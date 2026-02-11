https://crimea.ria.ru/20260211/fas-proverit-obosnovannost-tarifov-na-kommunalnye-uslugi-1153112003.html
ФАС проверит обоснованность тарифов на коммунальные услуги
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. ФАС проверит обоснованность тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Речь идет о сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения", - говорится в сообщении.
Антимонопольная служба напоминает, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг, при этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%. Подчеркивается, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно.
"На основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия", - отметили в службе.
Так, с начала февраля 2026 года ФАС проводит проверки на предмет экономической обоснованности расходов, которые включены в тарифы в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе.
Также запланированы проверки еще трех регионов: Сахалинская и Псковская области, Республика Удмуртия.
"Кроме этого, в течение года территориальные органы ФАС проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", - заключили в пресс-службе ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.