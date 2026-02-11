Рейтинг@Mail.ru
Крымские аграрии получат до 30% экономии при покупке новой техники - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Крымские аграрии получат до 30% экономии при покупке новой техники
сельское хозяйство
крым
новости крыма
ростсельмаш
субсидии
сельское хозяйство, крым, новости крыма, ростсельмаш, субсидии
Крымские аграрии получат до 30% экономии при покупке новой техники

Крымские аграрии получат возможность обновить парк техники с экономией до 30%

19:07 11.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЦех нового тракторного завода компании "Ростсельмаш"
Цех нового тракторного завода компании Ростсельмаш - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Сельхозпроизводители Крыма получат новые возможности для обновления парка техники благодаря соглашению с крупнейшим разработчиком и производителем специализированной техники, подписанному в рамках выставки "АгроЭкспоКрым 2026". Об этом сообщил директор департамента продаж юго-западного региона РФ Валерий Заболотный, передает корреспондент РИА Новости Крым.
По его словам, документ направлен на создание максимально выгодных условий для приобретения современной сельхозтехники.
"В совокупности для сельхозтоваропроизводителей Крыма доступна федеральная субсидия в размере 15 процентов", – рассказал Заболотный.
Он подчеркнул, что ценовая политика компании пока не изменилась, поэтому в сочетании с субсидией это обеспечивает экономию порядка 25–30 процентов при покупке техники.
"На сегодняшний день действуют самые оптимальные условия для обновления парка машин и приобретения новой техники", – отметил директор.
Заболотный отметил, что соглашение особенно актуально на фоне подготовки к уборочной кампании. Оно позволит снизить издержки и повысить эффективность работы.
Кроме того, компания предлагает современные электронные системы для сельхозтехники, которые помогают оптимизировать использование машин и сокращать временные потери. Системы включают телеметрию, межмашинное взаимодействие в поле, обеспечение безопасности эксплуатации техники и функции для более точной настройки оборудования. Многие из них уже входят в базовую комплектацию флагманских моделей.
"Основная задача этих систем – экономия времени и повышение производительности техники в поле", – заключил Заболотный.
"АгроЭкспоКрым 2026" – специализированная отраслевая выставка, объединяющая представителей органов власти, агробизнеса, науки и инфраструктурных компаний для обсуждения ключевых направлений развития АПК республики. В центре повестки – мелиорация, семеноводство и генетика, цифровизация отрасли, агротуризм, логистика и инвестиции в агропромышленную инфраструктуру. Площадка служит пространством для выработки практических решений, заключения соглашений и формирования кооперации между бизнесом и государством.
Сельское хозяйствоКрымНовости КрымаРостсельмашСубсидии
 
