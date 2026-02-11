https://crimea.ria.ru/20260211/malo-trezvykh-golosov---lavrov-ob-otnoshenii-es-k-uregulirovaniyu-na-ukraine-1153110785.html
Мало трезвых голосов - Лавров об отношении ЕС к урегулированию на Украине
Мало трезвых голосов - Лавров об отношении ЕС к урегулированию на Украине - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Мало трезвых голосов - Лавров об отношении ЕС к урегулированию на Украине
Мало кто сейчас в Европе призывает всерьез подойти к урегулированию на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Эмпатия... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T09:22
2026-02-11T09:22
2026-02-11T10:06
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
украина
новости
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152384513_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_4639dcca981d0f9f42f2a7c88fda953b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Мало кто сейчас в Европе призывает всерьез подойти к урегулированию на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи".Он призвал учитывать не только законные интересы украинского народа, который Владимир Зеленский не представляет, но и России. Гарантии безопасности, о которых говорят европейские страны и Украина, создаются без участия Москвы, добавил Лавров.И указал на то, что "киевский режим говорит, что не будет ничего признавать де-юре, но де-факто готов остановиться, при понимании, что европейцы дадут железобетонные, ратифицированные их парламентами гарантии безопасности и разместят войска".Лавров напомнил о материале газеты Financial Times, где указывалось, что эти гарантии предусматривают "автоматическое начало войны против Российской Федерации всеми силами натовских контингентов, которые там будут размещены, при прямой поддержке США".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – ЛавровЗащита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИДКакая судьба ждет Зеленского
украина
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152384513_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_3805ac9a71c7cca43db775df1791aa5b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, украина, новости, европа
Мало трезвых голосов - Лавров об отношении ЕС к урегулированию на Украине
Лавров: в Европе мало призывающих к урегулированию на Украине
09:22 11.02.2026 (обновлено: 10:06 11.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Мало кто сейчас в Европе призывает всерьез подойти к урегулированию на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи".
"Очень мало трезвых голосов в Европе говорит, что нужно всерьез подойти к урегулированию. Не для того, чтобы этот "человек без галстука" был доволен, сохранил свою власть и продолжал паясничать на международной арене, а для того, чтобы Европа создала новую архитектуру безопасности и обеспечила бы мир", - отметил Лаврова.
Он призвал учитывать не только законные интересы украинского народа, который Владимир Зеленский не представляет, но и России. Гарантии безопасности, о которых говорят европейские страны и Украина, создаются без участия Москвы, добавил Лавров.
"Сейчас, когда они говорят о гарантиях безопасности, то имеют в виду гарантии безопасности не с участием России, а против России", - отметил он.
И указал на то, что "киевский режим говорит, что не будет ничего признавать де-юре, но де-факто готов остановиться, при понимании, что европейцы дадут железобетонные, ратифицированные их парламентами гарантии безопасности и разместят войска".
Лавров напомнил о материале газеты Financial Times, где указывалось, что эти гарантии предусматривают "автоматическое начало войны против Российской Федерации всеми силами натовских контингентов, которые там будут размещены, при прямой поддержке США".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: