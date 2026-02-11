https://crimea.ria.ru/20260211/bolshego-pozora-pridumat-trudno--lavrov-o-slovakh-gutteresha-po-krymu-1153120873.html

Большего позора придумать трудно – Лавров о словах Гуттереша по Крыму

2026-02-11T14:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш отрицает право на самоопределение Крыма, Донбасса и Новороссии в рамках политического заказа Запада в обход Устава ООН и этим позорит организацию. Такое заявление сделал в среду глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.Ранее Гутерреш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.По мнению главы российского МИД, Гуттереш выполняет политический заказ Запада в обход Устава ООН."Нынешний генеральный секретарь выполняет не требования Устава ООН о беспристрастности и равноудаленности, а выполняет политический заказ коллективного Запада", – констатировал министр.Россия будет учитывать прозападную предвзятость уходящего генсекретаря ООН при рассмотрении кандидатур на этот пост в 2026 году, добавил Лавров.Ранее сообщалось, что Кремль считает глубоко ошибочными выводы Секретариата ООН о том, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Россия по этому вопросу имеет свою, хорошо известную всем аргументированную позицию.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – ЛавровНебензя лично обсудил Крым и Донбасс с ГутеррешемГенсека ООН Гутерреша пригласили в Крым

