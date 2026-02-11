https://crimea.ria.ru/20260211/kodeks-turista-dlya-gostey-kryma-sozdadut-v-respublike-1153134334.html
Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике
Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике
Кодекс крымского туриста хотят создать в республике, который станет своеобразным сводом правил и рекомендаций для гостей, приезжающих сюда на отдых. Об этом на... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T20:56
2026-02-11T20:56
2026-02-11T20:56
новости крыма
сергей ганзий
туризм в крыму
отдых в крыму
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150509899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a5f30b5cc6531b33ae75068403f59d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Кодекс крымского туриста хотят создать в республике, который станет своеобразным сводом правил и рекомендаций для гостей, приезжающих сюда на отдых. Об этом на полях форума "АгроЭкспоКрым" сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий, пишет РИА Новости.По словам министра, в Крыму готовятся создать "легкий" документ, который позволил бы гостям республики быстро ознакомиться с тем, что можно или не нужно делать, чтобы уважать местные традиции.Также в документ войдет информация, которая поможет туристу сориентироваться, в каком виде следует посещать тот или иной музей, ресторан, как уважать традиции народов, проживающих в Крыму, добавил глава ведомства.Обсуждать и составлять кодекс гостя Крыма намерены в конце текущего года, уточнил он.Распространять готовый документ власти планируют через интернет-ресурсы и чат-боты, привлекая к этой работе также средства размещения, отели и санатории, отметил министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026Крым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на потокОтдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150509899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab609ed804436f1c20ce223b0a784ebe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, сергей ганзий, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный
Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике
В Крыму создадут Кодекс туриста для приезжающих на отдых в республику – Ганзий
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Кодекс крымского туриста хотят создать в республике, который станет своеобразным сводом правил и рекомендаций для гостей, приезжающих сюда на отдых. Об этом на полях форума "АгроЭкспоКрым" сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий, пишет РИА Новости.
По словам министра, в Крыму готовятся создать "легкий" документ, который позволил бы гостям республики быстро ознакомиться с тем, что можно или не нужно делать, чтобы уважать местные традиции.
"Например, чтобы гость знал, какие традиции, религии распространены, например, что в мечеть нельзя заходить с непокрытой головой. Рабочее название – Кодекс крымского туриста", – сказал министр.
Также в документ войдет информация, которая поможет туристу сориентироваться, в каком виде следует посещать тот или иной музей, ресторан, как уважать традиции народов, проживающих в Крыму, добавил глава ведомства.
Обсуждать и составлять кодекс гостя Крыма намерены в конце текущего года, уточнил он.
Распространять готовый документ власти планируют через интернет-ресурсы и чат-боты, привлекая к этой работе также средства размещения, отели и санатории, отметил министр.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: