Как в России 201 год назад спустили первый пароход – инфографика
Как в России 201 год назад спустили первый пароход – инфографика - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Как в России 201 год назад спустили первый пароход – инфографика
Родоначальник первых русских пароходов – паровое судно "Елизавета", названное в честь императрицы, впервые коснулось воды в 1815 году. Оно сошло со стапелей... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T07:39
2026-02-11T07:39
2026-02-11T07:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Родоначальник первых русских пароходов – паровое судно "Елизавета", названное в честь императрицы, впервые коснулось воды в 1815 году. Оно сошло со стапелей металлургического завод Берда в Санкт-Петербурге. В том же году пароход сделал свой первый рейс из северной столицы в Кронштадт. В пути пароход провел 3 часа 15 минут, средняя скорость составила 9,3 км/час.Уже к 1820 году в России были готовы к спуску 15 пароходов, в 1835 году, к 20-летию первого рейса, – 52 парохода.Длина – 14 метров, ширина – 6 метров. Судно приводила в движение паровая установка мощностью 4 лошадиных сил. Первые такие пароходы перевозили пассажиров, товары и буксировали другие суда. Максимально пароход мог развивать скорость до 10 км/час.Все детали – в инфографике РИА Новости Крым.
Как в России 201 год назад спустили первый пароход – инфографика
В России 201 год назад построили пароход "Елизавета" – инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Родоначальник первых русских пароходов – паровое судно "Елизавета", названное в честь императрицы, впервые коснулось воды в 1815 году. Оно сошло со стапелей металлургического завод Берда в Санкт-Петербурге. В том же году пароход сделал свой первый рейс из северной столицы в Кронштадт. В пути пароход провел 3 часа 15 минут, средняя скорость составила 9,3 км/час.
Уже к 1820 году в России были готовы к спуску 15 пароходов, в 1835 году, к 20-летию первого рейса, – 52 парохода.
Длина – 14 метров, ширина – 6 метров. Судно приводила в движение паровая установка мощностью 4 лошадиных сил. Первые такие пароходы перевозили пассажиров, товары и буксировали другие суда. Максимально пароход мог развивать скорость до 10 км/час.
Все детали – в инфографике РИА Новости Крым
