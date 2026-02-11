https://crimea.ria.ru/20260211/krym-proshel-kolossalnyy-put-v-sostave-rf--pervyy-vitse-spiker-sovfeda-1153117884.html
Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда
Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда
Крым за 12 лет после воссоединения с Россией прошел колоссальный путь развития, уровень и качество жизни крымчан значительно повысились. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Крым за 12 лет после воссоединения с Россией прошел колоссальный путь развития, уровень и качество жизни крымчан значительно повысились. Об этом журналистам заявил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки на полуостров, передает корреспондент РИА Новости Крым.По слова первого вице-спикера Совфеда, высокие темпы развития Крыма являются результатом комплексной командной работы.Яцкин сообщил, что в ходе поездки делегация Совета Федерации посетила несколько промышленных предприятий республики, которые имеют конкурентные производственные площадки, а их продукция востребована далеко за пределами полуострова.По его словам, самое важное, что сами крымчане позитивно оценивают происходящие изменения.Делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя СФ Андреем Яцкиным находится в Крыму с рабочей поездкой. В ходе визита делегация в сопровождении председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова посетила новый дом культуры в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, который откроет свои двери в марте этого года, в годовщину воссоединения полуострова с Россией.Также Яцкин и Константинов посетили ранее национализированный властями республики Бахчисарайский цементный завод, Таврический завод минеральной ваты под Симферополем, а также мемориальный комплекс "Совхоз Красный", посвященный жертвами фашистской оккупации Крыма.В ходе визита Андрей Яцкин также проведет выездное совещание по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России.
Крым за 12 лет после воссоединения с Россией прошел колоссальный путь развития, уровень и качество жизни крымчан значительно повысились. Об этом журналистам заявил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки на полуостров, передает корреспондент РИА Новости Крым
"Колоссальный путь пройден Крымом за 12 лет. Достаточно проехать по дорогам Крымского полуострова, увидеть дома культуры, больницы, детские сады. Колоссальные средства были вложены и на федеральном, и на республиканском уровне", - сказал Яцкин, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
По слова первого вице-спикера Совфеда, высокие темпы развития Крыма являются результатом комплексной командной работы.
"Крыму по-прежнему оказывается федеральная поддержка, и самое главное, что регион создает свой собственный экономический потенциал", - отметил он.
Яцкин сообщил, что в ходе поездки делегация Совета Федерации посетила несколько промышленных предприятий республики, которые имеют конкурентные производственные площадки, а их продукция востребована далеко за пределами полуострова.
По его словам, самое важное, что сами крымчане позитивно оценивают происходящие изменения.
Делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя СФ Андреем Яцкиным находится в Крыму
с рабочей поездкой. В ходе визита делегация в сопровождении председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова посетила новый дом культуры в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, который откроет свои двери в марте этого года, в годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Также Яцкин и Константинов посетили ранее национализированный властями республики Бахчисарайский цементный завод, Таврический завод минеральной ваты под Симферополем, а также мемориальный комплекс "Совхоз Красный", посвященный жертвами фашистской оккупации Крыма.
В ходе визита Андрей Яцкин также проведет выездное совещание по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России.
