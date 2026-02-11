https://crimea.ria.ru/20260211/kodeks-turista-dlya-gostey-kryma-sozdadut-v-respublike-1153134334.html

Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Кодекс крымского туриста хотят создать в республике, который станет своеобразным сводом правил и рекомендаций для гостей, приезжающих сюда на отдых. Об этом на полях форума "АгроЭкспоКрым" сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий, пишет РИА Новости.По словам министра, в Крыму готовятся создать "легкий" документ, который позволил бы гостям республики быстро ознакомиться с тем, что можно или не нужно делать, чтобы уважать местные традиции.Также в документ войдет информация, которая поможет туристу сориентироваться, в каком виде следует посещать тот или иной музей, ресторан, как уважать традиции народов, проживающих в Крыму, добавил глава ведомства.Обсуждать и составлять кодекс гостя Крыма намерены в конце текущего года, уточнил он.Распространять готовый документ власти планируют через интернет-ресурсы и чат-боты, привлекая к этой работе также средства размещения, отели и санатории, отметил министр.

