Новые регионы получат 2 млрд на страхование новостроек

Исторические регионы России дополнительно получат 2 млрд рублей на страхование строящегося жилья. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Правительства РФ.

2026-02-11T17:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Исторические регионы России дополнительно получат 2 млрд рублей на страхование строящегося жилья. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Правительства РФ.По расчетам Кабмина, Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям к 2030 году. При этом главным приоритетом является обеспечение граждан жильем."Начиная с 2022 года построено и восстановлено около 25 тысяч многоквартирных и частных домов, поликлиник и больниц, школ и детских садов, а также котельных, электрических подстанций, дорог и объектов связи", – цитирует пресс-служба председателя российского правительства Михаила Мишустина.Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. В 2025 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17 % выше планового показателя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроевЗастройщиков снова будут штрафовать за срыв сроков сдачи объектовНе сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья

