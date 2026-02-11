https://crimea.ria.ru/20260211/nad-krymom-otrabotala-pvo---sbity-5-ukrainskikh-bespilotnikov--1153111273.html
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 5 украинских беспилотников
Силы ПВО за 2 часа сбили 10 украинских БПЛА над Крымом, Татарстаном, Белгородской областью и Каспийским морем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 2 часа сбили 10 украинских БПЛА над Крымом, Татарстаном, Белгородской областью и Каспийским морем. Об этом сообщили в Минобороны.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских БПЛА, в том числе семь – над акваторией Черного моря и по одному над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 5 украинских беспилотников
