Крымский мост сейчас - ситуация к этому часу

Крымский мост сейчас - ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 11.02.2026

Крымский мост сейчас - ситуация к этому часу

Крымский мост сейчас работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с обеих сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T09:28

2026-02-11T09:28

2026-02-11T09:28

крымский мост

новости

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

керчь

тамань

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с обеих сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

