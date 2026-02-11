https://crimea.ria.ru/20260211/na-ukraine-razbity-obekty-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-1153115764.html
На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплекса
Авиация и артиллерия Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T12:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Авиация и артиллерия Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне армия России ударила по украинскому военному аэродрому, а также по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим потерял свыше тысячи боевиков по всей линии фронта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
