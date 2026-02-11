Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ
Крым является одним из самых быстро развивающихся регионов России - Константинов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Крым на данный момент является одним из самых динамично развивающихся регионов России, потенциал развития полуострова далеко не исчерпан. Об этом журналистам заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в ходе визита делегации Совета Федерации на полуостров, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Крым динамично развивается. Мы сегодня является одним из самых, если ни самым быстро развивающимся регионом России. Такую динамику преобразований, восстановления инфраструктуры крымчане раньше и не видели. Можно без преувеличения говорить о том, что в нашем регионе произошли фантастические изменения", - сказал Константинов.
Он отметил, что Крым получает огромную поддержку по всем направлениям, что позволяет выстраивать масштабные и продуманные планы дальнейшего развития.
Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин во главе делегации верхней палаты российского парламента находится в Крыму с рабочей поездкой. Первый вице-спикер Совфеда вместе с главой парламента Крыма Владимиром Константиновым посетили новый Дом культуры в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, который откроет свои двери в марте этого года, в годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Также Яцкин и Константинов посетили ранее национализированный властями республики Бахчисарайский цементный завод и Таврический завод минеральной ваты под Симферополем, а также мемориальный комплекс "Концлагерь Красный", посвященный памяти жертв фашистской оккупации Крыма.
В ходе визита в Крым Андрей Яцкин также проведет выездное совещание по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России.