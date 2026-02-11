Рейтинг@Mail.ru
Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США
Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США
Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США
Жителям России должно быть все равно, признает ли коллективный Запад российский статус Крыма или нет. Такого мнения придерживается офицер вооруженных сил США в... РИА Новости Крым, 11.02.2026
мнения
крым
новые регионы россии
россия
коллективный запад
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Жителям России должно быть все равно, признает ли коллективный Запад российский статус Крыма или нет. Такого мнения придерживается офицер вооруженных сил США в отставке, бывший штабс-капитан в штабе 18-го десантного корпуса отдела G3 вооруженных сил США, российский волонтер Станислав Крапивник.По его мнению, нынешний президент США Дональд Трамп для России враг худший, чем экс-глава Белого дома Джо Байден, потому что с Баденом было понятно, что никаких договоренностей достичь невозможно. Трамп же тянет время."Так было с химическим оружием. Когда советское химическое оружие Россия уничтожила, а американцы сказали: "простите, мы хотели это сделать, но просто денег не было". И это всегда так во всех таких делах", – приводит Крапивник пример.По его мнению, даже если вслед за Трампом придет другой президент, стратегия США не изменится.Крапивник убежден, что такая политика характерна не только для нынешнего времени, она длится с конца 19 века, когда была создана организация "Друзья русского народа", в задачи которой входил развал Русской империи.Пор мнению второго эксперта видеомоста, военного волонтера, автора Telegram-канала "Живов Z" Алексея Живова, для Запада признать Крым в составе России нереально.
крым
новые регионы россии
россия
РИА Новости Крым
Новости
мнения, крым, новые регионы россии, россия, коллективный запад
Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США

Экс-офицер ВС США считает Трампа хуже Байдена для России

15:14 11.02.2026 (обновлено: 15:20 11.02.2026)
 
Обстановка в Крыму после референдума о присоединении к России
Обстановка в Крыму после референдума о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Жителям России должно быть все равно, признает ли коллективный Запад российский статус Крыма или нет. Такого мнения придерживается офицер вооруженных сил США в отставке, бывший штабс-капитан в штабе 18-го десантного корпуса отдела G3 вооруженных сил США, российский волонтер Станислав Крапивник.
"А нам важно, чтобы Запад признал Крым русским? Нам это важно? Почему мы до сих пор надеемся, что они должны что-то признать? Де-факто это русская земля внутри русской границы. Это наша земля. Какая нам разница, что наш враг думает?" – задал спикер риторический вопрос в ходе видемоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
По его мнению, нынешний президент США Дональд Трамп для России враг худший, чем экс-глава Белого дома Джо Байден, потому что с Баденом было понятно, что никаких договоренностей достичь невозможно. Трамп же тянет время.
"Так было с химическим оружием. Когда советское химическое оружие Россия уничтожила, а американцы сказали: "простите, мы хотели это сделать, но просто денег не было". И это всегда так во всех таких делах", – приводит Крапивник пример.
По его мнению, даже если вслед за Трампом придет другой президент, стратегия США не изменится.
"Тут (в США – ред.) президенты не держат абсолютную власть, у них очень мало реальной власти. Держат власть доноры, а доноры – это большие корпорации, миллиардеры, которые смотрят на российские ресурсы и хотят раздробить Россию", – сказал собеседник.
Крапивник убежден, что такая политика характерна не только для нынешнего времени, она длится с конца 19 века, когда была создана организация "Друзья русского народа", в задачи которой входил развал Русской империи.
Пор мнению второго эксперта видеомоста, военного волонтера, автора Telegram-канала "Живов Z" Алексея Живова, для Запада признать Крым в составе России нереально.

"Потому что признать Крым в составе России значит признать то, что Россия может возвращать свои исторические территории. Если признать, что Россия вернула Крым, и признать право России на Крым, то придется признавать право России и на другие территории", – убежден военкор.

