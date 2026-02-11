https://crimea.ria.ru/20260211/obem-vydach-avtokreditov-vtb-vyros-vdvoe-v-krymu-1153119704.html

Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму

11.02.2026

Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму

В январе этого года объем выдач автокредитов ВТБ в Крыму вырос почти в два раза по сравнению с январем 2025 года, жителям полуострова предоставили более 300...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В январе этого года объем выдач автокредитов ВТБ в Крыму вырос почти в два раза по сравнению с январем 2025 года, жителям полуострова предоставили более 300 миллионов рублей на приобретение новых и подержанных машин, сообщает пресс-служба банка.Средний чек по автокредиту в регионе составил 1,4 миллиона рублей. У жителей полуострова наиболее популярны автомобили российских и китайских брендов. В топ самых востребованных вошли: Lada, Tenet, Haval, "Москвич" и Evolute.По данным аналитиков ВТБ, в целом по стране в январе 2026 года россияне получили в банках на покупку легковых машин порядка 98 миллиардов рублей. По сравнению с январем 2025 года, объем выдач вырос на 14,5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

