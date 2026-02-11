Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и еще четырьмя регионами России ликвидировали 26 беспилотников - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Над Крымом и еще четырьмя регионами России ликвидировали 26 беспилотников
Над Крымом и еще четырьмя регионами России ликвидировали 26 беспилотников - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Над Крымом и еще четырьмя регионами России ликвидировали 26 беспилотников
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 26 дронов ВСУ над регионами России, в том числе два – над Крымом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 26 дронов ВСУ над регионами России, в том числе два – над Крымом, сообщает Минобороны РФ.Так, 12 вражеских дронов ликвидировали над Белгородской областью, восемь – над Курской, три – над Брянской, еще два – над Крымом и еще один – над Рязанской областью.Ранее сообщалось, что в период с 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 10 украинских беспилотников самолетного типа: пять – над Крымом, три – над Татарстаном и по одному – над Белгородской областью и акваторией Каспийского моря.В результате вражеской атаки повреждено предприятие в одном из сел Белгородской области. Пострадали три человека. Двое мужчин госпитализированы в городскую больницу Белгорода с осколочными ранениями живота и лица, третий пострадавший – с баротравмой.А в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 108 украинских БПЛА, в том числе семь – над акваторией Черного моря и по одному над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БПЛА упали на детский сад и повредили жилые дома в ВолгоградеВСУ нанесли удар по детям в Херсонской областиВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток
Над Крымом и еще четырьмя регионами России ликвидировали 26 беспилотников

Над Крымом и еще четырьмя регионами России ликвидировали 26 украинских беспилотников

16:22 11.02.2026 (обновлено: 16:30 11.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 26 дронов ВСУ над регионами России, в том числе два – над Крымом, сообщает Минобороны РФ.

"11 февраля в период с 09:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.

Так, 12 вражеских дронов ликвидировали над Белгородской областью, восемь – над Курской, три – над Брянской, еще два – над Крымом и еще один – над Рязанской областью.
Ранее сообщалось, что в период с 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 10 украинских беспилотников самолетного типа: пять – над Крымом, три – над Татарстаном и по одному – над Белгородской областью и акваторией Каспийского моря.
В результате вражеской атаки повреждено предприятие в одном из сел Белгородской области. Пострадали три человека. Двое мужчин госпитализированы в городскую больницу Белгорода с осколочными ранениями живота и лица, третий пострадавший – с баротравмой.
А в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 108 украинских БПЛА, в том числе семь – над акваторией Черного моря и по одному над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.
