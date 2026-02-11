https://crimea.ria.ru/20260211/krymskie-agrarii-poluchat-do-30-ekonomii-pri-pokupke-novoy-tekhniki-1153125520.html

Крымские аграрии получат до 30% экономии при покупке новой техники

2026-02-11T19:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Сельхозпроизводители Крыма получат новые возможности для обновления парка техники благодаря соглашению с крупнейшим разработчиком и производителем специализированной техники, подписанному в рамках выставки "АгроЭкспоКрым 2026". Об этом сообщил директор департамента продаж юго-западного региона РФ Валерий Заболотный, передает корреспондент РИА Новости Крым.По его словам, документ направлен на создание максимально выгодных условий для приобретения современной сельхозтехники."В совокупности для сельхозтоваропроизводителей Крыма доступна федеральная субсидия в размере 15 процентов", – рассказал Заболотный.Он подчеркнул, что ценовая политика компании пока не изменилась, поэтому в сочетании с субсидией это обеспечивает экономию порядка 25–30 процентов при покупке техники.Заболотный отметил, что соглашение особенно актуально на фоне подготовки к уборочной кампании. Оно позволит снизить издержки и повысить эффективность работы.Кроме того, компания предлагает современные электронные системы для сельхозтехники, которые помогают оптимизировать использование машин и сокращать временные потери. Системы включают телеметрию, межмашинное взаимодействие в поле, обеспечение безопасности эксплуатации техники и функции для более точной настройки оборудования. Многие из них уже входят в базовую комплектацию флагманских моделей."Основная задача этих систем – экономия времени и повышение производительности техники в поле", – заключил Заболотный."АгроЭкспоКрым 2026" – специализированная отраслевая выставка, объединяющая представителей органов власти, агробизнеса, науки и инфраструктурных компаний для обсуждения ключевых направлений развития АПК республики. В центре повестки – мелиорация, семеноводство и генетика, цифровизация отрасли, агротуризм, логистика и инвестиции в агропромышленную инфраструктуру. Площадка служит пространством для выработки практических решений, заключения соглашений и формирования кооперации между бизнесом и государством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может увеличить объемы воды для аграриев за счет очистки сточных водВ Крыму бизнес приобрел в лизинг технику и транспорт на 772 миллионаВ Крыму пострадавшим от непогоды аграриям выделили почти 150 млн рублей

