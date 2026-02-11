Рейтинг@Mail.ru
Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/krym-proshel-kolossalnyy-put-v-sostave-rf--pervyy-vitse-spiker-sovfeda-1153117884.html
Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда
Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда
Крым за 12 лет после воссоединения с Россией прошел колоссальный путь развития, уровень и качество жизни крымчан значительно повысились. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T13:03
2026-02-11T13:03
крым
совет федерации
новости крыма
андрей яцкин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124872680_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7de6bc695419527b7b03327190a6808f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Крым за 12 лет после воссоединения с Россией прошел колоссальный путь развития, уровень и качество жизни крымчан значительно повысились. Об этом журналистам заявил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки на полуостров, передает корреспондент РИА Новости Крым.По слова первого вице-спикера Совфеда, высокие темпы развития Крыма являются результатом комплексной командной работы.Яцкин сообщил, что в ходе поездки делегация Совета Федерации посетила несколько промышленных предприятий республики, которые имеют конкурентные производственные площадки, а их продукция востребована далеко за пределами полуострова.По его словам, самое важное, что сами крымчане позитивно оценивают происходящие изменения.Делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя СФ Андреем Яцкиным находится в Крыму с рабочей поездкой. В ходе визита делегация в сопровождении председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова посетила новый дом культуры в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, который откроет свои двери в марте этого года, в годовщину воссоединения полуострова с Россией.Также Яцкин и Константинов посетили ранее национализированный властями республики Бахчисарайский цементный завод, Таврический завод минеральной ваты под Симферополем, а также мемориальный комплекс "Совхоз Красный", посвященный жертвами фашистской оккупации Крыма.В ходе визита Андрей Яцкин также проведет выездное совещание по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124872680_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_329620b6852f46c0465aee446818a774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, совет федерации, новости крыма, андрей яцкин, россия
Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда

Крым прошел колоссальный путь развития в составе России – первый вице-спикер Совфеда

13:03 11.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Крым за 12 лет после воссоединения с Россией прошел колоссальный путь развития, уровень и качество жизни крымчан значительно повысились. Об этом журналистам заявил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки на полуостров, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Колоссальный путь пройден Крымом за 12 лет. Достаточно проехать по дорогам Крымского полуострова, увидеть дома культуры, больницы, детские сады. Колоссальные средства были вложены и на федеральном, и на республиканском уровне", - сказал Яцкин, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
По слова первого вице-спикера Совфеда, высокие темпы развития Крыма являются результатом комплексной командной работы.
"Крыму по-прежнему оказывается федеральная поддержка, и самое главное, что регион создает свой собственный экономический потенциал", - отметил он.
Яцкин сообщил, что в ходе поездки делегация Совета Федерации посетила несколько промышленных предприятий республики, которые имеют конкурентные производственные площадки, а их продукция востребована далеко за пределами полуострова.
По его словам, самое важное, что сами крымчане позитивно оценивают происходящие изменения.
Делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя СФ Андреем Яцкиным находится в Крыму с рабочей поездкой. В ходе визита делегация в сопровождении председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова посетила новый дом культуры в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, который откроет свои двери в марте этого года, в годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Также Яцкин и Константинов посетили ранее национализированный властями республики Бахчисарайский цементный завод, Таврический завод минеральной ваты под Симферополем, а также мемориальный комплекс "Совхоз Красный", посвященный жертвами фашистской оккупации Крыма.
В ходе визита Андрей Яцкин также проведет выездное совещание по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСовет ФедерацииНовости КрымаАндрей ЯцкинРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ
13:25Провокационный ход: что готовит Зеленский вместо выборов на Украине
13:15На Днепропетровщине разбиты ж/д инфраструктура и локомотивы
13:03Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда
12:55В замедлении Telegram нет ничего хорошего – Песков
12:49В Симферополе стартовала международная выставка "АгроЭкспоКрым"
12:44Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Минобороны
12:27На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплекса
12:12В Крыму на поставке спортинвентаря украли 1,7 млн - приговор суда
12:01Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми
11:52В Крыму реконструировали художественное училище имени Самокиша
11:41Стройка возле моря в Феодосии – что возводят у стадиона "Динамо"
11:31В Крыму газифицировали еще почти сто домовладений
11:18Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее
11:07В Саках чиновницы "погорели" на взятках за госконтракты
11:00Первый зампредседателя Совфеда с рабочей поездкой прибыл в Крым
10:54Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работы
10:30ФАС проверит обоснованность тарифов на коммунальные услуги
10:23Взрывы и стрельба из бомбометов в Севастополе продлятся до ночи
10:12Два курорта на Южном берегу Крыма обесточены
Лента новостейМолния