Из Петербурга в Крым: путь и судьба земского работника культуры

2026-02-11T20:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2025 года жизнь Татьяны Чумахидзе переменилась коренным образом. Теперь у нее не только дочь-первоклассница, но и новая работа и новое место жительства.Выросшая и выучившаяся в Крыму на педагога младших классов, Татьяна переехала в Петербург много лет тому. Сейчас, говорит она, пришла пора возвращаться – так сказать, к корням."Мы соскучились по Крыму. И в Петербурге чего хотели - всего достигли. Всевышний всегда ведет, мы приняли решение вернуться в теплый Крым и уже здесь обосновываться", – говорит Татьяна.Помогла ей перевезти всю семью с севера на юг государственная программа "Земский работник культуры", потому что, по словам Татьяны, имея немалый опыт в педагогике, она хотела изменить свою деятельность, попробовать себя в новом. Сейчас Татьяна Чумахидзе – методист по музейно-образовательной деятельности Судакского музея-заповедника. Живет в Судаке.Татьяна хотела вернуться в родную Алупку, но программа предусматривает обязательный переезд с места проживания – а прописка была в Большой Ялте - в город с населением до 50 000 человек или село. И семья Чумахидзе рискнула.Педагогика плюс культураО работе новый сотрудник Судакского музея-заповедника рассказывает с упоением и много. Она с опытом педагога-организатора в частной школе и школьном театре сразу пришлась впору к коллективу и привнесла в работу новые идеи и – главное – понимание, как их воплотить."Я очень люблю интерактивы, я их успешно внедряла в Петербурге. В этот четверг у нас в музее-заповеднике состоится тематическая экскурсия, посвященная поэтессе, гению места Аделаиде Герцык, в ней перемежается рассказ о жизни поэтессы, подкрепленный ее стихами. Будет визуально-музыкальное предисловие, в нем я фотографии оживила с помощью искусственного интеллекта", – говорит Татьяна Чумахидзе.По словам начальника, плюс Татьяны еще и в том, что она очень умело сочетает содержимое той или иной экскурсии или лекции с ее внешним оформлением."Например, мы отмечали День партизанской славы. И Татьяна подготовила для детей небольшие тематические блокнотики, которые они могли заполнять в ходе музейного урока – что-то в них, раскрасить, нарисовать, заштриховать… Дети на уроке начали, а дома, мы надеемся, продолжат", – говорит директор.Решает климатЖилье земскому работнику культуры не выделяют, но дают "подъемные" – 1 миллион рублей."Для нас эта сумма сыграла значительную роль. Мы с мужем свои деньги потратили на приобретение жилья в окрестностях Судака. Это было хорошее подспорье. Дочка вот уже пошла в первый класс здесь, в Судаке, осталось папе к нам перебраться. Но я думаю, он легко найдет здесь работу", – уверенна Татьяна.Татьяна специально отслеживала вакансии и узнавала о программе, чтобы воспользоваться ею для переезда в Крым. Сейчас у музея-заповедника в Судаке есть еще несколько вакансий, на которые ждут специалистов их других регионов, говорит директор Судакского музея-заповедника Светлана Емец:"Судакчане к нам не очень охотно идут работать, они комфортнее себя чувствуют в туристическом бизнесе. Плюс еще "Таврида-Арт" забирает кадры – там зарплаты повыше будут. Поэтому для нас эта государственная программа выгодна. Из республиканских музеев наш заповедник и Бахчисарайский дворец-музей подали заявки и не прогадали".Есть и свои сложности, откровенничает директор: бывают случаи, когда кандидат не может найти общий язык с коллективом, диалог не складывается: "Мы же беседуем с кандидатом по телефону и приобретаем сотрудника, по сути, не зная его как личность, только по техническому заданию. Вот с Татьяной Леонидовной у нас все сложилось", – улыбается руководитель.А бывает, что прекрасно подходящий специалист попросту не успевает собрать все необходимые бумаги."У нас подал на конкурс один парень из Челябинска. Он, бедный, метался, не успевал по срокам у себя на родине все завершить, приехать сюда, снять квартиру – обязательно с договором, эта бумага предъявляется на конкурс. У нас же регион курортный, сами понимаете наши сложности с жильем", – разводит Светлана Емец руками.Она хотела бы, чтобы в плане сроков сбора документов на уровне руководства были приняты послабления для кандидатов. Ну и жилье – это очень большая проблема.У Татьяны, когда говоришь с ней о рабочих моментах, горят глаза. С точки зрения организации быта и внерабочей жизни пока приходится привыкать к отсутствию в Судаке того количества театров и музеев, к какому семья Чумахидзе привыкла в северной столице. Возможности здесь, конечно же, не Санкт-Петербургские. И цены не радуют. Но море, солнце, горы!"Климат решает!" – убедительно говорит новый сотрудник Судакского музея-заповедника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнениеКогда в Крыму запустят программу "Земский тренер"Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица

