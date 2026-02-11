Рейтинг@Mail.ru
На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплекса - РИА Новости Крым, 11.02.2026
На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплекса
На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплекса - РИА Новости Крым, 11.02.2026
На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплекса
Авиация и артиллерия Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Авиация и артиллерия Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне армия России ударила по украинскому военному аэродрому, а также по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим потерял свыше тысячи боевиков по всей линии фронта.
На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплекса

Армия России ударила по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуре Украины - Минобороны

12:27 11.02.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛетно-тактические учения в преддверии Дня авиации ПВО в Краснодарском крае
Летно-тактические учения в преддверии Дня авиации ПВО в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Авиация и артиллерия Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Накануне армия России ударила по украинскому военному аэродрому, а также по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим потерял свыше тысячи боевиков по всей линии фронта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
07:23
108 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
 
