Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ

Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ - РИА Новости Крым, 11.02.2026

Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ

Крым на данный момент является одним из самых динамично развивающихся регионов России, потенциал развития полуострова далеко не исчерпан. Об этом журналистам...

2026-02-11T13:32

2026-02-11T13:32

2026-02-11T13:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Крым на данный момент является одним из самых динамично развивающихся регионов России, потенциал развития полуострова далеко не исчерпан. Об этом журналистам заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в ходе визита делегации Совета Федерации на полуостров, передает корреспондент РИА Новости Крым.Он отметил, что Крым получает огромную поддержку по всем направлениям, что позволяет выстраивать масштабные и продуманные планы дальнейшего развития.Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин во главе делегации верхней палаты российского парламента находится в Крыму с рабочей поездкой. Первый вице-спикер Совфеда вместе с главой парламента Крыма Владимиром Константиновым посетили новый Дом культуры в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, который откроет свои двери в марте этого года, в годовщину воссоединения полуострова с Россией.Также Яцкин и Константинов посетили ранее национализированный властями республики Бахчисарайский цементный завод и Таврический завод минеральной ваты под Симферополем, а также мемориальный комплекс "Концлагерь Красный", посвященный памяти жертв фашистской оккупации Крыма.В ходе визита в Крым Андрей Яцкин также проведет выездное совещание по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

