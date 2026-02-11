https://crimea.ria.ru/20260211/chto-proiskhodit-v-zone-svo-1153118563.html

Что происходит в зоне СВО

Российские военные за сутки боев на всех направлениях спецоперации уничтожили еще 1255 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев на всех направлениях спецоперации уничтожили еще 1255 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Потери ВСУ – свыше 215 боевиков, 15 автомобилей, чешская боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, орудие полевой артиллерии, четыре склада материальных средств.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 160 человек, три американских бронеавтомобиля, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов."Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю. ВСУ потеряли более 140 солдат, две боевые бронированные машины "Казак", 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Военнослужащие группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 315 украинских боевиков, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, семь пикапов и два орудия полевой артиллерии.Группировка "Восток" продолжает продвижение в глубину обороны противника. Уничтожены свыше 380 военных ВСУ, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия.Бойцы подразделений "Днепра" разбили 45 неонацистов киевского режима, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, включая американскую гаубицу М777, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Также российские военные поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средства ПВО сбили 14 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 458 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 113 526 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 596 танков и других боевых бронированных машин, 1 662 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 201 орудие полевой артиллерии и минометов, 54 092 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплексаКак на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военнымиЕще один населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль ВС РФ

