Крым и новые регионы соединят с "материком" еще 12 автобусных маршрутов - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Крым и новые регионы соединят с "материком" еще 12 автобусных маршрутов
2026-02-11T21:38
2026-02-11T21:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Двенадцать новых регулярных межрегиональных автобусных маршрутов в сообщении с новыми регионами РФ запустят в Крым в начале мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Росавтотранса".Так, будут действовать шесть новых маршрутов, соединяющих ЛНР с Республикой Крым, Ростовской областью, Краснодаром и Москвой. Два маршрута соединят Мариуполь с Волгоградом и Ростовом-на-Дону. Зарегистрированы они будут на территории ДНР. Один - на территории Запорожской области - между Мелитополем и Сочи.Один новый маршрут соединит Херсонскую и Запорожскую области.Два - соединят Московскую область и Крым. Следовать автобусы будут с остановками в Донецке, Амвросиевке, Макеевке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе."Начать эксплуатацию этих маршрутов согласно действующему законодательству необходимо не позднее 90 дней с даты их внесения в Реестр, то есть не позднее 7 мая 2026 года", - уточнили в пресс-службе.Сейчас на территории ЛНР установлено 324 межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок, на территории ДНР – 306, в Запорожской области – 105 и в Херсонской области – 73 маршрута.Ранее сообщалось, что в Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов.Также в 2025 году в Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобусВ Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыДва новых автобусных маршрута запускают в Крыму
РИА Новости Крым
Крым и новые регионы соединят с "материком" еще 12 автобусных маршрутов

Новые автобусные маршруты в Крым и новые регионы будут запущены в мае

21:38 11.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Двенадцать новых регулярных межрегиональных автобусных маршрутов в сообщении с новыми регионами РФ запустят в Крым в начале мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Росавтотранса".
Так, будут действовать шесть новых маршрутов, соединяющих ЛНР с Республикой Крым, Ростовской областью, Краснодаром и Москвой. Два маршрута соединят Мариуполь с Волгоградом и Ростовом-на-Дону. Зарегистрированы они будут на территории ДНР. Один - на территории Запорожской области - между Мелитополем и Сочи.
Один новый маршрут соединит Херсонскую и Запорожскую области.
Два - соединят Московскую область и Крым. Следовать автобусы будут с остановками в Донецке, Амвросиевке, Макеевке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе.
"Начать эксплуатацию этих маршрутов согласно действующему законодательству необходимо не позднее 90 дней с даты их внесения в Реестр, то есть не позднее 7 мая 2026 года", - уточнили в пресс-службе.
Сейчас на территории ЛНР установлено 324 межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок, на территории ДНР – 306, в Запорожской области – 105 и в Херсонской области – 73 маршрута.
Ранее сообщалось, что в Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов.
Также в 2025 году в Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус
В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты
Два новых автобусных маршрута запускают в Крыму
 
