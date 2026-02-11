Рейтинг@Mail.ru
Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/obem-vydach-avtokreditov-vtb-vyros-vdvoe-v-krymu-1153119704.html
Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму
Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму
В январе этого года объем выдач автокредитов ВТБ в Крыму вырос почти в два раза по сравнению с январем 2025 года, жителям полуострова предоставили более 300... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T14:09
2026-02-11T14:45
втб
банк
кредит
автокредит
общество
автомобиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153121406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dba2fc83f0a8ba823a2c940d8b715ab1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В январе этого года объем выдач автокредитов ВТБ в Крыму вырос почти в два раза по сравнению с январем 2025 года, жителям полуострова предоставили более 300 миллионов рублей на приобретение новых и подержанных машин, сообщает пресс-служба банка.Средний чек по автокредиту в регионе составил 1,4 миллиона рублей. У жителей полуострова наиболее популярны автомобили российских и китайских брендов. В топ самых востребованных вошли: Lada, Tenet, Haval, "Москвич" и Evolute.По данным аналитиков ВТБ, в целом по стране в январе 2026 года россияне получили в банках на покупку легковых машин порядка 98 миллиардов рублей. По сравнению с январем 2025 года, объем выдач вырос на 14,5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153121406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9094f6002e6165f4b5bc81db49397cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, банк, кредит, автокредит, общество, автомобиль

Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму

14:09 11.02.2026 (обновлено: 14:45 11.02.2026)
 
© Пресс-служба ВТБКлючи от машины
Ключи от машины
© Пресс-служба ВТБ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В январе этого года объем выдач автокредитов ВТБ в Крыму вырос почти в два раза по сравнению с январем 2025 года, жителям полуострова предоставили более 300 миллионов рублей на приобретение новых и подержанных машин, сообщает пресс-служба банка.
"В январе крымчане оформили в ВТБ около 250 автокредитов – это на 55% больше, чем годом ранее. При этом объем выдач вырос почти вдвое. Основной спрос традиционно приходится на новые автомобили – с ними совершается 65% всех одобренных сделок. Это связано с действием программ господдержки и субсидий от автопроизводителей", – отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Средний чек по автокредиту в регионе составил 1,4 миллиона рублей. У жителей полуострова наиболее популярны автомобили российских и китайских брендов. В топ самых востребованных вошли: Lada, Tenet, Haval, "Москвич" и Evolute.
По данным аналитиков ВТБ, в целом по стране в январе 2026 года россияне получили в банках на покупку легковых машин порядка 98 миллиардов рублей. По сравнению с январем 2025 года, объем выдач вырос на 14,5%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВТББанкКредитАвтокредитОбществоАвтомобиль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:44Путин наградил замглавреда "Россия сегодня" Андрея Благодыренко
15:29Крым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на поток
15:14Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США
15:01ВСУ ударили по предприятию в Белгороде – раненых госпитализируют
14:53При стрельбе в Анапе погиб охранник колледжа
14:40Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди
14:28Большего позора придумать трудно – Лавров о словах Гуттереша по Крыму
14:09Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму
14:04Жителю Фороса грозит 5 лет за призыв убивать русских
14:01От зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курс
13:52Житель Крыма хранил контрафактные сигареты на 13 млн – приговор суда
13:41Что происходит в зоне СВО
13:32Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ
13:25Провокационный ход: что готовит Зеленский вместо выборов на Украине
13:15На Днепропетровщине разбиты ж/д инфраструктура и локомотивы
13:03Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда
12:55В замедлении Telegram нет ничего хорошего – Песков
12:49В Симферополе стартовала международная выставка "АгроЭкспоКрым"
12:44Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Минобороны
12:27На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплекса
Лента новостейМолния