Новые регионы получат 2 млрд на страхование новостроек

Исторические регионы России дополнительно получат 2 млрд рублей на страхование строящегося жилья. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Правительства РФ.
2026-02-11T17:56
2026-02-11T17:57
страхование
страхование жилья
правительство россии
новые регионы россии
жилье
строительство
новые регионы россии
страхование, страхование жилья, правительство россии, новые регионы россии, жилье, строительство
Новые регионы дополнительно получат 2 млрд на страхование строящегося жилья – Кабмин

17:56 11.02.2026 (обновлено: 17:57 11.02.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство городского квартала
Строительство городского квартала - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Исторические регионы России дополнительно получат 2 млрд рублей на страхование строящегося жилья. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Правительства РФ.
"Правительством принято решение дополнительно направить 2 млрд рублей на продолжение в текущем году программы страхования возведения жилья", – сообщили в пресс-службе
По расчетам Кабмина, Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям к 2030 году. При этом главным приоритетом является обеспечение граждан жильем.
"Начиная с 2022 года построено и восстановлено около 25 тысяч многоквартирных и частных домов, поликлиник и больниц, школ и детских садов, а также котельных, электрических подстанций, дорог и объектов связи", – цитирует пресс-служба председателя российского правительства Михаила Мишустина.
Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. В 2025 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17 % выше планового показателя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев
Застройщиков снова будут штрафовать за срыв сроков сдачи объектов
Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья
 
СтрахованиеСтрахование жильяПравительство РоссииНовые регионы РоссииЖильеСтроительство
 
