и так далее необходимо бороться самыми жесткими методами", – считает Михайлин.При этом он подчеркивает, что Telegram давно уже стал не просто мессенджером, а превратился в целую экосистему, в которой существует огромное количество людей, создающих и потребляющих контент. В этой связи ограничения могут не самым лучшим образом сказаться на информационном пространстве внутри страны.Также эксперт подчеркивает, что ограничения работы тех или иных каналов коммуникации – мера, которая практикуется во всем мире и в целом во всех странах наблюдается глобальный процесс фрагментации информационного пространства."То есть, грубо говоря, через какое-то время мы увидим, что у каждой большой страны или группы стран будут свои локальные интернеты. С этим большим интернетом, с которым мы имели дело последние 20-25 лет, будет покончено. Все ограничивают – и США и Европа, в частности. И вот этот самый вход в интернет по паспорту — это уже реальность", - констатирует гость эфира.Что касается свободы слова, по его мнению, информационная вседозволенность и пугающее количество фейковой информации является скорее наступлением на свободу слова, а не ее расширением.В последние дни россияне массово сообщают о плохой работе мессенджера Telegram. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.Как сообщил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждался на заседаниях комитета.При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальшеРИА Новости Крым появились в MAXБольше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, telegram, роскомнадзор, мнения, дмитрий михайлин, закон и право, общество