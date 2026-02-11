Рейтинг@Mail.ru
Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике
Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике
Кодекс крымского туриста хотят создать в республике, который станет своеобразным сводом правил и рекомендаций для гостей, приезжающих сюда на отдых. Об этом на... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T20:56
2026-02-11T20:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Кодекс крымского туриста хотят создать в республике, который станет своеобразным сводом правил и рекомендаций для гостей, приезжающих сюда на отдых. Об этом на полях форума "АгроЭкспоКрым" сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий, пишет РИА Новости.По словам министра, в Крыму готовятся создать "легкий" документ, который позволил бы гостям республики быстро ознакомиться с тем, что можно или не нужно делать, чтобы уважать местные традиции.Также в документ войдет информация, которая поможет туристу сориентироваться, в каком виде следует посещать тот или иной музей, ресторан, как уважать традиции народов, проживающих в Крыму, добавил глава ведомства.Обсуждать и составлять кодекс гостя Крыма намерены в конце текущего года, уточнил он.Распространять готовый документ власти планируют через интернет-ресурсы и чат-боты, привлекая к этой работе также средства размещения, отели и санатории, отметил министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026Крым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на потокОтдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисе
Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике

В Крыму создадут Кодекс туриста для приезжающих на отдых в республику – Ганзий

20:56 11.02.2026
 
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкТуристы по дороге к водопаду Джур-Джур в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Кодекс крымского туриста хотят создать в республике, который станет своеобразным сводом правил и рекомендаций для гостей, приезжающих сюда на отдых. Об этом на полях форума "АгроЭкспоКрым" сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий, пишет РИА Новости.
По словам министра, в Крыму готовятся создать "легкий" документ, который позволил бы гостям республики быстро ознакомиться с тем, что можно или не нужно делать, чтобы уважать местные традиции.

"Например, чтобы гость знал, какие традиции, религии распространены, например, что в мечеть нельзя заходить с непокрытой головой. Рабочее название – Кодекс крымского туриста", – сказал министр.

Также в документ войдет информация, которая поможет туристу сориентироваться, в каком виде следует посещать тот или иной музей, ресторан, как уважать традиции народов, проживающих в Крыму, добавил глава ведомства.
Обсуждать и составлять кодекс гостя Крыма намерены в конце текущего года, уточнил он.
Распространять готовый документ власти планируют через интернет-ресурсы и чат-боты, привлекая к этой работе также средства размещения, отели и санатории, отметил министр.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026
Крым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на поток
Отдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисе
 
Новости КрымаСергей ГанзийТуризм в КрымуОтдых в КрымуКрым курортный
 
