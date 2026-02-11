https://crimea.ria.ru/20260211/malo-trezvykh-golosov---lavrov-ob-otnoshenii-es-k-uregulirovaniyu-na-ukraine-1153110785.html

Мало трезвых голосов - Лавров об отношении ЕС к урегулированию на Украине

Мало трезвых голосов - Лавров об отношении ЕС к урегулированию на Украине

Мало кто сейчас в Европе призывает всерьез подойти к урегулированию на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Эмпатия... РИА Новости Крым, 11.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Мало кто сейчас в Европе призывает всерьез подойти к урегулированию на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи".Он призвал учитывать не только законные интересы украинского народа, который Владимир Зеленский не представляет, но и России. Гарантии безопасности, о которых говорят европейские страны и Украина, создаются без участия Москвы, добавил Лавров.И указал на то, что "киевский режим говорит, что не будет ничего признавать де-юре, но де-факто готов остановиться, при понимании, что европейцы дадут железобетонные, ратифицированные их парламентами гарантии безопасности и разместят войска".Лавров напомнил о материале газеты Financial Times, где указывалось, что эти гарантии предусматривают "автоматическое начало войны против Российской Федерации всеми силами натовских контингентов, которые там будут размещены, при прямой поддержке США".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – ЛавровЗащита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИДКакая судьба ждет Зеленского

