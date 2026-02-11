https://crimea.ria.ru/20260211/bpla-upal-na-detskiy-sad-i-povredil-zhilye-doma-v-volgograde-1153108512.html

БПЛА упали на детский сад и повредили жилые дома в Волгограде

В Волгоградской области отражена массированная атака украинских беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В регионе зафиксированы... РИА Новости Крым, 11.02.2026

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

атаки всу

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

безопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Волгоградской области отражена массированная атака украинских беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В регионе зафиксированы пожар на заводе и повреждения жилых домов и детского садика. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.По предварительным данным, люди не пострадали.Сейчас сотрудники оперативных служб проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА, добавил Бочаров.Накануне под массированным ударом находился Краснодарский край и Крым. В Сочи и Туапсинском округе была объявлена угроза атаки беспилотников, звучали сигналы тревоги. Позже в Минобороны сообщили о ликвидации над Краснодарским краем 16 дронов. Еще 12 силы ПВО сбили над Белгородской областью, по два – над акваторией Азовского и Черного морей и один – над Крымом. Еще 11 беспилотников ликвидировали над Крымом, Азовским морем и Белгородской областью с 18 до 20 часов вторника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, безопасность