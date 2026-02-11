https://crimea.ria.ru/20260211/krym-vypolnil-programmu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-999-1153129874.html

Крым выполнил программу социально-экономического развития на 99,9%

2026-02-11T17:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым кассовое исполнение госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя по итогам 2025 года составило 99,9%, в эксплуатацию введено 33 объекта. Об этом сообщил замминистра строительства России Алмаз Хусаинов на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.Замминистра отметил, что госпрограмма дала большой толчок экономическому развитию всего полуострова. Об этом говорят как рост собственных доходов Крыма, так и увеличение туристического потока.Хусаинов также отметил работу властей Крыма по сокращению числа объектов незавершенного строительства в регионе. Так, за прошлый год удалось уменьшить соответствующий реестр на 300 объектов. В этом году планируется ликвидировать 900 недостроев.Замглавы Минстроя РФ также подчеркнул, что в перспективе для Крыма самый большой вызов – это водоснабжение. В этой связи особенно актуальным является строительство на полуострове новых водохранилищ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

