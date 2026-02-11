Рейтинг@Mail.ru
Крым вошел в топ-10 регионов РФ по темпам экономического роста - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Крым вошел в топ-10 регионов РФ по темпам экономического роста
Крым вошел в топ-10 регионов РФ по темпам экономического роста - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Крым вошел в топ-10 регионов РФ по темпам экономического роста
Валовый региональный продукт Крыма по сравнению с 2014 годом вырос почти в полтора раза, по темпам экономического роста республика занимает шесте место среди... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T18:38
2026-02-11T19:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт Крыма по сравнению с 2014 годом вырос почти в полтора раза, по темпам экономического роста республика занимает шесте место среди регионов России. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.Он отметил, что собственные доходы Крыма за 12 лет увеличились более чем в шесть раз – с 23 миллиардов до 160 миллиардов рублей.За эти годы в экономику региона привлечено 2,2 триллиона рублей, из которых 1,3 триллиона рублей составляют частные инвестиции. Это позволило создать более 100 тысяч рабочих мест, указал глава крымского правительства.Безработица в РК по итогам прошлого года снизилась до рекордного для республики уровня – 2%.Гоцанюк добавил, что в рамках свободной экономической зоны в Крыму реализуется 1349 проектов с объемом инвестиций более 275 миллиардов рублей.
крым, новости крыма, юрий гоцанюк, экономика крыма, ввп (валовый внутренний продукт)
Крым вошел в топ-10 регионов РФ по темпам экономического роста

Валовый региональный продукт Крыма за 12 лет вырос в полтора раза и достиг 823 млрд рублей

18:38 11.02.2026 (обновлено: 19:22 11.02.2026)
 
© Министерство туризма КрымаВид на Крым
Вид на Крым
© Министерство туризма Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт Крыма по сравнению с 2014 годом вырос почти в полтора раза, по темпам экономического роста республика занимает шесте место среди регионов России. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.
Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Валовый региональный продукт в сопоставимых ценах вырос в 1,4 раза и превысил 823 миллиарда рублей по сравнению с 2014 годом. По динамике экономического роста республика занимает шестое место среди субъектов РФ", – сказал Гоцанюк.
Он отметил, что собственные доходы Крыма за 12 лет увеличились более чем в шесть раз – с 23 миллиардов до 160 миллиардов рублей.
За эти годы в экономику региона привлечено 2,2 триллиона рублей, из которых 1,3 триллиона рублей составляют частные инвестиции. Это позволило создать более 100 тысяч рабочих мест, указал глава крымского правительства.
Безработица в РК по итогам прошлого года снизилась до рекордного для республики уровня – 2%.
Гоцанюк добавил, что в рамках свободной экономической зоны в Крыму реализуется 1349 проектов с объемом инвестиций более 275 миллиардов рублей.
КрымНовости КрымаЮрий ГоцанюкЭкономика КрымаВВП (Валовый внутренний продукт)
 
