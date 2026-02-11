Рейтинг@Mail.ru
БПЛА упали на детский сад и повредили жилые дома в Волгограде - РИА Новости Крым, 11.02.2026
БПЛА упали на детский сад и повредили жилые дома в Волгограде
БПЛА упали на детский сад и повредили жилые дома в Волгограде - РИА Новости Крым, 11.02.2026
БПЛА упали на детский сад и повредили жилые дома в Волгограде
В Волгоградской области отражена массированная атака украинских беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В регионе зафиксированы... РИА Новости Крым, 11.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798774_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92660bf65c35d863812657bb935f766d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Волгоградской области отражена массированная атака украинских беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В регионе зафиксированы пожар на заводе и повреждения жилых домов и детского садика. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.По предварительным данным, люди не пострадали.Сейчас сотрудники оперативных служб проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА, добавил Бочаров.Накануне под массированным ударом находился Краснодарский край и Крым. В Сочи и Туапсинском округе была объявлена угроза атаки беспилотников, звучали сигналы тревоги. Позже в Минобороны сообщили о ликвидации над Краснодарским краем 16 дронов. Еще 12 силы ПВО сбили над Белгородской областью, по два – над акваторией Азовского и Черного морей и один – над Крымом. Еще 11 беспилотников ликвидировали над Крымом, Азовским морем и Белгородской областью с 18 до 20 часов вторника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
волгоградская область
волгоград
Новости
волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, безопасность
БПЛА упали на детский сад и повредили жилые дома в Волгограде

В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА на энергообъекты и жилые дома

06:29 11.02.2026 (обновлено: 06:34 11.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Волгоградской области отражена массированная атака украинских беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В регионе зафиксированы пожар на заводе и повреждения жилых домов и детского садика. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75, и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда", - написал он в Telegram.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Сейчас сотрудники оперативных служб проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА, добавил Бочаров.
Накануне под массированным ударом находился Краснодарский край и Крым. В Сочи и Туапсинском округе была объявлена угроза атаки беспилотников, звучали сигналы тревоги. Позже в Минобороны сообщили о ликвидации над Краснодарским краем 16 дронов. Еще 12 силы ПВО сбили над Белгородской областью, по два – над акваторией Азовского и Черного морей и один – над Крымом.
Еще 11 беспилотников ликвидировали над Крымом, Азовским морем и Белгородской областью с 18 до 20 часов вторника.
