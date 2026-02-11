https://crimea.ria.ru/20260211/kak-v-krymu-realizuyut-novuyu-strategiyu-gosudarstvennoy-natspolitiki-rossii-1153099141.html
Как в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики России
Как в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Крыму уже формируется рассчитанный на пять лет план мероприятий по реализации в регионе стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на пресс-конференции, посвященной Году единства народов России.В ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Документ будет координировать работу федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и других органов в сфере национальной политики, обеспечивать их взаимодействие с институтами гражданского общества.Глава госкомнаца РК отметил, что в новой стратегии акцент сделан на защите русского народа, русской культуры и языка, а также на укрепление общероссийской гражданской идентичности.Кроме того, в формировании плана задействованы многочисленные национально-культурные объединения Крыма, которые формируют свои предложения и направляют их в госкомнац, указал руководитель ведомства.Якубов добавил, что в этом году в Крыму состоится масштабный этнокультурный фестиваль "Россия – это мы", в рамках которого на протяжении месяца национально-культурные автономии региона при финансовой поддержке республиканских властей получат возможность на различных площадках поделиться своими традициями, культурой, кухней с гостями Крыма.Фестиваль планируется провести в июле-августе, в период высокого курортного сезона.
В Крыму разработают 5-летний план реализации стратегии государственной нацполитики России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Крыму уже формируется рассчитанный на пять лет план мероприятий по реализации в регионе стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на пресс-конференции, посвященной Году единства народов России.
В ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Документ будет координировать работу федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и других органов в сфере национальной политики, обеспечивать их взаимодействие с институтами гражданского общества.
"В Крыму уже началась работа по внедрению данной стратегии. Мы, как и все субъекты РФ, в ближайшее время получим план федеральных мероприятий по внедрению данной стратегии, в соответствии с которым нам необходимо разработать свой план мероприятий на пять лет", – сказал Якубов.
Глава госкомнаца РК отметил, что в новой стратегии акцент сделан на защите русского народа, русской культуры и языка, а также на укрепление общероссийской гражданской идентичности.
"И в наших мероприятиях в Крыму мы будем больше уделять внимание мероприятиям по популяризации русского языка и культуры, в частности, через перевод на русский язык стихотворений, сказок, других произведений нардов Крыма, а также мероприятиям, направленным на укрепление общегражданской идентичности", – уточнил он.
Кроме того, в формировании плана задействованы многочисленные национально-культурные объединения Крыма, которые формируют свои предложения и направляют их в госкомнац, указал руководитель ведомства.
Якубов добавил, что в этом году в Крыму состоится масштабный этнокультурный фестиваль "Россия – это мы", в рамках которого на протяжении месяца национально-культурные автономии региона при финансовой поддержке республиканских властей получат возможность на различных площадках поделиться своими традициями, культурой, кухней с гостями Крыма.
Фестиваль планируется провести в июле-августе, в период высокого курортного сезона.
