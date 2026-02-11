Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 5 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 5 украинских беспилотников
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 5 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 5 украинских беспилотников
Силы ПВО за 2 часа сбили 10 украинских БПЛА над Крымом, Татарстаном, Белгородской областью и Каспийским морем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T09:35
2026-02-11T09:35
крым
срочные новости крыма
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 2 часа сбили 10 украинских БПЛА над Крымом, Татарстаном, Белгородской областью и Каспийским морем. Об этом сообщили в Минобороны.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских БПЛА, в том числе семь – над акваторией Черного моря и по одному над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.
Новости
крым, срочные новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 5 украинских беспилотников

Минобороны: над Крымом за два часа уничтожили 5 беспилотников ВСУ

09:35 11.02.2026
 
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 2 часа сбили 10 украинских БПЛА над Крымом, Татарстаном, Белгородской областью и Каспийским морем. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 7.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотников самолетного типа: 5 – над территорией Республики Крым, 3 – над территорией Республики Татарстан, 1 – над Белгородской областью, 1 – над акваторией Каспийского моря", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских БПЛА, в том числе семь – над акваторией Черного моря и по одному над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
 
КрымСрочные новости КрымаПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымМинистерство обороны РФ
 
