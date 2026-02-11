https://crimea.ria.ru/20260211/krym-vypolnil-programmu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-999-1153129874.html
Крым выполнил программу социально-экономического развития на 99,9%
Крым выполнил программу социально-экономического развития на 99,9%
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым кассовое исполнение госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя по итогам 2025 года составило 99,9%, в эксплуатацию введено 33 объекта. Об этом сообщил замминистра строительства России Алмаз Хусаинов на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.
Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым
"Сегодня рассмотрели ход реализации программы, подвели итоги за 2025 год. Сергей Валерьевич (Аксенов, глава РК – ред.), хочу поблагодарить всю Вашу команду за неимоверно высокий результат – 99,9% (кассовое исполнение – ред.) по итогам прошлого года. 33 объекта было введено", – сказал Хусаинов, обращаясь к главе Крыма Сергею Аксенову.
Замминистра отметил, что госпрограмма дала большой толчок экономическому развитию всего полуострова. Об этом говорят как рост собственных доходов Крыма, так и увеличение туристического потока.
Хусаинов также отметил работу властей Крыма по сокращению числа объектов незавершенного строительства в регионе. Так, за прошлый год удалось уменьшить соответствующий реестр на 300 объектов. В этом году планируется ликвидировать 900 недостроев.
Замглавы Минстроя РФ также подчеркнул, что в перспективе для Крыма самый большой вызов – это водоснабжение. В этой связи особенно актуальным является строительство на полуострове новых водохранилищ.
