Рейтинг@Mail.ru
Большего позора придумать трудно – Лавров о словах Гуттереша по Крыму - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/bolshego-pozora-pridumat-trudno--lavrov-o-slovakh-gutteresha-po-krymu-1153120873.html
Большего позора придумать трудно – Лавров о словах Гуттереша по Крыму
Большего позора придумать трудно – Лавров о словах Гуттереша по Крыму - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Большего позора придумать трудно – Лавров о словах Гуттереша по Крыму
Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш отрицает право на самоопределение Крыма, Донбасса и Новороссии в рамках... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T14:28
2026-02-11T14:28
антониу гутерриш
сергей лавров
крым
оон
россия
политика
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153120755_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc0077aeb9828aab8fb5e9d5c2445077.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш отрицает право на самоопределение Крыма, Донбасса и Новороссии в рамках политического заказа Запада в обход Устава ООН и этим позорит организацию. Такое заявление сделал в среду глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.Ранее Гутерреш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.По мнению главы российского МИД, Гуттереш выполняет политический заказ Запада в обход Устава ООН."Нынешний генеральный секретарь выполняет не требования Устава ООН о беспристрастности и равноудаленности, а выполняет политический заказ коллективного Запада", – констатировал министр.Россия будет учитывать прозападную предвзятость уходящего генсекретаря ООН при рассмотрении кандидатур на этот пост в 2026 году, добавил Лавров.Ранее сообщалось, что Кремль считает глубоко ошибочными выводы Секретариата ООН о том, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Россия по этому вопросу имеет свою, хорошо известную всем аргументированную позицию.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – ЛавровНебензя лично обсудил Крым и Донбасс с ГутеррешемГенсека ООН Гутерреша пригласили в Крым
крым
россия
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153120755_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c25796ee591eb0dd54810cc6639e2adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антониу гутерриш, сергей лавров, крым, оон, россия, политика, донецкая народная республика (днр)
Большего позора придумать трудно – Лавров о словах Гуттереша по Крыму

Генсек ООН выполняет политический заказ Запада и позорит ООН – Лавров

14:28 11.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш отрицает право на самоопределение Крыма, Донбасса и Новороссии в рамках политического заказа Запада в обход Устава ООН и этим позорит организацию. Такое заявление сделал в среду глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Ранее Гутерреш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.
"Обратились к господину Гутеррешу, напомнили ему, что он многие годы говорит, что украинскую проблему надо решать на основе уважения территориальной целостности Украины, и спросили: как же так? Знаете, что он нам ответил? "Подтверждаем позицию секретариата, что в случае с Гренландией право на самоопределение применимо, а в отношении Крыма, Донбасса, Новороссии оно неприменимо". Это генеральный секретарь ООН. Большего позора для организации трудно было придумать", – цитирует Лаврова РИА Новости.
По мнению главы российского МИД, Гуттереш выполняет политический заказ Запада в обход Устава ООН.
"Нынешний генеральный секретарь выполняет не требования Устава ООН о беспристрастности и равноудаленности, а выполняет политический заказ коллективного Запада", – констатировал министр.
Россия будет учитывать прозападную предвзятость уходящего генсекретаря ООН при рассмотрении кандидатур на этот пост в 2026 году, добавил Лавров.
Ранее сообщалось, что Кремль считает глубоко ошибочными выводы Секретариата ООН о том, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Россия по этому вопросу имеет свою, хорошо известную всем аргументированную позицию.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
Небензя лично обсудил Крым и Донбасс с Гутеррешем
Генсека ООН Гутерреша пригласили в Крым
 
Антониу ГутерришСергей ЛавровКрымООНРоссияПолитикаДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:44Путин наградил замглавреда "Россия сегодня" Андрея Благодыренко
15:29Крым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на поток
15:14Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США
15:01ВСУ ударили по предприятию в Белгороде – раненых госпитализируют
14:53При стрельбе в Анапе погиб охранник колледжа
14:40Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди
14:28Большего позора придумать трудно – Лавров о словах Гуттереша по Крыму
14:09Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму
14:04Жителю Фороса грозит 5 лет за призыв убивать русских
14:01От зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курс
13:52Житель Крыма хранил контрафактные сигареты на 13 млн – приговор суда
13:41Что происходит в зоне СВО
13:32Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ
13:25Провокационный ход: что готовит Зеленский вместо выборов на Украине
13:15На Днепропетровщине разбиты ж/д инфраструктура и локомотивы
13:03Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда
12:55В замедлении Telegram нет ничего хорошего – Песков
12:49В Симферополе стартовала международная выставка "АгроЭкспоКрым"
12:44Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Минобороны
12:27На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплекса
Лента новостейМолния