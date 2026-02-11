https://crimea.ria.ru/20260211/dva-kurorta-na-yuzhnom-beregu-kryma-obestocheny-1153111663.html
Два курорта на Южном берегу Крыма обесточены
Два курорта на Южном берегу Крыма обесточены
Два курорта на Южном берегу Крыма обесточены
Два южнобережных населенных пункта Крыма остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Два южнобережных населенных пункта Крыма остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Кроме того, из-за технологического нарушения в электросетях у ряда абонентов Севастополя также пропало энергоснабжение.
Два курорта на Южном берегу Крыма обесточены
В Крыму Алупка и Симеиз остались без света из-за аварии