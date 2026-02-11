Рейтинг@Mail.ru
Что происходит в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/chto-proiskhodit-v-zone-svo-1153118563.html
Что происходит в зоне СВО
Что происходит в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Что происходит в зоне СВО
Российские военные за сутки боев на всех направлениях спецоперации уничтожили еще 1255 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T13:41
2026-02-11T13:41
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153118444_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_169e5bffa33f83c89867ff3cae8b5448.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев на всех направлениях спецоперации уничтожили еще 1255 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Потери ВСУ – свыше 215 боевиков, 15 автомобилей, чешская боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, орудие полевой артиллерии, четыре склада материальных средств.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 160 человек, три американских бронеавтомобиля, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов."Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю. ВСУ потеряли более 140 солдат, две боевые бронированные машины "Казак", 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Военнослужащие группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 315 украинских боевиков, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, семь пикапов и два орудия полевой артиллерии.Группировка "Восток" продолжает продвижение в глубину обороны противника. Уничтожены свыше 380 военных ВСУ, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия.Бойцы подразделений "Днепра" разбили 45 неонацистов киевского режима, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, включая американскую гаубицу М777, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Также российские военные поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средства ПВО сбили 14 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 458 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 113 526 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 596 танков и других боевых бронированных машин, 1 662 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 201 орудие полевой артиллерии и минометов, 54 092 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплексаКак на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военнымиЕще один населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль ВС РФ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153118444_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6bdac073684b313d05d217c192a6c958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Что происходит в зоне СВО

Новости СВО - российские военные за сутки уничтожили еще 1255 украинских боевиков

13:41 11.02.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев на всех направлениях спецоперации уничтожили еще 1255 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Потери ВСУ – свыше 215 боевиков, 15 автомобилей, чешская боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, орудие полевой артиллерии, четыре склада материальных средств.
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 160 человек, три американских бронеавтомобиля, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов.
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю. ВСУ потеряли более 140 солдат, две боевые бронированные машины "Казак", 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 315 украинских боевиков, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, семь пикапов и два орудия полевой артиллерии.
Сводка Минобороны РФ на 11 февраля 2026 годаСводка Минобороны РФ на 11 февраля 2026 года
Группировка "Восток" продолжает продвижение в глубину обороны противника. Уничтожены свыше 380 военных ВСУ, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Бойцы подразделений "Днепра" разбили 45 неонацистов киевского режима, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, включая американскую гаубицу М777, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Также российские военные поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средства ПВО сбили 14 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 458 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 113 526 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 596 танков и других боевых бронированных машин, 1 662 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 201 орудие полевой артиллерии и минометов, 54 092 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплекса
Как на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военными
Еще один населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль ВС РФ
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:44Путин наградил замглавреда "Россия сегодня" Андрея Благодыренко
15:29Крым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на поток
15:14Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США
15:01ВСУ ударили по предприятию в Белгороде – раненых госпитализируют
14:53При стрельбе в Анапе погиб охранник колледжа
14:40Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди
14:28Большего позора придумать трудно – Лавров о словах Гуттереша по Крыму
14:09Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму
14:04Жителю Фороса грозит 5 лет за призыв убивать русских
14:01От зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курс
13:52Житель Крыма хранил контрафактные сигареты на 13 млн – приговор суда
13:41Что происходит в зоне СВО
13:32Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ
13:25Провокационный ход: что готовит Зеленский вместо выборов на Украине
13:15На Днепропетровщине разбиты ж/д инфраструктура и локомотивы
13:03Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда
12:55В замедлении Telegram нет ничего хорошего – Песков
12:49В Симферополе стартовала международная выставка "АгроЭкспоКрым"
12:44Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Минобороны
12:27На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплекса
Лента новостейМолния