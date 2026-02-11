https://crimea.ria.ru/20260211/krym-voshel-v-top-10-regionov-rf-po-tempam-ekonomicheskogo-rosta-1153133207.html

Крым вошел в топ-10 регионов РФ по темпам экономического роста

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт Крыма по сравнению с 2014 годом вырос почти в полтора раза, по темпам экономического роста республика занимает шесте место среди регионов России. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.Он отметил, что собственные доходы Крыма за 12 лет увеличились более чем в шесть раз – с 23 миллиардов до 160 миллиардов рублей.За эти годы в экономику региона привлечено 2,2 триллиона рублей, из которых 1,3 триллиона рублей составляют частные инвестиции. Это позволило создать более 100 тысяч рабочих мест, указал глава крымского правительства.Безработица в РК по итогам прошлого года снизилась до рекордного для республики уровня – 2%.Гоцанюк добавил, что в рамках свободной экономической зоны в Крыму реализуется 1349 проектов с объемом инвестиций более 275 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выполнил программу социально-экономического развития на 99,9%Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФНулевая ставка НДС для туризма: что получает Крым

