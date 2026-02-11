https://crimea.ria.ru/20260211/nuzhno-li-rossii-priznanie-kryma-v-ee-sostave--otvet-eks-ofitsera-vs-ssha-1153123318.html

Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США

Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США

2026-02-11T15:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Жителям России должно быть все равно, признает ли коллективный Запад российский статус Крыма или нет. Такого мнения придерживается офицер вооруженных сил США в отставке, бывший штабс-капитан в штабе 18-го десантного корпуса отдела G3 вооруженных сил США, российский волонтер Станислав Крапивник.По его мнению, нынешний президент США Дональд Трамп для России враг худший, чем экс-глава Белого дома Джо Байден, потому что с Баденом было понятно, что никаких договоренностей достичь невозможно. Трамп же тянет время."Так было с химическим оружием. Когда советское химическое оружие Россия уничтожила, а американцы сказали: "простите, мы хотели это сделать, но просто денег не было". И это всегда так во всех таких делах", – приводит Крапивник пример.По его мнению, даже если вслед за Трампом придет другой президент, стратегия США не изменится.Крапивник убежден, что такая политика характерна не только для нынешнего времени, она длится с конца 19 века, когда была создана организация "Друзья русского народа", в задачи которой входил развал Русской империи.Пор мнению второго эксперта видеомоста, военного волонтера, автора Telegram-канала "Живов Z" Алексея Живова, для Запада признать Крым в составе России нереально.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – ЛавровЗащита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИДГенсека ООН Гутерреша пригласили в Крым

