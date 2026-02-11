Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/krymskiy-most-seychas---situatsiya-k-etomu-chasu-1153111128.html
Крымский мост сейчас - ситуация к этому часу
Крымский мост сейчас - ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Крымский мост сейчас - ситуация к этому часу
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с обеих сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T09:28
2026-02-11T09:28
крымский мост
новости
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151324542_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c31f12e0711237210c91a180eec40e2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с обеих сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151324542_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5cb0ea76d818428b0850f8f3060e3f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, новости, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - ситуация к этому часу

Крымский мост сейчас свободен для проезда в обе стороны

09:28 11.02.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с обеих сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 9 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Крымский мостНовостиСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее
11:07В Саках чиновницы "погорели" на взятках за госконтракты
11:00Первый зампредседателя Совфеда с рабочей поездкой прибыл в Крым
10:54Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работы
10:30ФАС проверит обоснованность тарифов на коммунальные услуги
10:23Взрывы и стрельба из бомбометов в Севастополе продлятся до ночи
10:12Два курорта на Южном берегу Крыма обесточены
09:53Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники
09:35Над Крымом отработала ПВО - сбиты 5 украинских беспилотников
09:28Крымский мост сейчас - ситуация к этому часу
09:22Мало трезвых голосов - Лавров об отношении ЕС к урегулированию на Украине
09:16Зеленский планирует президентские выборы в мае - СМИ
08:41Как в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики России
08:22Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях
08:11Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
07:57В Севастополе возобновили движение морского транспорта
07:4910 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде
07:39Как в России 201 год назад спустили первый пароход – инфографика
07:23108 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
07:02В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
Лента новостейМолния