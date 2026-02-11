Рейтинг@Mail.ru
Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/konstantinov-krym---odin-iz-samykh-bystro-razvivayuschikhsya-regionov-rf-1153118126.html
Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ
Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ
Крым на данный момент является одним из самых динамично развивающихся регионов России, потенциал развития полуострова далеко не исчерпан. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T13:32
2026-02-11T13:32
крым
новости крыма
владимир константинов
экономика крыма
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144986970_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_0fe847565a1f3c3108d6243cbd98e280.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Крым на данный момент является одним из самых динамично развивающихся регионов России, потенциал развития полуострова далеко не исчерпан. Об этом журналистам заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в ходе визита делегации Совета Федерации на полуостров, передает корреспондент РИА Новости Крым.Он отметил, что Крым получает огромную поддержку по всем направлениям, что позволяет выстраивать масштабные и продуманные планы дальнейшего развития.Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин во главе делегации верхней палаты российского парламента находится в Крыму с рабочей поездкой. Первый вице-спикер Совфеда вместе с главой парламента Крыма Владимиром Константиновым посетили новый Дом культуры в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, который откроет свои двери в марте этого года, в годовщину воссоединения полуострова с Россией.Также Яцкин и Константинов посетили ранее национализированный властями республики Бахчисарайский цементный завод и Таврический завод минеральной ваты под Симферополем, а также мемориальный комплекс "Концлагерь Красный", посвященный памяти жертв фашистской оккупации Крыма.В ходе визита в Крым Андрей Яцкин также проведет выездное совещание по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260211/krym-proshel-kolossalnyy-put-v-sostave-rf--pervyy-vitse-spiker-sovfeda-1153117884.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144986970_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cff986c7c503ae4e7a406aae4dd3c22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, владимир константинов, экономика крыма, политика
Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ

Крым является одним из самых быстро развивающихся регионов России - Константинов

13:32 11.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Крым на данный момент является одним из самых динамично развивающихся регионов России, потенциал развития полуострова далеко не исчерпан. Об этом журналистам заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в ходе визита делегации Совета Федерации на полуостров, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Крым динамично развивается. Мы сегодня является одним из самых, если ни самым быстро развивающимся регионом России. Такую динамику преобразований, восстановления инфраструктуры крымчане раньше и не видели. Можно без преувеличения говорить о том, что в нашем регионе произошли фантастические изменения", - сказал Константинов.
Он отметил, что Крым получает огромную поддержку по всем направлениям, что позволяет выстраивать масштабные и продуманные планы дальнейшего развития.
Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин во главе делегации верхней палаты российского парламента находится в Крыму с рабочей поездкой. Первый вице-спикер Совфеда вместе с главой парламента Крыма Владимиром Константиновым посетили новый Дом культуры в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, который откроет свои двери в марте этого года, в годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Также Яцкин и Константинов посетили ранее национализированный властями республики Бахчисарайский цементный завод и Таврический завод минеральной ваты под Симферополем, а также мемориальный комплекс "Концлагерь Красный", посвященный памяти жертв фашистской оккупации Крыма.
В ходе визита в Крым Андрей Яцкин также проведет выездное совещание по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
13:03
Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаВладимир КонстантиновЭкономика КрымаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ
13:25Провокационный ход: что готовит Зеленский вместо выборов на Украине
13:15На Днепропетровщине разбиты ж/д инфраструктура и локомотивы
13:03Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда
12:55В замедлении Telegram нет ничего хорошего – Песков
12:49В Симферополе стартовала международная выставка "АгроЭкспоКрым"
12:44Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Минобороны
12:27На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплекса
12:12В Крыму на поставке спортинвентаря украли 1,7 млн - приговор суда
12:01Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми
11:52В Крыму реконструировали художественное училище имени Самокиша
11:41Стройка возле моря в Феодосии – что возводят у стадиона "Динамо"
11:31В Крыму газифицировали еще почти сто домовладений
11:18Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее
11:07В Саках чиновницы "погорели" на взятках за госконтракты
11:00Первый зампредседателя Совфеда с рабочей поездкой прибыл в Крым
10:54Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работы
10:30ФАС проверит обоснованность тарифов на коммунальные услуги
10:23Взрывы и стрельба из бомбометов в Севастополе продлятся до ночи
10:12Два курорта на Южном берегу Крыма обесточены
Лента новостейМолния