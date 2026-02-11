Крым помогает Беларуси противостоять попыткам Запада развалить республику

https://crimea.ria.ru/20260211/krym-pomogaet-belarusi-protivostoyat-popytkam-zapada-razvalit-respubliku-1153087557.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Белоруссия очень плотно занимается народной дипломатией в связке с Россией, в частности, с Крымом для противостояния попыткам Запада разрушить республику изнутри как западный форпост Союзного государства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил представитель Совета министров Республики Крым в Белоруссии, зампредседателя координационного совета организаций российских соотечественников в РБ Андрей Лопацкий.Ранее в Службе внешней разведки России предупредили, что ряд структур Запада, среди которых агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ и Польши вновь пытаются раскачать ситуацию в Белоруссии и добиться смены в республике конституционного строя. Делается это также для ослабления связки Москвы и Минска в рамках Союзного государства, чтобы помешать РФ достичь целей СВО.Западный форпостПо словам Лопацкого, вокруг Белоруссии, как западного форпоста Союзного государства, продолжает сосредотачиваться извне недружественные военные силы."Это и Прибалтика, и Польша, и нагнетание обстановки в Балтийском море и во всем регионе для Российской Федерации и Белоруссии в том числе", – сказал гость эфира.Оценивая ситуацию, отметил он, следует учитывать также, что Белоруссия находится под западными санкциями с 1996 года. То есть с тех самых пор, как провела референдум об интеграции с Российской Федерацией, о втором государственном языке в республике – русском, о своем флаге, гимне, а также суверенной политике по отношению к внешнему миру, подчеркнул Лопацкий."И с тех пор у нас санкции только увеличились, включая те, которые наложили после 2020-го года и после 2022-го, когда началась специальная военная операция на Украине", – добавил собеседник.И сегодня именно Союзное государство, по словам Лопацкого, дает уверенность в том, что вместе с Россией Беларусь сможет противостоять агрессивной политике Запада, направленной на разрушение взаимосвязи двух стран и суверенитета каждой.Но не только путем изменения конфигурации военного потенциала в Европе Запад пытается разрушить суверенитет Беларуси и оторвать ее от России, добавил эксперт.Активно используется и проверенный на других метод "демократических революций", попытки провернуть которые Минск предотвратил в 2020-м и в 2021 годах, когда "была попытка продолжения раскачки ситуации", и тут спасает опыт, сказал Лопацкий.Выводы сделаныПо его словам, произошедшее изменило белорусское общество: оно сделало выводы и стало понимать происходящие глубинные процессы, которые тщательно скрываются врагами под некими "демократическими" переменами, "ценностями", "реформами" и прочими уже навязчивыми словами, подчеркнул эксперт.Не допустить этого – задача общества вместе с государством, которое тоже сделало свои выводы, и в качестве противодействия вражеским смыслам в информационном пространстве Беларусь действует сегодня тремя основными способами.Три кита устойчивостиОдин из них – запретительные и ограничительные меры, сказал Лопацкий."Так называемые гуманитарные интервенции – фонды, программы – все это было запрещено с точки зрения ужесточения законодательства, то есть открытости работы, четкого проведения финансирования деятельности этих организаций. Тот, кто не смог таким образом работать в правовом поле Республики Беларусь, был закрыт, и больше мы к этому не возвращались", – рассказал собеседник.Однако не только запреты работают на искоренение злого слова в информационном поле Беларуси, но и разрешения, заметил он.Конечно же, такие белорусские ресурсы на западных площадках время от времени притесняют и даже закрывают без объяснения причин, но работа продолжается, и благодаря ей люди на Западе начинают знать больше, чем позволяет руководство их стран, заметил он."Ну и, конечно же, вопросами народной дипломатии мы занимаемся очень плотно. Между прочим, с Республикой Крым, с нашими белорусами Крыма, с украинцами Крыма, с организациями, которые есть в Крыму, мы занимаемся постоянной пропагандой наших союзных отношений", – добавил спикер.По его мнению, это позволяет рассказывать людям о том, что есть одна сторона медали – постоянная конфронтация и желание западных стран образом навязать нам свою точку зрения, и есть Союзное государство, которое дает возможность жить и говорить спокойно, обмениваться своим культурным, гуманитарным и экономическим потенциалом, при этом получать не только выгоду, но и удовлетворение от взаимодействия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым.
Белоруссия очень плотно занимается народной дипломатией в связке с Россией, в частности, с Крымом для противостояния попыткам Запада разрушить республику изнутри как западный форпост Союзного государства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил представитель Совета министров Республики Крым в Белоруссии, зампредседателя координационного совета организаций российских соотечественников в РБ Андрей Лопацкий.
Ранее в Службе внешней разведки России предупредили, что ряд структур Запада, среди которых агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ и Польши вновь пытаются раскачать ситуацию в Белоруссии и добиться смены в республике конституционного строя. Делается это также для ослабления связки Москвы и Минска в рамках Союзного государства, чтобы помешать РФ достичь целей СВО.
Западный форпост
По словам Лопацкого, вокруг Белоруссии, как западного форпоста Союзного государства, продолжает сосредотачиваться извне недружественные военные силы.
"Это и Прибалтика, и Польша, и нагнетание обстановки в Балтийском море и во всем регионе для Российской Федерации и Белоруссии в том числе", – сказал гость эфира.
Оценивая ситуацию, отметил он, следует учитывать также, что Белоруссия находится под западными санкциями с 1996 года. То есть с тех самых пор, как провела референдум об интеграции с Российской Федерацией, о втором государственном языке в республике – русском, о своем флаге, гимне, а также суверенной политике по отношению к внешнему миру, подчеркнул Лопацкий.
"И с тех пор у нас санкции только увеличились, включая те, которые наложили после 2020-го года и после 2022-го, когда началась специальная военная операция на Украине", – добавил собеседник.
И сегодня именно Союзное государство, по словам Лопацкого, дает уверенность в том, что вместе с Россией Беларусь сможет противостоять агрессивной политике Запада, направленной на разрушение взаимосвязи двух стран и суверенитета каждой.
"Конечно, союз Белоруссии и России дает нам уверенность в завтрашнем дне. Прежде всего за счет нашей общей военной группировки. Второе – наше экономическое сотрудничество, которое очень неплохо за последние годы развивается благодаря встречному движению. Все экономические вопросы, которые мы совместно решаем, позволяют нам быть уверенными, и мы готовимся к тому, что вокруг нас враждебное окружение", – сказал спикер.
Но не только путем изменения конфигурации военного потенциала в Европе Запад пытается разрушить суверенитет Беларуси и оторвать ее от России, добавил эксперт.
Активно используется и проверенный на других метод "демократических революций", попытки провернуть которые Минск предотвратил в 2020-м и в 2021 годах, когда "была попытка продолжения раскачки ситуации", и тут спасает опыт, сказал Лопацкий.
Выводы сделаны
По его словам, произошедшее изменило белорусское общество: оно сделало выводы и стало понимать происходящие глубинные процессы, которые тщательно скрываются врагами под некими "демократическими" переменами, "ценностями", "реформами" и прочими уже навязчивыми словами, подчеркнул эксперт.
"И на сегодняшний момент общество в массе своей понимает, что вокруг нас происходят недружественные, мягко говоря, действия, а скорее всего враждебные, которые под различными предлогами ведут к тому, что мы можем потерять свой суверенитет", – сказал Лопацкий.
Не допустить этого – задача общества вместе с государством, которое тоже сделало свои выводы, и в качестве противодействия вражеским смыслам в информационном пространстве Беларусь действует сегодня тремя основными способами.
Три кита устойчивости
Один из них – запретительные и ограничительные меры, сказал Лопацкий.
"Так называемые гуманитарные интервенции – фонды, программы – все это было запрещено с точки зрения ужесточения законодательства, то есть открытости работы, четкого проведения финансирования деятельности этих организаций. Тот, кто не смог таким образом работать в правовом поле Республики Беларусь, был закрыт, и больше мы к этому не возвращались", – рассказал собеседник.
Однако не только запреты работают на искоренение злого слова в информационном поле Беларуси, но и разрешения, заметил он.
"У нас работают западные информационные ресурсы, мессенджеры и так далее, которые закрыты или ограничены в Российской Федерации. И это позволяет нам выходить абсолютно легально на эти площадки и пропагандировать свою точку зрения. Это то, чем занимается на западную аудиторию, например, Russia Today", – сказал гость эфира.
Конечно же, такие белорусские ресурсы на западных площадках время от времени притесняют и даже закрывают без объяснения причин, но работа продолжается, и благодаря ей люди на Западе начинают знать больше, чем позволяет руководство их стран, заметил он.
"Ну и, конечно же, вопросами народной дипломатии мы занимаемся очень плотно. Между прочим, с Республикой Крым, с нашими белорусами Крыма, с украинцами Крыма, с организациями, которые есть в Крыму, мы занимаемся постоянной пропагандой наших союзных отношений", – добавил спикер.
По его мнению, это позволяет рассказывать людям о том, что есть одна сторона медали – постоянная конфронтация и желание западных стран образом навязать нам свою точку зрения, и есть Союзное государство, которое дает возможность жить и говорить спокойно, обмениваться своим культурным, гуманитарным и экономическим потенциалом, при этом получать не только выгоду, но и удовлетворение от взаимодействия.
"Культурная конвергенция со времен Российской империи, со времен Советского Союза очень серьезно влияет на общее положение в наших умах и настроения наших людей. Поэтому мы этим постоянно занимаемся и не стесняемся говорить, что это пропаганда", – подытожил эксперт.
