Крым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на поток

2026-02-11T15:29

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152530556_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3762500a8cc965a01db676b70ff4a076.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма намерены добиваться того, чтобы высокий туристический сезон в регионе длился круглый год и фактически не завершался. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на полях выставки "АгроЭкспоКрым 2026".По его словам, развитие различных направлений туризма не противоречит друг другу, а, напротив, формирует единый комплексный продукт.Ганзий пояснил, что разные форматы отдыха усиливают друг друга. Так, гость, прибывший на лечение в санаторий, может совмещать оздоровительные процедуры с культурной и гастрономической программами. Во второй половине дня туристы посещают экскурсии, знакомятся с традициями народов Крыма, пробуют блюда местной кухни и открывают для себя новые объекты, которые появляются в регионе.По словам министра, такой подход создает синергетический эффект и позволяет равномерно развивать отрасль. При этом вопрос антропогенной нагрузки на природу должен обсуждаться параллельно с расширением туристической инфраструктуры, заметил Ганзий.В числе перспективных территорий для развития новых туристических точек министр назвал Бахчисарайский, Черноморский и Раздольненский районы, а также степные и северные регионы Крыма. По его словам, потенциал есть как в приморских районах вне Южного берега, так и в сельскохозяйственных зонах.В частности, внимание может быть уделено объектам аграрного туризма. Ганзий привел пример хозяйства по разведению лосося на севере полуострова, которое уже само по себе способно стать точкой притяжения для гостей. Развитие гастрономической составляющей вокруг таких предприятий, по его мнению, усилит их туристическую привлекательность.Министр подчеркнул, что стратегическая цель – формирование туристической инфраструктуры по всей территории республики, что позволит сделать Крым круглогодичным направлением и обеспечить устойчивое развитие отрасли."АгроЭкспоКрым 2026" – специализированная отраслевая выставка, объединяющая представителей органов власти, агробизнеса, науки и инфраструктурных компаний для обсуждения ключевых направлений развития АПК республики. В центре повестки – мелиорация, семеноводство и генетика, цифровизация отрасли, агротуризм, логистика и инвестиции в агропромышленную инфраструктуру. Площадка служит пространством для выработки практических решений, заключения соглашений и формирования кооперации между бизнесом и государством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026В Крыму в сфере курортов реализуют инвестпроекты на 300 миллиардов рублейКрым взял курс на всесезонный отдых

