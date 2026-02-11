https://crimea.ria.ru/20260211/na-dnepropetrovschine-razbity-zhd-infrastruktura-i-lokomotivy-1153117553.html
На Днепропетровщине разбиты ж/д инфраструктура и локомотивы
На Днепропетровщине разбиты ж/д инфраструктура и локомотивы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. На Украине повреждена железнодорожная станция в Днепропетровской области. Разбиты локомотивы, вагоны и инфраструктура. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба.Утром также был удар по железнодорожному депо в Конотопе – есть повреждения технического подвижного состава, добавил Кулеба.8 февраля стало известно, что армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре на Украине. Также в воскресенье главы подконтрольных Киеву военных администраций сообщали о взрывах в Одессе, где повреждено промышленное предприятие, в Запорожской, Херсонской и Львовской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомовЗапад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – ЛавровЗеленский заявил о введении новых санкций против России
