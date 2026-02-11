https://crimea.ria.ru/20260211/krym-proshel-kolossalnyy-put-v-sostave-rf--pervyy-vitse-spiker-sovfeda-1153117884.html

Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда

Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда - РИА Новости Крым, 11.02.2026

Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда

Крым за 12 лет после воссоединения с Россией прошел колоссальный путь развития, уровень и качество жизни крымчан значительно повысились. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 11.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Крым за 12 лет после воссоединения с Россией прошел колоссальный путь развития, уровень и качество жизни крымчан значительно повысились. Об этом журналистам заявил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки на полуостров, передает корреспондент РИА Новости Крым.По слова первого вице-спикера Совфеда, высокие темпы развития Крыма являются результатом комплексной командной работы.Яцкин сообщил, что в ходе поездки делегация Совета Федерации посетила несколько промышленных предприятий республики, которые имеют конкурентные производственные площадки, а их продукция востребована далеко за пределами полуострова.По его словам, самое важное, что сами крымчане позитивно оценивают происходящие изменения.Делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя СФ Андреем Яцкиным находится в Крыму с рабочей поездкой. В ходе визита делегация в сопровождении председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова посетила новый дом культуры в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, который откроет свои двери в марте этого года, в годовщину воссоединения полуострова с Россией.Также Яцкин и Константинов посетили ранее национализированный властями республики Бахчисарайский цементный завод, Таврический завод минеральной ваты под Симферополем, а также мемориальный комплекс "Совхоз Красный", посвященный жертвами фашистской оккупации Крыма.В ходе визита Андрей Яцкин также проведет выездное совещание по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

