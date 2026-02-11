https://crimea.ria.ru/20260211/fas-proverit-obosnovannost-tarifov-na-kommunalnye-uslugi-1153112003.html

ФАС проверит обоснованность тарифов на коммунальные услуги

2026-02-11T10:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. ФАС проверит обоснованность тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Антимонопольная служба напоминает, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг, при этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%. Подчеркивается, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно.Так, с начала февраля 2026 года ФАС проводит проверки на предмет экономической обоснованности расходов, которые включены в тарифы в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе.Также запланированы проверки еще трех регионов: Сахалинская и Псковская области, Республика Удмуртия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

