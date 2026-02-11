https://crimea.ria.ru/20260211/krym-i-novye-regiony-soedinyat-s-materikom-esche-12-avtobusnykh-marshrutov-1153125336.html

Крым и новые регионы соединят с "материком" еще 12 автобусных маршрутов

Крым и новые регионы соединят с "материком" еще 12 автобусных маршрутов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Двенадцать новых регулярных межрегиональных автобусных маршрутов в сообщении с новыми регионами РФ запустят в Крым в начале мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Росавтотранса".Так, будут действовать шесть новых маршрутов, соединяющих ЛНР с Республикой Крым, Ростовской областью, Краснодаром и Москвой. Два маршрута соединят Мариуполь с Волгоградом и Ростовом-на-Дону. Зарегистрированы они будут на территории ДНР. Один - на территории Запорожской области - между Мелитополем и Сочи.Один новый маршрут соединит Херсонскую и Запорожскую области.Два - соединят Московскую область и Крым. Следовать автобусы будут с остановками в Донецке, Амвросиевке, Макеевке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе."Начать эксплуатацию этих маршрутов согласно действующему законодательству необходимо не позднее 90 дней с даты их внесения в Реестр, то есть не позднее 7 мая 2026 года", - уточнили в пресс-службе.Сейчас на территории ЛНР установлено 324 межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок, на территории ДНР – 306, в Запорожской области – 105 и в Херсонской области – 73 маршрута.Ранее сообщалось, что в Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов.Также в 2025 году в Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобусВ Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыДва новых автобусных маршрута запускают в Крыму

