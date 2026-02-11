https://crimea.ria.ru/20260211/nuzhno-li-rossii-priznanie-kryma-v-ee-sostave--otvet-eks-ofitsera-vs-ssha-1153123318.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Жителям России должно быть все равно, признает ли коллективный Запад российский статус Крыма или нет. Такого мнения придерживается офицер вооруженных сил США в отставке, бывший штабс-капитан в штабе 18-го десантного корпуса отдела G3 вооруженных сил США, российский волонтер Станислав Крапивник.По его мнению, нынешний президент США Дональд Трамп для России враг худший, чем экс-глава Белого дома Джо Байден, потому что с Баденом было понятно, что никаких договоренностей достичь невозможно. Трамп же тянет время."Так было с химическим оружием. Когда советское химическое оружие Россия уничтожила, а американцы сказали: "простите, мы хотели это сделать, но просто денег не было". И это всегда так во всех таких делах", – приводит Крапивник пример.По его мнению, даже если вслед за Трампом придет другой президент, стратегия США не изменится.Крапивник убежден, что такая политика характерна не только для нынешнего времени, она длится с конца 19 века, когда была создана организация "Друзья русского народа", в задачи которой входил развал Русской империи.Пор мнению второго эксперта видеомоста, военного волонтера, автора Telegram-канала "Живов Z" Алексея Живова, для Запада признать Крым в составе России нереально.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – ЛавровЗащита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИДГенсека ООН Гутерреша пригласили в Крым
15:14 11.02.2026 (обновлено: 15:20 11.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Жителям России должно быть все равно, признает ли коллективный Запад российский статус Крыма или нет. Такого мнения придерживается офицер вооруженных сил США в отставке, бывший штабс-капитан в штабе 18-го десантного корпуса отдела G3 вооруженных сил США, российский волонтер Станислав Крапивник.
"А нам важно, чтобы Запад признал Крым русским? Нам это важно? Почему мы до сих пор надеемся, что они должны что-то признать? Де-факто это русская земля внутри русской границы. Это наша земля. Какая нам разница, что наш враг думает?" – задал спикер риторический вопрос в ходе видемоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
.
По его мнению, нынешний президент США Дональд Трамп для России враг худший, чем экс-глава Белого дома Джо Байден, потому что с Баденом было понятно, что никаких договоренностей достичь невозможно. Трамп же тянет время.
"Так было с химическим оружием. Когда советское химическое оружие Россия уничтожила, а американцы сказали: "простите, мы хотели это сделать, но просто денег не было". И это всегда так во всех таких делах", – приводит Крапивник пример.
По его мнению, даже если вслед за Трампом придет другой президент, стратегия США не изменится.
"Тут (в США – ред.) президенты не держат абсолютную власть, у них очень мало реальной власти. Держат власть доноры, а доноры – это большие корпорации, миллиардеры, которые смотрят на российские ресурсы и хотят раздробить Россию", – сказал собеседник.
Крапивник убежден, что такая политика характерна не только для нынешнего времени, она длится с конца 19 века, когда была создана организация "Друзья русского народа", в задачи которой входил развал Русской империи.
Пор мнению второго эксперта видеомоста, военного волонтера, автора Telegram-канала "Живов Z" Алексея Живова, для Запада признать Крым в составе России нереально.
"Потому что признать Крым в составе России значит признать то, что Россия может возвращать свои исторические территории. Если признать, что Россия вернула Крым, и признать право России на Крым, то придется признавать право России и на другие территории", – убежден военкор.
