https://crimea.ria.ru/20260211/obem-vydach-avtokreditov-vtb-vyros-vdvoe-v-krymu-1153119704.html
Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму
Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму
В январе этого года объем выдач автокредитов ВТБ в Крыму вырос почти в два раза по сравнению с январем 2025 года, жителям полуострова предоставили более 300... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T14:09
2026-02-11T14:09
2026-02-11T14:45
втб
банк
кредит
автокредит
общество
автомобиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153121406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dba2fc83f0a8ba823a2c940d8b715ab1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В январе этого года объем выдач автокредитов ВТБ в Крыму вырос почти в два раза по сравнению с январем 2025 года, жителям полуострова предоставили более 300 миллионов рублей на приобретение новых и подержанных машин, сообщает пресс-служба банка.Средний чек по автокредиту в регионе составил 1,4 миллиона рублей. У жителей полуострова наиболее популярны автомобили российских и китайских брендов. В топ самых востребованных вошли: Lada, Tenet, Haval, "Москвич" и Evolute.По данным аналитиков ВТБ, в целом по стране в январе 2026 года россияне получили в банках на покупку легковых машин порядка 98 миллиардов рублей. По сравнению с январем 2025 года, объем выдач вырос на 14,5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153121406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9094f6002e6165f4b5bc81db49397cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банк, кредит, автокредит, общество, автомобиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В январе этого года объем выдач автокредитов ВТБ в Крыму вырос почти в два раза по сравнению с январем 2025 года, жителям полуострова предоставили более 300 миллионов рублей на приобретение новых и подержанных машин, сообщает пресс-служба банка.
"В январе крымчане оформили в ВТБ около 250 автокредитов – это на 55% больше, чем годом ранее. При этом объем выдач вырос почти вдвое. Основной спрос традиционно приходится на новые автомобили – с ними совершается 65% всех одобренных сделок. Это связано с действием программ господдержки и субсидий от автопроизводителей", – отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Средний чек по автокредиту в регионе составил 1,4 миллиона рублей. У жителей полуострова наиболее популярны автомобили российских и китайских брендов. В топ самых востребованных вошли: Lada, Tenet, Haval, "Москвич" и Evolute.
По данным аналитиков ВТБ, в целом по стране в январе 2026 года россияне получили в банках на покупку легковых машин порядка 98 миллиардов рублей. По сравнению с январем 2025 года, объем выдач вырос на 14,5%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.