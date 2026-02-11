Рейтинг@Mail.ru
Два курорта на Южном берегу Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Два курорта на Южном берегу Крыма обесточены
Два курорта на Южном берегу Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Два курорта на Южном берегу Крыма обесточены
Два южнобережных населенных пункта Крыма остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Два южнобережных населенных пункта Крыма остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Кроме того, из-за технологического нарушения в электросетях у ряда абонентов Севастополя также пропало энергоснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, севастопольэнерго, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму
Два курорта на Южном берегу Крыма обесточены

В Крыму Алупка и Симеиз остались без света из-за аварии

10:12 11.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Два южнобережных населенных пункта Крыма остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в городском округе Ялта - без света частично населенные пункты Алупка и Симеиз. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, из-за технологического нарушения в электросетях у ряда абонентов Севастополя также пропало энергоснабжение.
"Обесточены потребители – частично проспект Античный, улицы Челнокова, Павла Корчагина, бухта Омега. Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения", - отметили в "Севастопольэнерго".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
 
Крым Севастополь Новости Крыма Новости Севастополя Севастопольэнерго ГУП РК "Крымэнерго" Отключение электроэнергии в Крыму
 
